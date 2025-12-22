روسيا تطلق إمكانات التعاون مع أفريقيا في مؤتمر "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية"

عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: المسؤولون في نظام كييف يستعدون للفرار من أوكرانيا- عاجل
ونقل لافروف برقية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجهها إلى المشاركين في المؤتمر، أكد خلالها أن "الدول الأفريقية تمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة، وتلعب دورا متزايد الأهمية في السياسة العالمية".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "موسكو تراهن على الدور المصري في ملفات التنمية والإعمار داخل أفريقيا، خاصة مع استضافة مصر لمقار مهمة مثل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ومركز مكافحة الإرهاب في دول الساحل والصحراء، فضلا عن دورها البارز في المؤسسات المالية الأفريقية".واشنطن تضغط من أجل هدنة إنسانية في السودان مع دخول العام الجديدقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن "هدف الولايات المتحدة الفوري في السودان، هو الوصول إلى هدنة إنسانية مع دخول العام الجديد".وأضاف أن "واشنطن منخرطة بشكل مكثف في هذا الشأن عبر محادثات مع المسؤولين في الإمارات والسعودية ومصر، وبتنسيق مع المملكة المتحدة".وأوضح دكين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الجيش السوداني و بعد تحقيق انتصارات واسعة في الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان، أصبح أكثر استعدادا لبحث وقف إطلاق النار، شرط أن يتم تحت إشراف دولي يضمن عدم خرق الاتفاق".كينيا تبيع حصصا في أكبر شركة اتصالات و"خط أنابيب للنفط" لتخفيف أزمتها الماليةشرعت الحكومة الكينية في تسريع بيع حصص من أبرز أصولها الاستراتيجية، وعلى رأسها شركة الاتصالات العملاقة "سفاريكوم" وشركة خط أنابيب النفط الكينية، بهدف جمع نحو 2.7 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية وتخفيف أعباء الموازنة، بحسب تقرير صحفي.وتشمل الخطوة بيع حصص في "سفاريكوم"، وشركة خط أنابيب النفط، إضافة إلى شركة إسمنت "بورتلاند" شرق أفريقيا، وهو ما يتوقع أن يدرّ سيولة ضخمة للخزينة العامة، بحسب التقرير.وكشف ساري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نيروبي اختارت نهج بيع الأصول ذات القيمة بهدف إرسال رسالة إيجابية للأسواق بأن الاقتصاد الكيني منفتح على القطاع الخاص، وكذلك لتحسين ملف المخاطر المالية للدولة".
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، الذي اختتم فعالياته في العاصمة المصرية القاهرة، أن "روسيا ملتزمة بمواصلة إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للتعاون مع الدول الأفريقية".
ونقل لافروف برقية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجهها إلى المشاركين في المؤتمر، أكد خلالها أن "الدول الأفريقية تمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة، وتلعب دورا متزايد الأهمية في السياسة العالمية".

في هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الإفريقية د. رمضان قرني، إن "اختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الثاني للشراكة الروسية الإفريقية ليس أمرا عابرا، بل يعكس مكانة تاريخية ودورا محوريا لمصر في القارة".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "موسكو تراهن على الدور المصري في ملفات التنمية والإعمار داخل أفريقيا، خاصة مع استضافة مصر لمقار مهمة مثل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ومركز مكافحة الإرهاب في دول الساحل والصحراء، فضلا عن دورها البارز في المؤسسات المالية الأفريقية".
واشنطن تضغط من أجل هدنة إنسانية في السودان مع دخول العام الجديد
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن "هدف الولايات المتحدة الفوري في السودان، هو الوصول إلى هدنة إنسانية مع دخول العام الجديد".
وأضاف أن "واشنطن منخرطة بشكل مكثف في هذا الشأن عبر محادثات مع المسؤولين في الإمارات والسعودية ومصر، وبتنسيق مع المملكة المتحدة".

في هذا الإطار، قال المحلل السياسي د. عصام دكين، إن "السودان يشهد حاليا مرحلة فارقة قد تقود إلى تحول كبير من الحرب إلى السلام".

وأوضح دكين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الجيش السوداني و بعد تحقيق انتصارات واسعة في الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان، أصبح أكثر استعدادا لبحث وقف إطلاق النار، شرط أن يتم تحت إشراف دولي يضمن عدم خرق الاتفاق".
كينيا تبيع حصصا في أكبر شركة اتصالات و"خط أنابيب للنفط" لتخفيف أزمتها المالية
شرعت الحكومة الكينية في تسريع بيع حصص من أبرز أصولها الاستراتيجية، وعلى رأسها شركة الاتصالات العملاقة "سفاريكوم" وشركة خط أنابيب النفط الكينية، بهدف جمع نحو 2.7 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية وتخفيف أعباء الموازنة، بحسب تقرير صحفي.
وتشمل الخطوة بيع حصص في "سفاريكوم"، وشركة خط أنابيب النفط، إضافة إلى شركة إسمنت "بورتلاند" شرق أفريقيا، وهو ما يتوقع أن يدرّ سيولة ضخمة للخزينة العامة، بحسب التقرير.

في هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي د. رشيد ساري، أن "الاقتصاد الكيني يمرّ بمرحلة دقيقة نتيجة تراكم الديون وتمويل مشاريع البنية التحتية".

وكشف ساري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نيروبي اختارت نهج بيع الأصول ذات القيمة بهدف إرسال رسالة إيجابية للأسواق بأن الاقتصاد الكيني منفتح على القطاع الخاص، وكذلك لتحسين ملف المخاطر المالية للدولة".
إعداد: أيمن سنبل
