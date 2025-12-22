https://sarabic.ae/20251222/الدنمارك-تعتزم-استدعاء-السفير-الأمريكي-لديها-عقب-تعيين-ترامب-مبعوثا-خاصا-إلى-غرينلاند-1108457479.html

الدنمارك تعتزم استدعاء السفير الأمريكي لديها عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند

الدنمارك تعتزم استدعاء السفير الأمريكي لديها عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند

أعلنت الدنمارك، اليوم الاثنين، أنها تعتزم استدعاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى كوبنهاغن، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين مبعوث خاص إلى...

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، في مقابلة تلفزيونية: "أشعر بغضب شديد إزاء هذا التعيين وهذا التصريح، الذي أعتبره غير مقبول بتاتًا".ويأتي هذا الإعلان بعد أن شددت الدنمارك لأمريكا، اليوم الاثنين، على ضرورة احترام سيادتها، بعد أن عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبعوثا خاصا إلى غرينلاند.وأعلن ترامب، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، أنه عيّن حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثا خاصا لأمريكا إلى غرينلاند. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 30 مارس/ آذار 2025، بأنه واثق تماما بسنبة 100% من نجاح خطته للسيطرة على جزيرة غرينلاند.وأضاف: "هناك احتمال جيد في أن نتمكن من فعل ذلك دون استخدام القوة العسكرية.. لكنني لا أستبعد أي شيء".وعندما سُئل عن الرسالة التي قد ترسلها واشنطن إلى روسيا وبقية دول العالم عبر استحواذها على غرينلاند، قال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "أنا لا أفكر في ذلك حقا.. لا يهمني.. غرينلاند موضوع منفصل تماما، ومختلف جدا.. إنها تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، والقوة".

