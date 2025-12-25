https://sarabic.ae/20251225/البرهان-يزور-أنقرة-لبحث-الوضع-بالسودان--1108554228.html
البرهان يزور أنقرة لبحث الوضع بالسودان
البرهان يزور أنقرة لبحث الوضع بالسودان
يصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، عبر تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن "الزيارة ستشهد مباحثات ثنائية بين الزعيمين"، بحسب ماذكرت وكالة "الأناضول".

وتتركز المحادثات المرتقبة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض آخر تطورات الأوضاع في السودان، والوضع الإنساني الناتج عن النزاع المستمر، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، بحسب الوكالة التركية.
يصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، عبر تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن "الزيارة ستشهد مباحثات ثنائية بين الزعيمين"، بحسب ماذكرت وكالة
"الأناضول".
وتتركز المحادثات المرتقبة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض آخر تطورات الأوضاع في السودان، والوضع الإنساني الناتج عن النزاع المستمر، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، بحسب الوكالة التركية.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة، قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش
وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع
، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.