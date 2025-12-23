https://sarabic.ae/20251223/هل-تغير-مبادرة-إدريس-لوقف-الحرب-أمام-مجلس-الأمن-الدولي-من-الواقع-المؤلم-في-السودان؟-1108505990.html

هل تغير "مبادرة" إدريس لوقف الحرب أمام مجلس الأمن الدولي من الواقع المؤلم في السودان؟

هل تغير "مبادرة" إدريس لوقف الحرب أمام مجلس الأمن الدولي من الواقع المؤلم في السودان؟

في ظل تصاعد القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع خلال الأسابيع الماضية، والحراك السياسي للبرهان ما بين الرياض والقاهرة ومحاولة مد الجسور مع واشنطن، طرحت... 23.12.2025, سبوتنيك عربي

وتضمنت المبادرة وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية، مؤكدا أن السودان دفع ثمنا باهظا بسبب النزاع المستمر، لذا فإن وقف إطلاق النار الشامل يجب أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، إلى جانب ضمان نزع سلاح ما سماها "المليشيات المتمردة".ما الجديد الذي حملته مبادرة إدريس، أمام مجلس الأمن، وهل سيكون لها أثر في المشهد الراهن في ظل تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ومبادرة الرباعية؟الفاعلون في المشهدوأضاف أبو زيد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا الخطاب قد أكد بشكل أكبر أن وجود إدريس في الحكومة السودانية هو صوريا لا أكثر، وذلك لأنه تحدث بحديث البعيد وغير القريب مما يدور من حوار بين البرهان و الإدارة الأمريكية و السعودية.التعديلات الأخيرةوأوضح أبو زيد، أن القيادة الأمريكية والسعودية و المصرية تتفاوض مع الرئيس البرهان مباشرة، و لم تجد زيارات إدريس لمصر و السعودية أي تفاعل أو دعوة للنقاش من قبل قيادة البلدين، لعلمهم إن السيد إدريس خارج دائرة الفعل السياسي و العسكري في السودان، بل حتى كثير من المراقبين يرون أنه خارج دائرة الفعل التنفيذي فيما يخص شؤون الوزارات، فالرجل لا يملك سلطة تعيين أو إعفاء إلا بعد موافقة قائد الجيش السوداني، كما نصت عليه التعديلات الأخيرة التي أجراها البرهان على الوثيقة الدستورية التي تحكم الدولة منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.ولفت أبو زيد، إلى أن "التعديلات الأخيرة كانت واضحة فيما يخص تفريغ منصب رئيس الوزراء من صلاحيات سيادية كانت ممنوحة للمنصب حسب الوثيقة المعلن عنها في 2019، والتي أجازها المجلس العسكري وقوى الحرية و التغيير قبل فض شراكتهم على إثر أحداث 25 أكتوبر/تشرين أول التي تم بموجبها إقصاء مكون الحرية والتغيير من الحكومة الانتقالية.مبادرة إدريسوأضاف خميس في حديثه لـ"سبوتنيك": "ما قاله إدريس في مجلس الأمن كان بهدف تعديل الوجهات، نظرا لأن كل مبادرات الحل ووقف إطلاق النار السابقة قبلها الطرف الآخر من أجل حق دماء السودانيين، لكن السلطة في بورتسودان لا تزال تماطل لاستمرار الحرب".ولفت خميس إلى أن "الحديث عن مبادرة جديدة يدعونا للتساؤل..هل سوف تخالف سلطات بورتسودان الحركة الإسلامية في وقت التفاوض أم لا؟، الأمر يحتاج إلى قرار شجاع من البرهان الذي يفترض أنه رئيس الدولة الحالي".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

