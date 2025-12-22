عربي
القوات الروسية تفرض سيطرتها على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
الدنمارك تعتزم استدعاء السفير الأمريكي لديها عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند
الدنمارك تعتزم استدعاء السفير الأمريكي لديها عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند
سبوتنيك عربي
أعلنت الدنمارك، اليوم الاثنين، أنها تعتزم استدعاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى كوبنهاغن، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين مبعوث خاص إلى... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الدنمارك
العالم
أخبار العالم الآن
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، في مقابلة تلفزيونية: "أشعر بغضب شديد إزاء هذا التعيين وهذا التصريح، الذي أعتبره غير مقبول بتاتًا".ويأتي هذا الإعلان بعد أن شددت الدنمارك لأمريكا، اليوم الاثنين، على ضرورة احترام سيادتها، بعد أن عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبعوثا خاصا إلى غرينلاند.وأعلن ترامب، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، أنه عيّن حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثا خاصا لأمريكا إلى غرينلاند. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 30 مارس/ آذار 2025، بأنه واثق تماما بسنبة 100% من نجاح خطته للسيطرة على جزيرة غرينلاند.وأضاف: "هناك احتمال جيد في أن نتمكن من فعل ذلك دون استخدام القوة العسكرية.. لكنني لا أستبعد أي شيء".وعندما سُئل عن الرسالة التي قد ترسلها واشنطن إلى روسيا وبقية دول العالم عبر استحواذها على غرينلاند، قال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "أنا لا أفكر في ذلك حقا.. لا يهمني.. غرينلاند موضوع منفصل تماما، ومختلف جدا.. إنها تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، والقوة".
الدنمارك تعتزم استدعاء السفير الأمريكي لديها عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند

10:38 GMT 22.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
غرينلاند
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أعلنت الدنمارك، اليوم الاثنين، أنها تعتزم استدعاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى كوبنهاغن، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين مبعوث خاص إلى غرينلاند، الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي، الذي هدد ترامب بضمه لأمريكا.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، في مقابلة تلفزيونية: "أشعر بغضب شديد إزاء هذا التعيين وهذا التصريح، الذي أعتبره غير مقبول بتاتًا".

وتابع: "وزارة الخارجية الدنماركية ستستدعي السفير الأمريكي، خلال الأيام المقبلة، للحصول على توضيح".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن شددت الدنمارك لأمريكا، اليوم الاثنين، على ضرورة احترام سيادتها، بعد أن عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبعوثا خاصا إلى غرينلاند.
وأعلن ترامب، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، أنه عيّن حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثا خاصا لأمريكا إلى غرينلاند.

وكتب ترامب عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "يدرك جيف مدى أهمية غرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل بقوة على تعزيز مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، بل والعالم أجمع".

من ناحيته، ردّ لاندري، مباشرة على ترامب في منشور على منصة "إكس"، قال فيه: "إنه لشرف لي أن أخدمكم في هذا المنصب التطوعي لجعل غرينلاند جزءا من أمريكا".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من اليسار، يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب بينما يستمع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن، الاثنين 24 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
ماكرون يعتزم زيارة غرينلاند بعد تهديد ترامب بضمها إلى بلاده
7 يونيو, 15:44 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 30 مارس/ آذار 2025، بأنه واثق تماما بسنبة 100% من نجاح خطته للسيطرة على جزيرة غرينلاند.

وقال ترامب: "سنحصل على غرينلاند. نعم بنسبة 100 في المئة"، مشيرًا إلى أنه أجرى "محادثات جادة" حول ضم غرينلاند.

وأضاف: "هناك احتمال جيد في أن نتمكن من فعل ذلك دون استخدام القوة العسكرية.. لكنني لا أستبعد أي شيء".
وعندما سُئل عن الرسالة التي قد ترسلها واشنطن إلى روسيا وبقية دول العالم عبر استحواذها على غرينلاند، قال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "أنا لا أفكر في ذلك حقا.. لا يهمني.. غرينلاند موضوع منفصل تماما، ومختلف جدا.. إنها تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، والقوة".
