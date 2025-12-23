https://sarabic.ae/20251223/ترامب-يجدد-الدعوة-لضم-غرينلاند-يجب-أن-نحصل-عليها-1108478720.html

ترامب يجدد الدعوة لضم غرينلاند

ترامب يجدد الدعوة لضم غرينلاند

سبوتنيك عربي

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، دعوته للسيطرة على غرينلاند، الجزيرة الشاسعة الخاضعة لسيادة الدنمارك، مؤكداً أن المبعوث الخاص الذي عيّنه... 23.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-23T05:31+0000

2025-12-23T05:31+0000

2025-12-23T05:41+0000

غرينلاند

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار الدنمارك

ترامب يجدد الدعوة لضم غرينلاند

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg

وقال ترامب في تصريحات صحفية خلال إعلان عزمه بناء "أسطول ذهبي جديد": "نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي. عندما تنظر على طول الساحل، ترى سفنًا روسية وصينية في كل مكان. نحتاجها لأمننا القومي. يجب أن نحصل عليها".وأمس، انتقد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، تصريحات المبعوث الأمريكي المعيّن حديثاً إلى جزيرة غرينلاند، جيف لاندري، حول نية واشنطن ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.وقال راسموسن في تصريحات لهيئة البث "دي آر" الدنماركية: "غاضب للغاية من تصريحات لاندري، لذلك، بعد مناقشة المسألة مع زملائنا من غرينلاند، قررت أيضًا استدعاء السفير الأمريكي لإجراء محادثات في وزارة الخارجية".وأضاف راسموسن أن:وفي وقت سابق أمس الاثنين، شكر حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، ترامب على تعيينه مبعوثًا خاصًا لجزيرة غرينلاند، مؤكدًا نية الولايات المتحدة جعل غرينلاند جزءًا من البلاد.وقال لاندري على منصة "إكس": "شكرًا دونالد ترامب! إنه لشرف لي أن أخدمك في هذا المنصب التطوعي لجعل غرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة. هذا لا يؤثر بأي حال على منصبي كحاكم لويزيانا!".وكان ترامب قد أعلن، في مارس/آذار الماضي، أن غرينلاند سوف تصبح تحت السيطرة الأمريكية "بطريقة أو بأخرى"، ووعد سكان الجزيرة بالثراء إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من كيان المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي مع إمكانية إدارة شؤونها الداخلية واتخاذ خيارات مستقلة في سياستها.

https://sarabic.ae/20251222/الدنمارك-تعتزم-استدعاء-السفير-الأمريكي-لديها-عقب-تعيين-ترامب-مبعوثا-خاصا-إلى-غرينلاند-1108457479.html

غرينلاند

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الدنمارك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار الدنمارك