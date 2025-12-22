https://sarabic.ae/20251222/بعد-التعديلات-الأخيرة-عليها-هل-انتهت-اتفاقية-السلام-بين-الحكومة-والمعارضة-في-جنوب-السودان-1108471213.html

بعد التعديلات الأخيرة عليها.. هل انتهت "اتفاقية السلام" بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان؟

بعد التعديلات الأخيرة عليها.. هل انتهت "اتفاقية السلام" بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان؟

سبوتنيك عربي

أثارت التعديلات الأخيرة التي أقرتها الرئاسة في جنوب السودان على اتفاقية السلام الموقعة مع المعارضة في العام 2018، ردود فعل كبيرة وتحذيرات من عودة البلاد إلى... 22.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-22T19:26+0000

2025-12-22T19:26+0000

2025-12-22T19:26+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار جنوب السودان

اتفاق السودان

العالم

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101772/09/1017720935_0:47:1189:715_1920x0_80_0_0_f583641ae9b341900ebcd55a6781579c.jpg

وشملت التعديلات التي أعلن عنها الأسبوع الماضي وأقرتها الرئاسة، إلغاء شروط مسبقة أساسية للانتخابات، من أبرزها، تجاوز شرط الدستور الدائم، وتقرر المضي في الانتخابات دون إكمال صياغة الدستور الدائم، وتقرر إجراء الإحصاء الوطني الشامل بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول 2026، وليس قبلها، وخفض المدة المحددة لنشر سجل الناخبين النهائي من 6 أشهر إلى 3 أشهر فقط.ويرى مراقبون، أن تلك التصريحات تعكس عمق الفجوة بين الحكومة والمعارضة، مما يهدد بإعادة البلاد إلى المربع الأول من عدم الاستقرار، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الذي يراه البعض المخرج الوحيد، بينما تراه المعارضة خطوة لا فائدة ولا جدوى منها ما لم تنفذ بنود السلام الأصلية، في حين يرى آخرون أن اتفاق السلام الذي يتم تعديله للمرة الثالثة منذ تدشينه في العام 2018 يعيش حالة من الموت الإكلينيكي ولا جدوى منه، إن لم يتم تنشيطه وتلافي المسارات التي أوصلت البلاد إلى تلك المرحلة.ما مصير اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان بعد تعديله للمرة الثالثة من جانب الحكومة والأحزاب الموالية لها وإعادة العنصر الرئيسي في المعارضة والمتمثل في الحركة الشعبية بقيادة رياك مشار إلى خارج مسرح العمل السياسي مجددا؟المماطلة في التنفيذبداية يقول، المحلل السياسي بجنوب السودان، أندريا ماج: "إن اتفاقية السلام بين الحكومة في جنوب السودان والمعارضة تم التوقيع عليها في العام 2015 وتم تدشينها في العام 2018 في العاصمة السودانية الخرطوم، ولا أعتقد أن المشكلة الآن كما يرى البعض في التعديلات التي أدخلت عليها طوال السنوات الماضية، المشكلة من وجهة نظري تتمثل في مماطلة القوى السياسية في تنفيذ الاتفاقية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، كان يفترض إجراء الانتخابات في البلاد بعد فترة وجيزة من التوقيع، لكن تم تعديل موعد الانتخابات أكثر من مرة، ومؤخرا تم الإعلان من هيئة الانتخابات بأن الموعد القادم لها سيكون في شهر سبتمبر/كانون الأول من العام القادم 2026 دون عملية إجراء إحصاء لعدد السكان وعملية التوزيع الجغرافي للسكان، سوف يعتمدون في الانتخابات القادمة التي تم الإعلان عنها على إحصاء العام 2010 وهذا أمر ليس معقولا ولا مقبولا.ويعتقد ماج، أن التعديلات التي جرت على الاتفاقية ليست من أجل التعديل، بل من أجل الهروب من تنفيذ بنود الاتفاقية نفسها، فلو تم التأسيس بطريقة صحيحة لهذه الاتفاقية فإنها سوف تغير وجه جنوب السودان لأنها بها بنود تخص المؤسسة العسكرية والاقتصاد وبها برامج لمحاربة الفساد، هذا الفشل هو هروب من المسؤولية من جانب النخب السياسية الموقعة على الاتفاقية.مصير الاتفاقيةوحول مصير تلك الاتفاقية التي يتهرب الموقعون عليها من تنفيذها وإمكانية استمرارها من عدمه يقول ماج، يعيش جنوب السودان في تلك المرحلة حالة اللاحرب واللاسلم نظرا لأن اتفاقية السلام لم تنفذ، حالة الاتفاقية اليوم في عداد الموتى وإذا أجريت انتخابات فإنها سوف تسفر عن جناح واحد في السلطة لأن زعيم المعارضة يخضع حاليا للمحاكمة.ويرى ماج، أن تلك الاتفاقية لا يمكن أن تستمر كثيرا في ظل الحالة التي تعيشها، حتى إذا أجريت انتخابات العام القادم كما تم الإعلان عن ذلك، لا أعتقد أنها سوف تخلق نوع من الاستقرار، اليوم هناك مناوشات وانتشار للسلاح بأيدي المواطنين وبعض القبائل تحارب نفسها والوضع الاقتصادي صعب، والحصيلة أن الوضع الحالي في جنوب السودان لا يبشر بالخير.الحكومة وأحزابهامن جانبه يقول مايكل ريال كريستوفر، الكاتب والمحلل السياسي، رئيس تحرير جريدة الوطن "الناطقة بالعربية" جنوب السودان: سبق وأن تم التمديد لعدة مرات لعملية تنفيذ بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة، وفي المرحلة الأولى من التمديد لم يتم إنجاز بعض البنود مثل الترتيبات الأمنية ودمج القوات والملفات المتعلقة بهما بين الحركة الشعبية في المعارضة والحكومة كما كان يشتهي شعب جنوب السودان.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، وللمرة الثالثة أو الرابعة يتم التمديد الآن للاتفاقية بموافقة أحزاب الموالاة للحكومة وغياب الحركة الشعبية التي تمثل العنصر الرئيسي في المعارضة، الاتفاقية تسير ببطء شديد والتمديد الحالي لا يعالج أي مشكلة، خاصة الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وذلك للحفاظ على امتيازات بعض الأحزاب السياسية الموالية والمتفقة مع الحزب الحاكم على بعض البنود السياسية.وأشار كريستوفر إلى أن، التمديد الأخير وما قبله لم يأت بجديد سوى إطالة أمد الحرب في جنوب السودان واستمرار عملية الشد والجذب بين الطرفين الرئيسيين، علما بأن الطرف الرئيسي في المعارضة والمتمثل في الحركة الشعبية يخضعون حاليا لمحاكمة خاصة فيما يتعلق بمجازر حدثت في مدينة الناصر، وذكرنا كثيرا أن التمديد والتسويف المتكرر لا يخدم الأوضاع الحالية ولا يخدم المواطن بشيء.العودة للصفروأكد المحلل السياسي، أن الاتفاق بهذا الشكل الحالي وبعد كل التعديلات لا جديد فيه، هناك ضرورة موضوعية لنصوص جديدة تضاف إلى الاتفاقية لاستيعاب الأطراف الأخرى المتحاورة حاليا مع الحكومة في نيروبي، إذا تم التوصل إلى اتفاق يجب أن يضاف إلى الاتفاقية الحالية حتى تكتمل الصورة، بخلاف ذلك سوف تكون الاتفاقية مشوهة ومبتوره لا تلبي رغبة الشعب ولا الحكومة ذات نفسها.وأوضح كريستوفر، التعويل الآن على بعض دول الإقليم( أوغندا - كينيا - مصر)، ودول أخرى صديقة لجنوب السودان، إذا تدخلت الدول الكبرى و الترويكا والاتحاد الأفريقي بشكل مباشر، أعتقد أن الاتفاق سيمضي قدما، وإذا لم تتدخل بشكل مباشر فإن الاتفاق سوف ينتقل من تمديد إلى تمديد كنوع من الاستهلاك للزمن، ولا شك أن كثرة الاتفاقيات والتمديد يرهق بشكل كبير ميزانية الدولة ويثقل كاهل المواطن بالكثير من المشاكل وما حدث منذ العام 2013 حتى اليوم شاهد على ذلك.وكان الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان قد أصدر مرسوما رئاسيا بداية العام أعفى بموجبه مستشاره الرئاسي للشؤون الأمنية توت قلواك مانيمي وتعيينه مبعوثا لجنوب السودان إلى الشرق الأوسط. وعاد الرئيس قبل أيام وأصدر قرارا بإعادة توت قلواك إلى منصبه كمستشار أمني للرئيس مجددا.وكانت هناك آمال كبيرة عندما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على الاستقلال عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل، لكن البلاد انزلقت في حرب أهلية أواخر 2013 على أساس الانقسامات العرقية عندما قاتلت القوات الموالية لكير الموالين لمشار.وقتل عشرات الآلاف في الحرب التي انتهت باتفاق السلام 2018 الذي جمع كير ومشار في حكومة وحدة وطنية، لكن ظلت هناك تحديات، بما في ذلك فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الموعودة.

https://sarabic.ae/20251116/عد-قرار-سلفاكير-بإعادته-إلى-منصبه-هل-ينجح-توت-قلواك-بإعادة-الهدوء-بين-الفرقاء-في-جنوب-السودان-1107167646.html

https://sarabic.ae/20250925/وزير-من-جنوب-السودان-يكشف-لـسبوتنيك-مفاجآت-حول-محاكمة-نائب-الرئيس-وعلاقة-الحكومة-بالقضية-1105261978.html

https://sarabic.ae/20250421/هل-بدأت-الحرب-الأهلية-في-جنوب-السودان-ما-مصير-اتفاق-السلام-الموقع-بين-الحكومة-والمعارضة؟-1099770861.html

https://sarabic.ae/20250423/المتحدث-باسم-نائب-رئيس-جنوب-السودان-خروقات-الرئيس-سلفا-كير-أدت-لانهيار-اتفاق-السلام-في-البلاد-1099831149.html

أخبار جنوب السودان

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار جنوب السودان, اتفاق السودان, العالم, أفريقيا