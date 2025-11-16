https://sarabic.ae/20251116/عد-قرار-سلفاكير-بإعادته-إلى-منصبه-هل-ينجح-توت-قلواك-بإعادة-الهدوء-بين-الفرقاء-في-جنوب-السودان-1107167646.html

بعد قرار سلفاكير بإعادته إلى منصبه.. هل ينجح توت قلواك بإعادة الهدوء بين الفرقاء في جنوب السودان؟

بعد قرار سلفاكير بإعادته إلى منصبه.. هل ينجح توت قلواك بإعادة الهدوء بين الفرقاء في جنوب السودان؟

سبوتنيك عربي

لقي قرار الرئيس الجنوب سوداني سلفاكير بإعادة مستشاره الأمني السابق توت قلواك إلى منصبه، بعد أشهر من إعفائه منه، ترحيبا واسعا من الشارع في جنوب السودان، نظرا... 16.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-16T17:51+0000

2025-11-16T17:51+0000

2025-11-16T17:51+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار السودان اليوم

أخبار جنوب السودان

العالم العربي

حول العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102261/38/1022613830_0:163:4259:2559_1920x0_80_0_0_44e3b09758f08634af00da544e334e52.jpg

ويرى مراقبون أن قرار سلفاكير بإعادة قلواك في تلك المرحلة هو قرار إيجابي وصائب لتصحيح الأوضاع الداخلية والخارجية، حيث يتمتع الرجل بعلاقات قوية في الداخل واحترام من الجميع، نظرا لانتمائه إلى ثاني أكبر القبائل في البلاد، علاوة على تاريخ الرجل السياسي والأمني، فهو مهندس اتفاق سلام جنوب السودان الذي تم توقيعه في الخرطوم في العام 2018 بين الحكومة والحركة الشعبية برعاية الرئيس عمر البشير.يضاف إلى ما سبق، أن الرجل لديه علاقات خارجية جيدة جدا، فقد عمل سابقا مسؤولا عن ملف السودان وكان ضمن حكومة البشير ومن المقربين لديه، الأمر الذي جعل علاقاته متشعبة وقوية ويمكنها أن تلعب دور قوي وإيجابي في وقف الحرب السودانية التي "قضت على الأخضر واليابس وشردت عشرات الملايين علاوة على جرائم القتل والتعذيب والجوع وغيرها".هل ينجح توت قلواك في أحداث نوع من التوازن والإمساك بخيوط إنهاء الأزمة في السودان وجنوب السودان؟تأثير كبيربداية يقول، المحلل السياسي بجنوب السودان، أندريا ماج: "إن قرار الرئيس سلفاكير بإعادة مستشاره الأمني السابق السيد توت قلواك بعد عامين من ابتعاده عن المشهد السياسي والأمني في البلاد، يرجع إلى أن الرجل له تأثير كبير في جنوب السودان وشارك في الكثير من عمليات صناعة السلام في البلاد ويحظى باحترام كبير بين الجميع، علاوة على أنه ابن ثاني أكبر القبائل في البلاد".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن قلواك له أيضا علاقة طيبة مع الحكومة السودانية في بورتسودان، لذا أعتقد بأن سيكون له تأثير إيجابي جدا على بناء السلام في جنوب السودان، علاوة على أن قلواك كما هو معروف كان جزء من نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومقرب جدا من الرئيس، لذا يمكن أن يستفيد من علاقاته السابقة في تطوير العلاقة فيما بين السودان وجنوب السودان، إضافة إلى إمكانية أن يقوم بالوساطة بين الفرقاء السودانيين (الجيش والدعم السريع) من أجل وقف الحرب وإحلال السلام".وتابع ماج: "نظرا لمكانة الرجل وشعبيته وعلاقاته مع الأطراف التي تحمل السلاح اليوم في السودان، يمكن أن يفعل ما عجزت عنه الكثير من القوى الإقليمية والدولية، هذا بالإضافة إلى دورة في صياغة اتفاق سلام 2018 بين أطراف الصراع في جنوب السودان، كل ما سبق يجعل من قلواك ورقة رابحة في هذا التوقيت لإنهاء الخلافات المستعصية، لذا نتوقع أن يكون قرار الرئيس سلفاكير يحمل رؤية جيدة وإيجابية لوقف نزيف الدم".اضطرابات أمنيةمن جانبه يقول مايكل ريال كريستوفر، الكاتب والمحلل السياسي، رئيس تحرير جريدة الوطن "الناطقة بالعربية" جنوب السودان: "تعتقد غالبية الشارع في جنوب السودان أن قرار الرئيس سلفاكير بإعادة مستشاره الأمني "توت قلواك" بعد أشهر من الغياب عن المشهد هو قرار إيجابي يخدم المصلحة العليا للبلاد، خاصة أن المرحلة التي تلت إعفاء توت قلواك من منصبه شهدت اضطرابات أمنية وفتور في عملية السلام ووضع اقتصادي سيء وتدهور في علاقات جنوب السودان مع الدول الصديقة في الخليج ودول الجوار".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن عودة قلواك إلى منصبه سوف تشهد وتساهم بشكل أو بآخر في ترميم العلاقات التي تهدمت، علاوة على الانفتاح على الإقليم وعلى الدول العربية ومن بينها ملف السودان على سبيل المثال، الذي أعتقد أنه سوف يشهد حراك مختلف، نظرا لأن توت قلواك تربطه علاقات إيجابية سياسية مع قيادات عليا في السودان، أي أن عودة قلواك في تلك المرحلة تعني انفراج عام وعودة المياه إلى مجاريها".وتابع: "من المحتمل أن يعود توت قلواك لذات المهام التي كان يقوم بها قبل الإعفاء من المنصب، بحيث يقوم بتقريب وجهات النظر بين الجيش والدعم السريع".مفتاح الحلوأشار الكاتب والمحلل السياسي إلى أنه "من صميم مهام مستشار الرئيس للشؤون الأمنية في جنوب السودان هو معالجة قضايا السلام والقضايا الأمنية، حيث أن قلواك يوصف بالحكيم، وطالما أن توت عاد إلى المنصب، يحتمل أن نشهد استقرار في عملية السلام، واستكمال ما تبقى من القضايا العالقة و الترتيبات الأمنية".ولفت كريستوفر إلى أن" توت قلواك اليوم هو مفتاح الحل في جنوب السودان والسودان لعدد من القضايا الداخلية والإقليمية، لذا فإن قرار إعادة قلواك هو خطوة للأمام نحو استعادة السلام الداخلي ووقف نزيف الدم والشد والجذب الحادث بين الحكومة والحركة الشعبية في المعارضة، حيث أن قلواك هو حلقة وصل بين الحكومة والحركة الشعبية وله تأثير على كل الجوانب، لذا من المحتمل أن نشهد حراك يلملم جراح جنوب السودان أولا ثم التهدئة في السودان، فقد كان توت قلواك مسؤولا عن ملف السودان في السابق ويرتبط بعلاقات اجتماعية وسياسية مع طرفي النزاع في السودان".وكان الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان قد أصدر مرسوما رئاسيا بداية العام أعفى بموجبه مستشاره الرئاسي للشؤون الأمنية توت قلواك مانيمي وتعيينه مبعوثا لجنوب السودان إلى الشرق الأوسط. وعاد الرئيس قبل أيام وأصدر قرار بإعادة توت قلواك إلى منصبه كمستشار أمني للرئيس مجددا.وكانت هناك آمال كبيرة عندما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على الاستقلال عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل، لكن البلاد انزلقت في حرب أهلية أواخر 2013 على أساس الانقسامات العرقية عندما قاتلت القوات الموالية لكير الموالين لمشار.وقتل عشرات الآلاف في الحرب التي انتهت باتفاق السلام 2018 الذي جمع كير ومشار في حكومة وحدة وطنية، لكن ظلت هناك تحديات، بما في ذلك فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الموعودة.

https://sarabic.ae/20250925/وزير-من-جنوب-السودان-يكشف-لـسبوتنيك-مفاجآت-حول-محاكمة-نائب-الرئيس-وعلاقة-الحكومة-بالقضية-1105261978.html

https://sarabic.ae/20250813/جنوب-السودان-تنكر-عقد-مشاورات-مع-إسرائيل-لتوطين-سكان-غزة-على-أراضيها--1103695775.html

https://sarabic.ae/20250824/الخلافات-بين-حركات-جوبا-المسلحة-والجيش-السوداني-هل-تتحول-إلى-صراع-عسكري-1104094464.html

أخبار جنوب السودان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, العالم العربي, حول العالم