اعتقال الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في لندن
اعتقال الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في لندن
ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، القبض على ناشطة المناخ السويدية، غريتا ثونبرغ، في لندن خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين. 23.12.2025, سبوتنيك عربي
وأوضحت منظمة "دافعوا عن هيئات المحلفين" البريطانية، أن ثونبرغ اعتُقلت بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد حملها لافتة تعبر عن دعمها لسجناء مرتبطين بمنظمة "فلسطين أكشن" وهي المصنفة كجماعة إرهابية في بريطانيا.وأفاد متحدث باسم شرطة لندن بأن شخصين اعتُقلا أيضا لإلقائهما طلاءً أحمر على المبنى، مضيفًا أن غريتا ثونبرغ البالغة 22 عاما، تم اعتقالها لعرضها غرضا يدعم منظمة محظورة، وفقا للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكتب على اللافتة التي حملتها ثونبرغ: "أنا أدعم سجناء حركة "فلسطين أكشن"، وأعارض الإبادة الجماعية".وأوضحت منظمة "دافعوا على هيئات المحلفين" أن المبنى المستهدف كان يستخدم من قِبل شركة تأمين تقدم خدماتها للفرع البريطاني لشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية.
