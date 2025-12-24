إعلام: الولايات المتحدة تحاول مصادرة ثالث ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251223/ترامب-يوضح-مصير-الناقلات-النفطية-التي-تتم-مصادرتها-قبالة-سواحل-فنزويلا-1108482461.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104164/01/1041640199_992:0:4048:2292_1920x0_80_0_0_002e0c5c33ccfd7adf2c789dd460fa3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فنزويلا, رئاسة فنزويلا, ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فنزويلا, رئاسة فنزويلا, ترامب

إعلام: الولايات المتحدة تحاول مصادرة ثالث ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا

03:21 GMT 24.12.2025
© AP Photo / Koji Sasaharaناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Koji Sasahara
تابعنا عبر
أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر بأن خفر السواحل الأمريكي تحاول مصادرة ثالث ناقلة نفط، "بيلا 1"، المرتبطة بفنزويلا، وهي بانتظار وصول تعزيزات.
ورفضت ناقلة "بيلا 1" السماح لطاقم خفر السواحل بالصعود على متنها، لذلك قد تحاول فرق الاستجابة البحرية الصعود إليها، بما في ذلك عبر الطائرات المروحية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
ترامب يوضح مصير الناقلات النفطية التي تتم مصادرتها قبالة سواحل فنزويلا
أمس, 10:20 GMT
في 10 ديسمبر، صادرت الولايات المتحدة ناقلة النفط "سكيبر" التي ترفع علم غيانا عند مغادرتها فنزويلا. والسبت الماضي، صعدت فرق خفر السواحل الأمريكية إلى ناقلة ثانية، "سينتريز"، التي ترفع علم بنما، قبالة سواحل فنزويلا.
والأحد الماضي، أفادت وسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة كانت تطارد ناقلة "بيلا 1"، التي ترفع أيضًا العلم البنمي، بعد أن فرّت إلى المحيط الأطلسي عقب محاولة خفر السواحل الصعود عليها.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 17 ديسمبر، أن الحكومة الفنزويلية تعتبر "منظمة إرهابية أجنبية"، وأعلن عن حظر كامل لجميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا أو القادمة منهاـ مضيفا أن الولايات المتحدة "لن تسمح لأي نظام معادٍ بأخذ نفطنا أو أراضينا أو أي أصول أخرى، ويجب إعادة جميعها إلى الولايات المتحدة".
وأرسلت فنزويلا، الاثنين، رسالة دبلوماسية إلى حكومات وشعوب 194 دولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة، دعت فيها إلى إدانة والمطالبة بوقف العدوان العسكري وأعمال القرصنة التي تقوم بها أمريكا في منطقة البحر الكاريبي والمياه الدولية، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل.
