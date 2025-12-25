https://sarabic.ae/20251225/البرهان-يزور-أنقرة-لبحث-الوضع-بالسودان--1108554228.html

البرهان يزور أنقرة لبحث الوضع بالسودان

البرهان يزور أنقرة لبحث الوضع بالسودان

سبوتنيك عربي

يصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-25T09:41+0000

2025-12-25T09:41+0000

2025-12-25T09:41+0000

أخبار السودان اليوم

أخبار تركيا اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_0:31:1616:940_1920x0_80_0_0_c2bf78c2d765020fc4e5075bc7d54371.jpg

وأعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، عبر تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن "الزيارة ستشهد مباحثات ثنائية بين الزعيمين"، بحسب ماذكرت وكالة "الأناضول". وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20251225/أطباء-السودان-تتهم-الدعم-السريع-باحتجاز-73-امرأة-و29-طفلة-في-مدينة-المجلد-1108552060.html

https://sarabic.ae/20251223/هل-تغير-مبادرة-إدريس-لوقف-الحرب-أمام-مجلس-الأمن-الدولي-من-الواقع-المؤلم-في-السودان؟-1108505990.html

https://sarabic.ae/20251221/الاتحاد-الأوروبي-يضخ-95-مليون-يورو-لإغاثة-السودان-عبر-ثلاثة-مشاريع-إنسانية-كبرى---1108443174.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, أخبار تركيا اليوم, قوات الدعم السريع السودانية