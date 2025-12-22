https://sarabic.ae/20251222/ماسك-يبدي-دهشته-لأداء-روبوتات-صينية-رقصات-بهلوانية-مبهرة-فيديو-1108470756.html
ماسك يبدي دهشته لأداء روبوتات صينية رقصات بهلوانية "مبهرة"... فيديو
تداول متداول مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لربوتات تقلد البشر في الرقص بحفل غنائي بمدينة تشنغدو الصينية. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت الروبوتات البشرية وهي تؤدي سلسلة من حركات منسقة متزامنة مع الموسيقى، بما في ذلك حركات الذراعين، وركلات الأرجل، والدوران، والقفز.ويبدو أن تحركات الروبوتات الست كانت متوافقة بشكل دقيق مع الإيقاع، وليست مقتصرة على حركات بسيطة ومتكررة، بحسب وسائل إعلام محلية.واختتم العرض بأداء الروبوتات الستة لحركة "ويبستر فليب" الأكروباتية الهوائية في وقت واحد، ما أثار اهتمام الجمهور بشكلٍ واضح، وأشعل نقاشًا واسعًا على الإنترنت حول الاستخدام المتزايد للروبوتات في العروض الحية.الجدير بالذكر أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أعاد نشر الفيديو ووصفه بـ "المبهر".
