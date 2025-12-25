https://sarabic.ae/20251225/أبرز-الأحداث-الرياضية-لعام-2025-1108544424.html
أبرز الأحداث الرياضية لعام 2025
أبرز الأحداث الرياضية لعام 2025
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، لأبرز الأحداث الرياضية لعام 2025، وقام بجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
أبرز الأحداث الرياضية لعام 2025
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، لأبرز الأحداث الرياضية لعام 2025، وقام بجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Louise Delmotte
يحتفل السويدي، أرماند دوبلانتيس، بعد أن حقق إنجازا بتجاوزه الرقم القياسي العالمي عقب فوزه بالميدالية الذهبية في نهائي مسابقة القفز بالزانة للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو
يحتفل السويدي، أرماند دوبلانتيس، بعد أن حقق إنجازا بتجاوزه الرقم القياسي العالمي عقب فوزه بالميدالية الذهبية في نهائي مسابقة القفز بالزانة للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو
© AP Photo / Dita Alangkara
تتنافس اللاعبة، أنجلينا ميلنيكوفا، وهي لاعبة محايدة فردية، في نهائي جهاز المتوازي غير المتساوي للسيدات خلال بطولة العالم الثالثة والخمسين للجمباز الفني في جاكرتا في إندونيسيا
تتنافس اللاعبة، أنجلينا ميلنيكوفا، وهي لاعبة محايدة فردية، في نهائي جهاز المتوازي غير المتساوي للسيدات خلال بطولة العالم الثالثة والخمسين للجمباز الفني في جاكرتا في إندونيسيا
© Getty Images / Bruce Bennett يحتفل أليكس أوفيتشكين، لاعب فريق "واشنطن كابيتالز" رقم 8، بتسجيله هدفه رقم 895 في مسيرته خلال الشوط الثاني ضد فريق "نيويورك آيلاندرز"، ليصبح بذلك الهداف التاريخي لدوري الهوكي الوطني
يحتفل أليكس أوفيتشكين، لاعب فريق "واشنطن كابيتالز" رقم 8، بتسجيله هدفه رقم 895 في مسيرته خلال الشوط الثاني ضد فريق "نيويورك آيلاندرز"، ليصبح بذلك الهداف التاريخي لدوري الهوكي الوطني
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور
لاعبو باريس سان جيرمان (باريس، فرنسا) في حفل توزيع جوائز دوري أبطال أوروبا 2025 في ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025
لاعبو باريس سان جيرمان (باريس، فرنسا) في حفل توزيع جوائز دوري أبطال أوروبا 2025 في ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور داريا فارينيتش تؤدي عرضا بالكرة في بطولة "كأس الأقوى 2025" الدولية للجمباز الإيقاعي 2025 في قصر إيرينا فينر في موسكو
داريا فارينيتش تؤدي عرضا بالكرة في بطولة "كأس الأقوى 2025" الدولية للجمباز الإيقاعي 2025 في قصر إيرينا فينر في موسكو
© AP Photo / Alastair Grant تحمل لاعبة منتخب إنجلترا، زوي ألدكروفت، الكأس احتفالا بفوز فريقها في المباراة النهائية لكأس العالم للرجبي للسيدات بين إنجلترا وكندا على ملعب "أليانز" في لندن
تحمل لاعبة منتخب إنجلترا، زوي ألدكروفت، الكأس احتفالا بفوز فريقها في المباراة النهائية لكأس العالم للرجبي للسيدات بين إنجلترا وكندا على ملعب "أليانز" في لندن
© Getty Images / Tim de Waele ديدي سينفت من ألمانيا (المعروفة باسم ديدي ديفل) تشجع مجموعة المطاردة خلال المرحلة 20 من سباق طواف فرنسا الـ 112 لعام 2025، وهي مرحلة بطول 184.2 كيلومترا من نانتوا إلى بونتارلييه في فرنسا
ديدي سينفت من ألمانيا (المعروفة باسم ديدي ديفل) تشجع مجموعة المطاردة خلال المرحلة 20 من سباق طواف فرنسا الـ 112 لعام 2025، وهي مرحلة بطول 184.2 كيلومترا من نانتوا إلى بونتارلييه في فرنسا
© Getty Images / Corbis/Christina Pahnke - sampics ويل سانتانا من البرازيل خلال جلسة ركوب الأمواج في برايا دو نورتي في البرتغال
ويل سانتانا من البرازيل خلال جلسة ركوب الأمواج في برايا دو نورتي في البرتغال
© Getty Images / Cameron Spencer أكيرّا نوجنت، من فريق جامايكا (في الوسط) تتجاوز حاجزا خلال منافستها ضد لوتا هارالا من فريق فنلندا (على اليسار) وسارة لافين من فريق أيرلندا (على اليمين) في نصف نهائي سباق 60 مترا حواجز للسيدات، في نانجينغ في الصين
أكيرّا نوجنت، من فريق جامايكا (في الوسط) تتجاوز حاجزا خلال منافستها ضد لوتا هارالا من فريق فنلندا (على اليسار) وسارة لافين من فريق أيرلندا (على اليمين) في نصف نهائي سباق 60 مترا حواجز للسيدات، في نانجينغ في الصين
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi يؤدي رياضيون فلسطينيون شباب حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغارة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة
يؤدي رياضيون فلسطينيون شباب حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغارة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة
© Getty Images / David Ramos هيناكو توميتكا من فريق اليابان خلال جلسة التدريب على التزلج الحر للسيدات ضمن بطولة العالم للتزلج على الجليد والتزلج الحر والتزلج الحر على المنحدرات لعام 2025
هيناكو توميتكا من فريق اليابان خلال جلسة التدريب على التزلج الحر للسيدات ضمن بطولة العالم للتزلج على الجليد والتزلج الحر والتزلج الحر على المنحدرات لعام 2025
© Sputnik . Nafis Sirazetdinov / الانتقال إلى بنك الصور إيكاترينا شليابنيكوفا (روسيا) في نهائي سباق الزوارق الفردية لمسافة 200 متر للسيدات في بطولة العالم للزوارق السريعة 2025 التي أقيمت في ميلانو
إيكاترينا شليابنيكوفا (روسيا) في نهائي سباق الزوارق الفردية لمسافة 200 متر للسيدات في بطولة العالم للزوارق السريعة 2025 التي أقيمت في ميلانو
© Getty Images / Mark Thompson يوكي تسونودا، سائق فريق أوراكل ريد بول ريسينغ الياباني، يستعد للقيادة في المرآب خلال التجارب الحرة قبل سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سوزوكا
يوكي تسونودا، سائق فريق أوراكل ريد بول ريسينغ الياباني، يستعد للقيادة في المرآب خلال التجارب الحرة قبل سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سوزوكا
© Getty Images / Cameron Spencer هولجر رون من الدنمارك يسدد ضربة أمامية ضد تشيتشن تشانغ من الصين في مباراة الدور الأول من منافسات فردي الرجال خلال اليوم الثالث من بطولة أستراليا
هولجر رون من الدنمارك يسدد ضربة أمامية ضد تشيتشن تشانغ من الصين في مباراة الدور الأول من منافسات فردي الرجال خلال اليوم الثالث من بطولة أستراليا
© Getty Images / Lars Baron مانا أوكامورا من اليابان تتنافس خلال نهائي منافسات الجمباز الفني للسيدات على عارضة التوازن ضمن دورة الألعاب الجامعية العالمية راين-رور 2025 التي أقيمت في مركز معارض إيسن في مدينة إيسن بألمانيا
مانا أوكامورا من اليابان تتنافس خلال نهائي منافسات الجمباز الفني للسيدات على عارضة التوازن ضمن دورة الألعاب الجامعية العالمية راين-رور 2025 التي أقيمت في مركز معارض إيسن في مدينة إيسن بألمانيا
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور يؤدي أعضاء فريق باراديس (سان بطرسبرغ) برنامجهم الحر في بطولة التزلج المتزامن الروسية لعام 2025 في سان بطرسبرغ
يؤدي أعضاء فريق باراديس (سان بطرسبرغ) برنامجهم الحر في بطولة التزلج المتزامن الروسية لعام 2025 في سان بطرسبرغ
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور تؤدي إيفجينيا ميدفيديفا، الحائزة على الميدالية الأولمبية، عرضا في مهرجان "في حب التزلج الفني" في موسكو
تؤدي إيفجينيا ميدفيديفا، الحائزة على الميدالية الأولمبية، عرضا في مهرجان "في حب التزلج الفني" في موسكو
© Getty Images / NurPhoto/Pics Action/Jose Breton ماتفي سافونوف، حارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الروسي، يحتفل بالفوز في المباراة النهائية لكأس الإنتركونتيننتال 2025 بين باريس سان جيرمان وفلامنغو على ملعب أحمد بن علي في قطر
ماتفي سافونوف، حارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الروسي، يحتفل بالفوز في المباراة النهائية لكأس الإنتركونتيننتال 2025 بين باريس سان جيرمان وفلامنغو على ملعب أحمد بن علي في قطر