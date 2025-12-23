https://sarabic.ae/20251223/تحطم-أول-صاروخ-فضائي-خاص-في-كوريا-الجنوبية-1108478258.html
تحطم أول صاروخ فضائي خاص في كوريا الجنوبية
تحطم أول صاروخ فضائي خاص في كوريا الجنوبية
04:50 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 04:53 GMT 23.12.2025)
تحطم أول صاروخ فضائي تجاري تابع لشركة "إنو سبيس" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد إطلاقه من مركز الإطلاق في البرازيل، بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" عن الشركة.
وتم إطلاق صاروخ "هانبيت-نانو" حوالي الساعة 10:13 بتوقيت سيئول (04:13 بتوقيت موسكو) من مركز الإطلاق ألكانتارا في البرازيل، بحسب "يونهاب".
وخلال صعود الصاروخ، تبين أن الرحلة لم تجرِ وفق المخطط، حيث ظهرت على الشاشات رسالة تفيد بتسجيل خلل.
وأفادت شركة "إنو سبيس" بأن الجهاز سقط على الأرض بعد 30 ثانية من الإطلاق، مضيفة أن "الصاروخ سقط ضمن منطقة الأمان الأرضية، ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار إضافية".
وذكرت التقارير أن الصاروخ كان يحمل حمولة علمية تشمل خمسة أقمار صناعية كان من المفترض أن توضع في مدار منخفض على ارتفاع 300 كيلومتر. وفي حال نجاح الإطلاق، كانت "إنو سبيس" لتصبح أول شركة كورية جنوبية خاصة تضع قمرا عميلا تجاريا في المدار.
واستخدم الصاروخ ذو المرحلتين محركًا هجينًا بقوة دفع 25 طنًا لتشغيل المرحلة الأولى، بينما تعمل المرحلة الثانية بالميثان السائل والأكسجين. وكان إطلاق "هانبيت-نانو" قد تأجل ثلاث مرات سابقًا لأسباب تقنية.