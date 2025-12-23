https://sarabic.ae/20251223/مندوب-فنزويلا-بالأمم-المتحدة-الخطر-الحقيقي-لا-يأتي-من-كاراكاس-بل-من-واشنطن-1108507788.html
مندوب فنزويلا بمجلس الأمن: الخطر الحقيقي لا يأتي من كاراكاس بل من واشنطن
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا أن الخطر الحقيقي لا يأتي من كاراكاس، بل من السلطات الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية. 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T22:46+0000
2025-12-23T22:46+0000
2025-12-23T22:46+0000
أخبار فنزويلا
الخارجية الروسية
الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الامن
وجاءت تصريحات مونكادا ردا على ما قاله المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي اعتبر خلال الجلسة نفسها لمجلس الأمن أن سياسات وإجراءات رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو تمثل "تهديدا استثنائيا للسلام والاستقرار في نصف الكرة الغربي، وكذلك لأمن الولايات المتحدة الأمريكية".وقال مونكادا في كلمته أمام مجلس الأمن: "يجب أن يعرف العالم أن التهديد ليس فنزويلا. التهديد هو الحكومة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية"، رافضا الاتهامات الأمريكية ومؤكدا أن بلاده لا تشكل خطرا على الأمن الإقليمي أو الدولي.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات. وفي شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارا وتكرارا لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.ومن جانبها، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا تحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فنزويلا, الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس الامن
أكد المندوب الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا أن الخطر الحقيقي لا يأتي من كاراكاس، بل من السلطات الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاءت تصريحات مونكادا ردا على ما قاله المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي اعتبر خلال الجلسة نفسها لمجلس الأمن أن سياسات وإجراءات رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو تمثل "تهديدا استثنائيا للسلام والاستقرار في نصف الكرة الغربي، وكذلك لأمن الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال مونكادا في كلمته أمام مجلس الأمن: "يجب أن يعرف العالم أن التهديد ليس فنزويلا. التهديد هو الحكومة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية"، رافضا الاتهامات الأمريكية ومؤكدا أن بلاده لا تشكل خطرا على الأمن الإقليمي أو الدولي.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات. وفي شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارا وتكرارا لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
ومن جانبها، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكا للاتفاقيات الدولية
المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا تحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.