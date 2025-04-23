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المتحدث باسم نائب رئيس جنوب السودان: خروقات الرئيس سلفا كير أدت لانهيار اتفاق السلام في البلاد
المتحدث باسم نائب رئيس جنوب السودان: خروقات الرئيس سلفا كير أدت لانهيار اتفاق السلام في البلاد
سبوتنيك عربي
اتهم فوك بوث بالوانق، المتحدث باسم رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان، قوات الرئيس سلفا كير بأنها هي التي قامت بالكثير من الخروقات التي أدت إلى الوضع المتأزم... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T16:55+0000
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وقال بوث لـ"سبوتنيك"، إن "قوات حزب الحركة الشعبية التابع لرئيس جنوب السودان سلفا كير قامت بخروقات جمة للاتفاق من خلال الهجوم على مقرات الحركة الشعبية المعارضة وتحديدا في ولايات غرب الاستوائية وغرب بحر الغزال وولاية أعالي النيل".وأضاف قائلا: "قامت القوات الحكومية بمهاجمة قواتنا في هذه المناطق في محاولة للسيطرة على كل شيء، وهناك خروقات أخرى بقيادة سلفا كير عندما قام بإقالة قيادات يمثلون الحركة الشعبية في المعارضة في الدرجات المختلفة في الحكومة، وأهمها تبديل قيادات وزارة الدفاع والداخلية، وكانت هذه الوزارات من نصيب الحركة الشعبية المعارضة في الاتفاق الذي نص على تقسيم السلطة وقد آلت وزارة الدفاع للحركة الشعبية المعارضة".وتابع: "لكن سلفا كير قرر بصورة أحادية تعيين شخص من حزبه في هذه الوزارة، وأيضا تم إعفاء وزراء للحركة الشعبية بالإضافة إلى تجمع المعارضة من بعض الوزارات وهو ما يعد انقلابا على الاتفاق".وأشار المتحدث باسم رياك مشار إلى أن "الحركة طالبت الوسطاء بالعمل على حل الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها لكن لم ينجح أحد حتى الآن في إعادة الحقوق وهو ما أدى إلى الانزلاق للوضع الحالي ومخاطر عودة الحرب الأهلية لجنوب السودان".وأضاف بوث بالوانق أن "هناك قوات أوغندية دخيلة تشارك في هجمات القوات التابعة لسلفا كير في انتهاك وخرق واضح للاتفاق المنشط لوقف العدائيات والمادة السابعة من هذا الاتفاق المنشط التي تطالب بخروج كل القوات الأجنبية من جنوب السودان وحظر توريد السلاح لجنوب السودان".واستطرد: "الصادر من مجلس الأمن وهذه القوات الأوغندية بالمشاركة مع القوات الحكومية هاجمت مواقع بالقرب من جوبا وعلى معسكرات تدريب تابعة للشرطة، وهو ما يزيد من الخروقات التي تؤدي إلى تأجيج الصراع".
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حصري, أخبار جنوب السودان, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

المتحدث باسم نائب رئيس جنوب السودان: خروقات الرئيس سلفا كير أدت لانهيار اتفاق السلام في البلاد

16:55 GMT 23.04.2025
© Getty Images / Anadoluرياك مشار نائب رئيس جنوب السودان سلفا كير
رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان سلفا كير - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / Anadolu
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اتهم فوك بوث بالوانق، المتحدث باسم رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان، قوات الرئيس سلفا كير بأنها هي التي قامت بالكثير من الخروقات التي أدت إلى الوضع المتأزم الحالي.
وقال بوث لـ"سبوتنيك"، إن "قوات حزب الحركة الشعبية التابع لرئيس جنوب السودان سلفا كير قامت بخروقات جمة للاتفاق من خلال الهجوم على مقرات الحركة الشعبية المعارضة وتحديدا في ولايات غرب الاستوائية وغرب بحر الغزال وولاية أعالي النيل".
رئيس جنوب السودان، سالفا كير - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
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وأضاف قائلا: "قامت القوات الحكومية بمهاجمة قواتنا في هذه المناطق في محاولة للسيطرة على كل شيء، وهناك خروقات أخرى بقيادة سلفا كير عندما قام بإقالة قيادات يمثلون الحركة الشعبية في المعارضة في الدرجات المختلفة في الحكومة، وأهمها تبديل قيادات وزارة الدفاع والداخلية، وكانت هذه الوزارات من نصيب الحركة الشعبية المعارضة في الاتفاق الذي نص على تقسيم السلطة وقد آلت وزارة الدفاع للحركة الشعبية المعارضة".
وتابع: "لكن سلفا كير قرر بصورة أحادية تعيين شخص من حزبه في هذه الوزارة، وأيضا تم إعفاء وزراء للحركة الشعبية بالإضافة إلى تجمع المعارضة من بعض الوزارات وهو ما يعد انقلابا على الاتفاق".
وأشار المتحدث باسم رياك مشار إلى أن "الحركة طالبت الوسطاء بالعمل على حل الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها لكن لم ينجح أحد حتى الآن في إعادة الحقوق وهو ما أدى إلى الانزلاق للوضع الحالي ومخاطر عودة الحرب الأهلية لجنوب السودان".
وأضاف بوث بالوانق أن "هناك قوات أوغندية دخيلة تشارك في هجمات القوات التابعة لسلفا كير في انتهاك وخرق واضح للاتفاق المنشط لوقف العدائيات والمادة السابعة من هذا الاتفاق المنشط التي تطالب بخروج كل القوات الأجنبية من جنوب السودان وحظر توريد السلاح لجنوب السودان".
واستطرد: "الصادر من مجلس الأمن وهذه القوات الأوغندية بالمشاركة مع القوات الحكومية هاجمت مواقع بالقرب من جوبا وعلى معسكرات تدريب تابعة للشرطة، وهو ما يزيد من الخروقات التي تؤدي إلى تأجيج الصراع".
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