الدنمارك تعتزم استدعاء السفير الأمريكي لديها عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaغرينلاند
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
أعلنت الدنمارك، اليوم الاثنين، أنها تعتزم استدعاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى كوبنهاغن، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين مبعوث خاص إلى غرينلاند، الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي، الذي هدد ترامب بضمه لأمريكا.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، في مقابلة تلفزيونية: "أشعر بغضب شديد إزاء هذا التعيين وهذا التصريح، الذي أعتبره غير مقبول بتاتًا".
وتابع: "وزارة الخارجية الدنماركية ستستدعي السفير الأمريكي، خلال الأيام المقبلة، للحصول على توضيح".
ويأتي هذا الإعلان بعد أن شددت الدنمارك لأمريكا، اليوم الاثنين، على ضرورة احترام سيادتها، بعد أن عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبعوثا خاصا إلى غرينلاند.
وأعلن ترامب، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، أنه عيّن حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثا خاصا لأمريكا إلى غرينلاند.
وكتب ترامب عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "يدرك جيف مدى أهمية غرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل بقوة على تعزيز مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، بل والعالم أجمع".
من ناحيته، ردّ لاندري، مباشرة على ترامب في منشور على منصة "إكس"، قال فيه: "إنه لشرف لي أن أخدمكم في هذا المنصب التطوعي لجعل غرينلاند جزءا من أمريكا".
Thank you @realDonaldTrump! It’s an honor to serve you in this volunteer position to make Greenland a part of the U.S. This in no way affects my position as Governor of Louisiana!— Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) December 22, 2025
7 يونيو, 15:44 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 30 مارس/ آذار 2025، بأنه واثق تماما بسنبة 100% من نجاح خطته للسيطرة على جزيرة غرينلاند.
وقال ترامب: "سنحصل على غرينلاند. نعم بنسبة 100 في المئة"، مشيرًا إلى أنه أجرى "محادثات جادة" حول ضم غرينلاند.
وأضاف: "هناك احتمال جيد في أن نتمكن من فعل ذلك دون استخدام القوة العسكرية.. لكنني لا أستبعد أي شيء".
وعندما سُئل عن الرسالة التي قد ترسلها واشنطن إلى روسيا وبقية دول العالم عبر استحواذها على غرينلاند، قال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "أنا لا أفكر في ذلك حقا.. لا يهمني.. غرينلاند موضوع منفصل تماما، ومختلف جدا.. إنها تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، والقوة".