https://sarabic.ae/20251225/الجيش-الإسرائيلي-يغتال-عنصرا-من-حزب-الله-اللبناني-1108578248.html
الجيش الإسرائيلي يغتال عنصرا من "حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه نفذ ضربة جوية في منطقة الجميمة جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل عنصر من "حزب الله" اللبناني، مشيرا إلى أنه شارك في محاولات... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T18:39+0000
2025-12-25T18:39+0000
2025-12-25T18:39+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108578090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1521f16cc5188ac6896a16900415edd2.jpg
جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي على "تلغرام"، اليوم الخميس، قال فيه إن الأنشطة التي كان يشارك فيها تشكل انتهاكا واضحا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان. وأشار إلى أن العملية جاءت في إطار منع إعادة بناء قدرات عسكرية لـ "حزب الله" في جنوب لبنان بصورة تهدد أمن إسرائيل.وتابع: "سيواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملياته لإزالة أي تهديد محتمل، وحماية أمن دولة إسرائيل" على حد وصفه. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي. لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه نفذ ضربة جوية في منطقة الجميمة جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل عنصر من "حزب الله" اللبناني، مشيرا إلى أنه شارك في محاولات إعادة ترميم بنى تحتية للحزب في المنطقة.
جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي على "تلغرام"، اليوم الخميس، قال فيه إن الأنشطة التي كان يشارك فيها تشكل انتهاكا واضحا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان
.
وأشار إلى أن العملية جاءت في إطار منع إعادة بناء قدرات عسكرية لـ "حزب الله" في جنوب لبنان بصورة تهدد أمن إسرائيل.
وتابع: "سيواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملياته لإزالة أي تهديد محتمل، وحماية أمن دولة إسرائيل" على حد وصفه.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي
انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات
الإسرائيلية ويطالب بوقفها.