مبعوث ترامب الخاص: نسعى لحوار مع سكان غرينلاند لمناقشة مستقبل الجزيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مبعوث ترامب الخاص: نسعى لحوار مع سكان غرينلاند لمناقشة مستقبل الجزيرة
مبعوث ترامب الخاص: نسعى لحوار مع سكان غرينلاند لمناقشة مستقبل الجزيرة
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض رغبته في بدء حوار مع سكان غرينلاند لمناقشة مستقبل تنمية الجزيرة، وذلك على خلفية المطالبات الأمريكية بالسيادة على الإقليم التابع للدنمارك،... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
وقال لاندري، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أن نقاشنا يجب أن يكون مع الناس الحقيقيين في غرينلاند، مع الغرينلانديين. ماذا يريدون؟ انظروا، الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما طرفا مرحبا. نحن لا نذهب إلى هناك لغزو أحد أو، كما تعلمون، للاستيلاء على بلد أي شخص".وفسر المبعوث الخاص اهتمام بلاده بغرينلاند بأن الجزيرة ظلت لفترة طويلة خارج دائرة الاهتمام الجيوسياسي، في وقت أظهرت فيه الصين نشاطا متزايدا هناك، بينما تجاهلت أوروبا المنطقة، على حد تعبيره.وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها "صاحبة أقوى اقتصاد"، تعرض على غرينلاند "طريقة سريعة لضمان الأمن"، مشيرا إلى أن القرب الجغرافي لواشنطن من الجزيرة يفوق قرب الشركاء الأوروبيين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، يوم الاثنين، تعيين لاندري مبعوثا خاصا إلى غرينلاند. ولاحقا، أكد الحاكم الأمريكي نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءا من أراضيها.من جانبه، شدد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن على أنه يشعر بـ "غضب شديد" إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد، معلنًا أنه سيستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيحات.وفي بيان مشترك، حذر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميته فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين أنهم يتوقعون احترام وحدة أراضيهما المشتركة.
https://sarabic.ae/20251223/ترامب-يجدد-الدعوة-لضم-غرينلاند-يجب-أن-نحصل-عليها-1108478720.html
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
04:19 GMT 24.12.2025 (تم التحديث: 04:44 GMT 24.12.2025)
يخت "بيوتر الأول" (بطرس الأول) يبحر عبر جبل جليدي في مياه جزيرة غرينلاند كجزء من بعثة الشركة الروسية "روسارك"، 22 أغسطس 2019
يخت بيوتر الأول (بطرس الأول) يبحر عبر جبل جليدي في مياه جزيرة غرينلاند كجزء من بعثة الشركة الروسية روسارك، 22 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
أعلن البيت الأبيض رغبته في بدء حوار مع سكان غرينلاند لمناقشة مستقبل تنمية الجزيرة، وذلك على خلفية المطالبات الأمريكية بالسيادة على الإقليم التابع للدنمارك، بحسب ما صرح به المبعوث الخاص الأمريكي الجديد إلى غرينلاند جيف لاندري.
وقال لاندري، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أن نقاشنا يجب أن يكون مع الناس الحقيقيين في غرينلاند، مع الغرينلانديين. ماذا يريدون؟ انظروا، الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما طرفا مرحبا. نحن لا نذهب إلى هناك لغزو أحد أو، كما تعلمون، للاستيلاء على بلد أي شخص".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
ترامب يجدد الدعوة لضم غرينلاند: يجب أن نحصل عليها
أمس, 05:31 GMT
وفسر المبعوث الخاص اهتمام بلاده بغرينلاند بأن الجزيرة ظلت لفترة طويلة خارج دائرة الاهتمام الجيوسياسي، في وقت أظهرت فيه الصين نشاطا متزايدا هناك، بينما تجاهلت أوروبا المنطقة، على حد تعبيره.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها "صاحبة أقوى اقتصاد"، تعرض على غرينلاند "طريقة سريعة لضمان الأمن"، مشيرا إلى أن القرب الجغرافي لواشنطن من الجزيرة يفوق قرب الشركاء الأوروبيين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، يوم الاثنين، تعيين لاندري مبعوثا خاصا إلى غرينلاند. ولاحقا، أكد الحاكم الأمريكي نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءا من أراضيها.
من جانبه، شدد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن على أنه يشعر بـ "غضب شديد" إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد، معلنًا أنه سيستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيحات.
وفي بيان مشترك، حذر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميته فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين أنهم يتوقعون احترام وحدة أراضيهما المشتركة.
