ترامب يجدد الدعوة لضم غرينلاند

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251223/ترامب-يجدد-الدعوة-لضم-غرينلاند-يجب-أن-نحصل-عليها-1108478720.html
ترامب يجدد الدعوة لضم غرينلاند
ترامب يجدد الدعوة لضم غرينلاند
سبوتنيك عربي
جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، دعوته للسيطرة على غرينلاند، الجزيرة الشاسعة الخاضعة لسيادة الدنمارك، مؤكداً أن المبعوث الخاص الذي عيّنه... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T05:31+0000
2025-12-23T05:41+0000
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار الدنمارك
ترامب يجدد الدعوة لضم غرينلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
وقال ترامب في تصريحات صحفية خلال إعلان عزمه بناء "أسطول ذهبي جديد": "نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي. عندما تنظر على طول الساحل، ترى سفنًا روسية وصينية في كل مكان. نحتاجها لأمننا القومي. يجب أن نحصل عليها".وأمس، انتقد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، تصريحات المبعوث الأمريكي المعيّن حديثاً إلى جزيرة غرينلاند، جيف لاندري، حول نية واشنطن ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.وقال راسموسن في تصريحات لهيئة البث "دي آر" الدنماركية: "غاضب للغاية من تصريحات لاندري، لذلك، بعد مناقشة المسألة مع زملائنا من غرينلاند، قررت أيضًا استدعاء السفير الأمريكي لإجراء محادثات في وزارة الخارجية".وأضاف راسموسن أن:وفي وقت سابق أمس الاثنين، شكر حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، ترامب على تعيينه مبعوثًا خاصًا لجزيرة غرينلاند، مؤكدًا نية الولايات المتحدة جعل غرينلاند جزءًا من البلاد.وقال لاندري على منصة "إكس": "شكرًا دونالد ترامب! إنه لشرف لي أن أخدمك في هذا المنصب التطوعي لجعل غرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة. هذا لا يؤثر بأي حال على منصبي كحاكم لويزيانا!".وكان ترامب قد أعلن، في مارس/آذار الماضي، أن غرينلاند سوف تصبح تحت السيطرة الأمريكية "بطريقة أو بأخرى"، ووعد سكان الجزيرة بالثراء إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من كيان المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي مع إمكانية إدارة شؤونها الداخلية واتخاذ خيارات مستقلة في سياستها.
https://sarabic.ae/20251222/الدنمارك-تعتزم-استدعاء-السفير-الأمريكي-لديها-عقب-تعيين-ترامب-مبعوثا-خاصا-إلى-غرينلاند-1108457479.html
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_130:0:1762:1224_1920x0_80_0_0_85f6263e75dcc3d3d9862af59053edbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار الدنمارك
غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار الدنمارك

ترامب يجدد الدعوة لضم غرينلاند: يجب أن نحصل عليها

05:31 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 05:41 GMT 23.12.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، دعوته للسيطرة على غرينلاند، الجزيرة الشاسعة الخاضعة لسيادة الدنمارك، مؤكداً أن المبعوث الخاص الذي عيّنه للجزيرة "سيقود المعركة" في هذا المسار.
وقال ترامب في تصريحات صحفية خلال إعلان عزمه بناء "أسطول ذهبي جديد": "نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي. عندما تنظر على طول الساحل، ترى سفنًا روسية وصينية في كل مكان. نحتاجها لأمننا القومي. يجب أن نحصل عليها".
وأمس، انتقد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، تصريحات المبعوث الأمريكي المعيّن حديثاً إلى جزيرة غرينلاند، جيف لاندري، حول نية واشنطن ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
الدنمارك تعتزم استدعاء السفير الأمريكي لديها عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند
أمس, 10:38 GMT
وقال راسموسن في تصريحات لهيئة البث "دي آر" الدنماركية: "غاضب للغاية من تصريحات لاندري، لذلك، بعد مناقشة المسألة مع زملائنا من غرينلاند، قررت أيضًا استدعاء السفير الأمريكي لإجراء محادثات في وزارة الخارجية".
وأضاف راسموسن أن:

"هذا التعيين الجديد يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بغرينلاند، ومع ذلك، نؤكد أن الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، يجب أن يظهروا احترامًا لسلامة أراضي الدنمارك".

وفي وقت سابق أمس الاثنين، شكر حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، ترامب على تعيينه مبعوثًا خاصًا لجزيرة غرينلاند، مؤكدًا نية الولايات المتحدة جعل غرينلاند جزءًا من البلاد.
وقال لاندري على منصة "إكس": "شكرًا دونالد ترامب! إنه لشرف لي أن أخدمك في هذا المنصب التطوعي لجعل غرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة. هذا لا يؤثر بأي حال على منصبي كحاكم لويزيانا!".
وكان ترامب قد أعلن، في مارس/آذار الماضي، أن غرينلاند سوف تصبح تحت السيطرة الأمريكية "بطريقة أو بأخرى"، ووعد سكان الجزيرة بالثراء إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من كيان المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي مع إمكانية إدارة شؤونها الداخلية واتخاذ خيارات مستقلة في سياستها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала