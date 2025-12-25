أبرز الأحداث الرياضية لعام 2025

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
أبرز الأحداث الرياضية لعام 2025
أبرز الأحداث الرياضية لعام 2025
أبرز الأحداث الرياضية لعام 2025
أبرز الأحداث الرياضية لعام 2025

13:30 GMT 25.12.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، لأبرز الأحداث الرياضية لعام 2025، وقام بجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Louise Delmotte

يحتفل السويدي، أرماند دوبلانتيس، بعد أن حقق إنجازا بتجاوزه الرقم القياسي العالمي عقب فوزه بالميدالية الذهبية في نهائي مسابقة القفز بالزانة للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو

يحتفل السويدي، أرماند دوبلانتيس، بعد أن حقق إنجازا بتجاوزه الرقم القياسي العالمي عقب فوزه بالميدالية الذهبية في نهائي مسابقة القفز بالزانة للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو - سبوتنيك عربي
1/18
© AP Photo / Louise Delmotte

يحتفل السويدي، أرماند دوبلانتيس، بعد أن حقق إنجازا بتجاوزه الرقم القياسي العالمي عقب فوزه بالميدالية الذهبية في نهائي مسابقة القفز بالزانة للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو

© AP Photo / Dita Alangkara

تتنافس اللاعبة، أنجلينا ميلنيكوفا، وهي لاعبة محايدة فردية، في نهائي جهاز المتوازي غير المتساوي للسيدات خلال بطولة العالم الثالثة والخمسين للجمباز الفني في جاكرتا في إندونيسيا

تتنافس اللاعبة، أنجلينا ميلنيكوفا، وهي لاعبة محايدة فردية، في نهائي جهاز المتوازي غير المتساوي للسيدات خلال بطولة العالم الثالثة والخمسين للجمباز الفني في جاكرتا في إندونيسيا - سبوتنيك عربي
2/18
© AP Photo / Dita Alangkara

تتنافس اللاعبة، أنجلينا ميلنيكوفا، وهي لاعبة محايدة فردية، في نهائي جهاز المتوازي غير المتساوي للسيدات خلال بطولة العالم الثالثة والخمسين للجمباز الفني في جاكرتا في إندونيسيا

© Getty Images / Bruce Bennettيحتفل أليكس أوفيتشكين، لاعب فريق "واشنطن كابيتالز" رقم 8، بتسجيله هدفه رقم 895 في مسيرته خلال الشوط الثاني ضد فريق "نيويورك آيلاندرز"، ليصبح بذلك الهداف التاريخي لدوري الهوكي الوطني
يحتفل أليكس أوفيتشكين، لاعب فريق واشنطن كابيتالز رقم 8، بتسجيله هدفه رقم 895 في مسيرته خلال الشوط الثاني ضد فريق نيويورك آيلاندرز، ليصبح بذلك الهداف التاريخي لدوري الهوكي الوطني - سبوتنيك عربي
3/18
© Getty Images / Bruce Bennett
يحتفل أليكس أوفيتشكين، لاعب فريق "واشنطن كابيتالز" رقم 8، بتسجيله هدفه رقم 895 في مسيرته خلال الشوط الثاني ضد فريق "نيويورك آيلاندرز"، ليصبح بذلك الهداف التاريخي لدوري الهوكي الوطني
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

لاعبو باريس سان جيرمان (باريس، فرنسا) في حفل توزيع جوائز دوري أبطال أوروبا 2025 في ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

لاعبو باريس سان جيرمان (باريس، فرنسا) في حفل توزيع جوائز دوري أبطال أوروبا 2025 في ملعب &quot;أليانز أرينا&quot; في مدينة ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 - سبوتنيك عربي
4/18
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور

لاعبو باريس سان جيرمان (باريس، فرنسا) في حفل توزيع جوائز دوري أبطال أوروبا 2025 في ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورداريا فارينيتش تؤدي عرضا بالكرة في بطولة "كأس الأقوى 2025" الدولية للجمباز الإيقاعي 2025 في قصر إيرينا فينر في موسكو
داريا فارينيتش تؤدي عرضا بالكرة في بطولة كأس الأقوى 2025 الدولية للجمباز الإيقاعي 2025 في قصر إيرينا فينر في موسكو - سبوتنيك عربي
5/18
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور
داريا فارينيتش تؤدي عرضا بالكرة في بطولة "كأس الأقوى 2025" الدولية للجمباز الإيقاعي 2025 في قصر إيرينا فينر في موسكو
© AP Photo / Alastair Grantتحمل لاعبة منتخب إنجلترا، زوي ألدكروفت، الكأس احتفالا بفوز فريقها في المباراة النهائية لكأس العالم للرجبي للسيدات بين إنجلترا وكندا على ملعب "أليانز" في لندن
تحمل لاعبة منتخب إنجلترا، زوي ألدكروفت، الكأس احتفالا بفوز فريقها في المباراة النهائية لكأس العالم للرجبي للسيدات بين إنجلترا وكندا على ملعب أليانز في لندن - سبوتنيك عربي
6/18
© AP Photo / Alastair Grant
تحمل لاعبة منتخب إنجلترا، زوي ألدكروفت، الكأس احتفالا بفوز فريقها في المباراة النهائية لكأس العالم للرجبي للسيدات بين إنجلترا وكندا على ملعب "أليانز" في لندن
© Getty Images / Tim de Waeleديدي سينفت من ألمانيا (المعروفة باسم ديدي ديفل) تشجع مجموعة المطاردة خلال المرحلة 20 من سباق طواف فرنسا الـ 112 لعام 2025، وهي مرحلة بطول 184.2 كيلومترا من نانتوا إلى بونتارلييه في فرنسا
ديدي سينفت من ألمانيا (المعروفة باسم ديدي ديفل) تشجع مجموعة المطاردة خلال المرحلة 20 من سباق طواف فرنسا الـ 112 لعام 2025، وهي مرحلة بطول 184.2 كيلومترا من نانتوا إلى بونتارلييه في فرنسا - سبوتنيك عربي
7/18
© Getty Images / Tim de Waele
ديدي سينفت من ألمانيا (المعروفة باسم ديدي ديفل) تشجع مجموعة المطاردة خلال المرحلة 20 من سباق طواف فرنسا الـ 112 لعام 2025، وهي مرحلة بطول 184.2 كيلومترا من نانتوا إلى بونتارلييه في فرنسا
© Getty Images / Corbis/Christina Pahnke - sampicsويل سانتانا من البرازيل خلال جلسة ركوب الأمواج في برايا دو نورتي في البرتغال
ويل سانتانا من البرازيل خلال جلسة ركوب الأمواج في برايا دو نورتي في البرتغال - سبوتنيك عربي
8/18
© Getty Images / Corbis/Christina Pahnke - sampics
ويل سانتانا من البرازيل خلال جلسة ركوب الأمواج في برايا دو نورتي في البرتغال
© Getty Images / Cameron Spencerأكيرّا نوجنت، من فريق جامايكا (في الوسط) تتجاوز حاجزا خلال منافستها ضد لوتا هارالا من فريق فنلندا (على اليسار) وسارة لافين من فريق أيرلندا (على اليمين) في نصف نهائي سباق 60 مترا حواجز للسيدات، في نانجينغ في الصين
أكيرّا نوجنت، من فريق جامايكا (في الوسط) تتجاوز حاجزا خلال منافستها ضد لوتا هارالا من فريق فنلندا (على اليسار) وسارة لافين من فريق أيرلندا (على اليمين) في نصف نهائي سباق 60 مترا حواجز للسيدات، في نانجينغ في الصين - سبوتنيك عربي
9/18
© Getty Images / Cameron Spencer
أكيرّا نوجنت، من فريق جامايكا (في الوسط) تتجاوز حاجزا خلال منافستها ضد لوتا هارالا من فريق فنلندا (على اليسار) وسارة لافين من فريق أيرلندا (على اليمين) في نصف نهائي سباق 60 مترا حواجز للسيدات، في نانجينغ في الصين
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jediيؤدي رياضيون فلسطينيون شباب حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغارة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة
يؤدي رياضيون فلسطينيون شباب حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغارة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة - سبوتنيك عربي
10/18
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi
يؤدي رياضيون فلسطينيون شباب حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغارة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة
© Getty Images / David Ramosهيناكو توميتكا من فريق اليابان خلال جلسة التدريب على التزلج الحر للسيدات ضمن بطولة العالم للتزلج على الجليد والتزلج الحر والتزلج الحر على المنحدرات لعام 2025
هيناكو توميتكا من فريق اليابان خلال جلسة التدريب على التزلج الحر للسيدات ضمن بطولة العالم للتزلج على الجليد والتزلج الحر والتزلج الحر على المنحدرات لعام 2025 - سبوتنيك عربي
11/18
© Getty Images / David Ramos
هيناكو توميتكا من فريق اليابان خلال جلسة التدريب على التزلج الحر للسيدات ضمن بطولة العالم للتزلج على الجليد والتزلج الحر والتزلج الحر على المنحدرات لعام 2025
© Sputnik . Nafis Sirazetdinov / الانتقال إلى بنك الصورإيكاترينا شليابنيكوفا (روسيا) في نهائي سباق الزوارق الفردية لمسافة 200 متر للسيدات في بطولة العالم للزوارق السريعة 2025 التي أقيمت في ميلانو
إيكاترينا شليابنيكوفا (روسيا) في نهائي سباق الزوارق الفردية لمسافة 200 متر للسيدات في بطولة العالم للزوارق السريعة 2025 التي أقيمت في ميلانو - سبوتنيك عربي
12/18
© Sputnik . Nafis Sirazetdinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
إيكاترينا شليابنيكوفا (روسيا) في نهائي سباق الزوارق الفردية لمسافة 200 متر للسيدات في بطولة العالم للزوارق السريعة 2025 التي أقيمت في ميلانو
© Getty Images / Mark Thompsonيوكي تسونودا، سائق فريق أوراكل ريد بول ريسينغ الياباني، يستعد للقيادة في المرآب خلال التجارب الحرة قبل سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سوزوكا
يوكي تسونودا، سائق فريق أوراكل ريد بول ريسينغ الياباني، يستعد للقيادة في المرآب خلال التجارب الحرة قبل سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سوزوكا - سبوتنيك عربي
13/18
© Getty Images / Mark Thompson
يوكي تسونودا، سائق فريق أوراكل ريد بول ريسينغ الياباني، يستعد للقيادة في المرآب خلال التجارب الحرة قبل سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سوزوكا
© Getty Images / Cameron Spencerهولجر رون من الدنمارك يسدد ضربة أمامية ضد تشيتشن تشانغ من الصين في مباراة الدور الأول من منافسات فردي الرجال خلال اليوم الثالث من بطولة أستراليا
هولجر رون من الدنمارك يسدد ضربة أمامية ضد تشيتشن تشانغ من الصين في مباراة الدور الأول من منافسات فردي الرجال خلال اليوم الثالث من بطولة أستراليا - سبوتنيك عربي
14/18
© Getty Images / Cameron Spencer
هولجر رون من الدنمارك يسدد ضربة أمامية ضد تشيتشن تشانغ من الصين في مباراة الدور الأول من منافسات فردي الرجال خلال اليوم الثالث من بطولة أستراليا
© Getty Images / Lars Baronمانا أوكامورا من اليابان تتنافس خلال نهائي منافسات الجمباز الفني للسيدات على عارضة التوازن ضمن دورة الألعاب الجامعية العالمية راين-رور 2025 التي أقيمت في مركز معارض إيسن في مدينة إيسن بألمانيا
مانا أوكامورا من اليابان تتنافس خلال نهائي منافسات الجمباز الفني للسيدات على عارضة التوازن ضمن دورة الألعاب الجامعية العالمية راين-رور 2025 التي أقيمت في مركز معارض إيسن في مدينة إيسن بألمانيا - سبوتنيك عربي
15/18
© Getty Images / Lars Baron
مانا أوكامورا من اليابان تتنافس خلال نهائي منافسات الجمباز الفني للسيدات على عارضة التوازن ضمن دورة الألعاب الجامعية العالمية راين-رور 2025 التي أقيمت في مركز معارض إيسن في مدينة إيسن بألمانيا
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصوريؤدي أعضاء فريق باراديس (سان بطرسبرغ) برنامجهم الحر في بطولة التزلج المتزامن الروسية لعام 2025 في سان بطرسبرغ
يؤدي أعضاء فريق باراديس (سان بطرسبرغ) برنامجهم الحر في بطولة التزلج المتزامن الروسية لعام 2025 في سان بطرسبرغ - سبوتنيك عربي
16/18
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
يؤدي أعضاء فريق باراديس (سان بطرسبرغ) برنامجهم الحر في بطولة التزلج المتزامن الروسية لعام 2025 في سان بطرسبرغ
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور تؤدي إيفجينيا ميدفيديفا، الحائزة على الميدالية الأولمبية، عرضا في مهرجان "في حب التزلج الفني" في موسكو
 تؤدي إيفجينيا ميدفيديفا، الحائزة على الميدالية الأولمبية، عرضا في مهرجان في حب التزلج الفني في موسكو - سبوتنيك عربي
17/18
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تؤدي إيفجينيا ميدفيديفا، الحائزة على الميدالية الأولمبية، عرضا في مهرجان "في حب التزلج الفني" في موسكو
© Getty Images / NurPhoto/Pics Action/Jose Bretonماتفي سافونوف، حارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الروسي، يحتفل بالفوز في المباراة النهائية لكأس الإنتركونتيننتال 2025 بين باريس سان جيرمان وفلامنغو على ملعب أحمد بن علي في قطر
ماتفي سافونوف، حارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الروسي، يحتفل بالفوز في المباراة النهائية لكأس الإنتركونتيننتال 2025 بين باريس سان جيرمان وفلامنغو على ملعب أحمد بن علي في قطر - سبوتنيك عربي
18/18
© Getty Images / NurPhoto/Pics Action/Jose Breton
ماتفي سافونوف، حارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الروسي، يحتفل بالفوز في المباراة النهائية لكأس الإنتركونتيننتال 2025 بين باريس سان جيرمان وفلامنغو على ملعب أحمد بن علي في قطر
