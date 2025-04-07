https://sarabic.ae/20250407/جنوب-السودان-إلغاء-أمريكا-للتأشيرات-غير-عادل-ويستند-إلى-حالة-خطأ-في-الجنسية-1099318554.html
جنوب السودان: إلغاء أمريكا للتأشيرات غير عادل ويستند إلى حالة خطأ في الجنسية
جنوب السودان: إلغاء أمريكا للتأشيرات غير عادل ويستند إلى حالة خطأ في الجنسية
سبوتنيك عربي
انتقدت دولة جنوب السودان، إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية، جميع التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، ووصفته بأنه قرار غير عادل. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T21:36+0000
2025-04-07T21:36+0000
2025-04-07T21:36+0000
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وقالت وزارة الخارجية في جنوب السودان، في بيان لها، إن "القرار استند لحادثة ليست مرتبطة بأحد مواطنيها ولكن بمواطن أفريقي آخر"، مشيرة إلى أن "الشخص الذي تم ترحيله وتم منعه من دخول واشنطن هو مواطن كونغولي وتمت إعادته للولايات المتحدة وتقديم جميع الأدلة الداعمة للمسؤولين الأمريكيين".وأضاف البيان، "تأسف الحكومة بشدة، لأنه على الرغم من تاريخ التعاون والشراكة، يواجه جنوب السودان الآن إلغاء واسع النطاق للتأشيرات بناء على حادثة معزولة تتضمن تقديم معلومات كاذبة من شخص ليس من مواطني جنوب السودان".وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي لويث، إن "الولايات المتحدة تحاول أن تتصيد أخطاء في الوضع المتوتر في البلاد لأن أي دولة ذات سيادة لن تقبل مرحلين أجانب".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، قراراها أول أمس السبت بسبب رفض جوبا قبول إعادة مواطنيها إلى وطنهم، مشددة على "ضرورة أن تقبل كل دولة عودة مواطنيها في الوقت المناسب عندما تسعى دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى إبعادهم".واتهمت "الحكومة الانتقالية في جوبا باستغلال الولايات المتحدة"، مضيفة أن "واشنطن ستكون على استعداد لمراجعة هذه الإجراءات عندما تتعاون جنوب السودان بشكل كامل".ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالوقف الفوري لدخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية والبدء في عملية ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين.
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أخبار جنوب السودان, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار جنوب السودان, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
جنوب السودان: إلغاء أمريكا للتأشيرات غير عادل ويستند إلى حالة خطأ في الجنسية
انتقدت دولة جنوب السودان، إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية، جميع التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، ووصفته بأنه قرار غير عادل.
وقالت وزارة الخارجية في جنوب السودان، في بيان لها، إن "القرار استند لحادثة ليست مرتبطة بأحد مواطنيها ولكن بمواطن أفريقي آخر"، مشيرة إلى أن "الشخص الذي تم ترحيله وتم منعه من دخول واشنطن هو مواطن كونغولي وتمت إعادته للولايات المتحدة وتقديم جميع الأدلة الداعمة للمسؤولين الأمريكيين".
وأضاف البيان، "تأسف الحكومة بشدة، لأنه على الرغم من تاريخ التعاون والشراكة، يواجه جنوب السودان الآن إلغاء واسع النطاق للتأشيرات بناء على حادثة معزولة تتضمن تقديم معلومات كاذبة من شخص ليس من مواطني جنوب السودان".
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي لويث، إن "الولايات المتحدة تحاول أن تتصيد أخطاء في الوضع المتوتر في البلاد لأن أي دولة ذات سيادة لن تقبل مرحلين أجانب".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، قراراها أول أمس السبت بسبب رفض جوبا قبول إعادة مواطنيها
إلى وطنهم، مشددة على "ضرورة أن تقبل كل دولة عودة مواطنيها في الوقت المناسب عندما تسعى دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى إبعادهم".
واتهمت "الحكومة الانتقالية في جوبا باستغلال الولايات المتحدة"، مضيفة أن "واشنطن ستكون على استعداد لمراجعة هذه الإجراءات عندما تتعاون جنوب السودان بشكل كامل".
ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالوقف الفوري لدخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية والبدء في عملية ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين.