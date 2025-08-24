https://sarabic.ae/20250824/الخلافات-بين-حركات-جوبا-المسلحة-والجيش-السوداني-هل-تتحول-إلى-صراع-عسكري-1104094464.html

الخلافات بين حركات جوبا المسلحة والجيش السوداني.. هل تتحول إلى صراع عسكري؟

الخلافات بين حركات جوبا المسلحة والجيش السوداني.. هل تتحول إلى صراع عسكري؟

مع دخول الحرب عامها الثالث بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" تنوعت التكتلات والتحالفات سواء السياسية أو المسلحة، غالبية الحركات الموقعة على اتفاق جوبا... 24.08.2025, سبوتنيك عربي

إلى أي مدى يمكن أن يصل الصراع بين حركة "العدل والمساواة" والجيش السوداني بعد قرار البرهان الأخير بإخضاع كل القوى والحركات المسلحة لأوامر وزارة الدفاع؟بداية يقول رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، "إن وجود مراكز القوة ذات الاستقلال الذاتي التي تملك أدوات الإكراه والإرغام في أي بلد يهدد السلام المستدام والاستقرار والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وهذا ما يحدث في السودان".الأمن والاستقراروأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الحركات الثورية المسلحة في السودان تمثل مراكز قوة ذات استقلال ذاتي، ووجودها منفصلة عن الجيش القومي يهدد الأمن والإستقرار، ولولا وجود قوات الدعم السريع منفصلة عن الجيش لما اندلعت حرب 15 أبريل/نيسان التي دمرت السودان".وتابع: "هذه الحالة لا تحتاج لمزيد من الصراع، بل لتفهم الأمر ومعالجته بالحوار، لأن أي محاولة لفرض هيبة الدولة بالقوة قد تزيد من السيولة في الأمن".لا صراع قريبوأوضح مصطفى: "الآن الدولة تقاتل في الدعم السريع وحلفاءه الذين بدأ أداؤهم الميداني يتراجع بيد، وتعمل على ترميم ما دمرته الحرب بيد أخرى، وهي لا تحتمل أي أعباء أو جبهات جديدة فلا بد من إعمال الحكمة لمعالجة مثل هذه المواقف".وقال مصطفى، "لا أرى أن هنالك صراعا وشيكا بين الجيش وحركة العدل والمساواة لأن قيادة الجيش الحالية تتحلى بوعي كبير وحكمة وإحاطة بأزمة السودان، لذلك تستطيع التعامل مع هذا الموقف".اتفاقية جوبا للسلاممن جانبه يقول، المحلل السياسي السوداني، "الحركات المسلحة الدارفورية لها وضعية قانونية مختلفة عن المجموعات المسلحة الأخرى المساندة للجيش، فهي موجودة داخل السودان الأوسط والشمال استنادا على اتفاقية جوبا للسلام، وهي اتفاقية شرحت ورتبت كيفية دمج هذه الحركات المسلحة في الجيش السوداني عبر عملية أمنية لها طرق وبروتوكولات لم تتم حتى، الآن لا أعتقد أن القرار الصادر من قيادة الجيش يشمل هذه الحركات في مقصده".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "رغم كل ذلك فإن هناك توترا غير خافٍ بين الحركات المسلحة وقيادة الجيش وهو ما لم تنجح محاولات قيادات نفيه أو إخفائه حتى الآن، والسبب أن الجيش السوداني لا يعلق أو يوضح بتصريح على أي من تصريحات الحركات المسلحة غير المطمئنة حول أوضاعهم سواء عسكريا أو سياسيا، وهذه الحركات المسلحة الآن هي تحت رحمة الجيش السوداني، لأنه الممول والمستضيف لها في المعسكرات والحكومة أيضا، ولو قطع هذا التمويل سوف تجد الحركات نفسها في شح من السلاح وضيق بالمرتبات لـ عساكرها وسوف تفقد وضعها الدبلوماسي خارج السودان".نار تحت الرمادوتابع علي: "الآن الحركات المسلحة تعتمد على أنها جزء من مكونات حكومة السودان بالخارج والداخل ولها خمس وزارات في حكومة السودان، والعديد من جوازات السفر الدبلوماسية الصادرة من حكومة السودان".وقال علي، "أعتقد أن هناك نارا تحت الرماد و اخشى أن يكون لها ضرام إذا لم يجر حوار بين الحركات المسلحة وقيادة الجيش السوداني قريبا، وإن التغاضي عن معالجة مخاوف أي طرف من الآخر ليس في مصلحة اتفاقية جوبا التي توصف بأنها غير مرضية للعديد من السودانيين، ويبدو أنه لا يوجد بها مسار مفعل غير مسار دارفور، لأن مسارات الاتفاق الأخرى معطلة تماما في الشرق والوسط والشمال، وهذا يدل على أنها اتفاقية ولدت لتخرق قبل بلوغها الصبى".وأكدت حركة العدل والمساواة أنها لم تعترض على القرار الصادر عن رئيس مجلس السيادة السوداني بشأن إخضاع القوات المساندة لأحكام قانون القوات المسلحة، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم أوضاع التشكيلات العسكرية التي نشأت خلال الحرب ولم تكن جزءا من الاتفاقيات الرسمية للسلام، بحسب موقع "أخبار السودان".جاء هذا التوضيح على لسان المتحدث الرسمي باسم الحركة، محمد زكريا، الذي نفى صحة ما تم تداوله بشأن رفض الحركة للقرار، مؤكدا أن موقفها يتماشى مع مقتضيات المرحلة الأمنية الراهنة.وأوضح زكريا أن القوات التابعة للحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام تعد أطرافا شرعية في العملية السياسية، وقد التزمت ببنود الاتفاق، بما في ذلك البروتوكولات الخاصة بالترتيبات الأمنية التي تنص على دمج هذه القوات في الجيش السوداني، لافتا إلى أن الالتزام بالاتفاق لا يزال قائما، رغم أن اندلاع الحرب حال دون تنفيذ الخطوات العملية المتعلقة بعملية الدمج.وأشار إلى أن قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام تواصل القتال إلى جانب الجيش السوداني وتحت قيادته المباشرة، في مواجهة ما وصفها بالمليشيا المتمردة، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، مؤكدا أن التنسيق العسكري قائم في إطار الدفاع عن الدولة ومؤسساتها.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

