ترامب يوضح مصير الناقلات النفطية التي تتم مصادرتها قبالة سواحل فنزويلا
وردا على سؤال حول مصير النفط الذي يتم ضبطه، قال ترامب: "هل سنبيعه؟ ربما. أو ربما نستخدمه في الاحتياطي الاستراتيجي. سنحتفظ به، وسنظل نحتفظ بالسفن أيضًا".وأرسلت فنزويلا، يوم أمس الاثنين، رسالة دبلوماسية إلى حكومات وشعوب 194 دولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة، دعت فيها إلى إدانة والمطالبة بوقف العدوان العسكري وأعمال القرصنة التي تقوم بها أمريكا في منطقة البحر الكاريبي والمياه الدولية، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل.وقرأ إيفان خيل، خلال إحاطة إعلامية نص الرسالة الموقعة من رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، والتي جاء فيها أن "تصرفات أمريكا تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقواعد التجارة الدولية، ومبادئ احترام سيادة الدول".الولايات المتحدة تنفذ ضربة جديدة على سفينة في المحيط الهادئ
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الناقلات النفطية التي تتم مصادرتها قبالة سواحل فنزويلا، الولايات المتحدة ستبقيها لنفسها، وكذلك النفط الموجود على متنها، والذي قد تبيعه أو تدخله في احتياطياتها الاستراتيجية.
وردا على سؤال حول مصير النفط الذي يتم ضبطه، قال ترامب: "هل سنبيعه؟ ربما. أو ربما نستخدمه في الاحتياطي الاستراتيجي. سنحتفظ به، وسنظل نحتفظ بالسفن أيضًا".
وأرسلت فنزويلا، يوم أمس الاثنين، رسالة دبلوماسية إلى حكومات وشعوب 194 دولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة، دعت فيها إلى إدانة والمطالبة بوقف العدوان العسكري وأعمال القرصنة التي تقوم بها أمريكا في منطقة البحر الكاريبي والمياه الدولية، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل.
وقال خيل في تصريحات على قناة VTV الفنزويلية: "نحن أمام تصعيد بالغ الخطورة للعدوان من جانب حكومة الولايات المتحدة، وتداعياته تتجاوز بكثير حدود بلادنا وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها والنظام الدولي ككل".
وقرأ إيفان خيل، خلال إحاطة إعلامية نص الرسالة الموقعة من رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، والتي جاء فيها أن "تصرفات أمريكا تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقواعد التجارة الدولية، ومبادئ احترام سيادة الدول".