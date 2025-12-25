البرهان يزور أنقرة لبحث الوضع بالسودان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251225/البرهان-يزور-أنقرة-لبحث-الوضع-بالسودان--1108554228.html
البرهان يزور أنقرة لبحث الوضع بالسودان
البرهان يزور أنقرة لبحث الوضع بالسودان
سبوتنيك عربي
يصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T09:41+0000
2025-12-25T09:41+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار تركيا اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_0:31:1616:940_1920x0_80_0_0_c2bf78c2d765020fc4e5075bc7d54371.jpg
وأعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، عبر تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن "الزيارة ستشهد مباحثات ثنائية بين الزعيمين"، بحسب ماذكرت وكالة "الأناضول". وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20251225/أطباء-السودان-تتهم-الدعم-السريع-باحتجاز-73-امرأة-و29-طفلة-في-مدينة-المجلد-1108552060.html
https://sarabic.ae/20251223/هل-تغير-مبادرة-إدريس-لوقف-الحرب-أمام-مجلس-الأمن-الدولي-من-الواقع-المؤلم-في-السودان؟-1108505990.html
https://sarabic.ae/20251221/الاتحاد-الأوروبي-يضخ-95-مليون-يورو-لإغاثة-السودان-عبر-ثلاثة-مشاريع-إنسانية-كبرى---1108443174.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_180:0:1616:1077_1920x0_80_0_0_0d775543d7b526d626aa0a89af0a98a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, أخبار تركيا اليوم, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, أخبار تركيا اليوم, قوات الدعم السريع السودانية

البرهان يزور أنقرة لبحث الوضع بالسودان

09:41 GMT 25.12.2025
© AP Photo / Frank Franklin IIرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
تابعنا عبر
يصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، عبر تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن "الزيارة ستشهد مباحثات ثنائية بين الزعيمين"، بحسب ماذكرت وكالة "الأناضول".
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
"أطباء السودان" تتهم "الدعم السريع" باحتجاز 73 امرأة و29 طفلة في مدينة المجلد
09:00 GMT

وتتركز المحادثات المرتقبة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض آخر تطورات الأوضاع في السودان، والوضع الإنساني الناتج عن النزاع المستمر، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، بحسب الوكالة التركية.

وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
هل تغير "مبادرة" إدريس لوقف الحرب أمام مجلس الأمن الدولي من الواقع المؤلم في السودان؟
23 ديسمبر, 21:09 GMT
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة، قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
الاتحاد الأوروبي يضخ 95 مليون يورو لإغاثة السودان عبر ثلاثة مشاريع إنسانية كبرى
21 ديسمبر, 21:04 GMT
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
