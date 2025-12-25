https://sarabic.ae/20251225/تركيا-تعلن-إحباط-مخططات-لهجمات-إرهابية-واسعة-خلال-أعياد-الميلاد-ورأس-السنة-1108552271.html
تركيا تعلن إحباط مخططات لهجمات إرهابية واسعة خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
تركيا تعلن إحباط مخططات لهجمات إرهابية واسعة خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
أعلنت النيابة العامة التركية أنه "تم إحباط مخططات إرهابية، يُشتبه في أن تنظيم "داعش" (الإرهابي محظور في روسيا ودول عدة) كان وراءه، وذلك من خلال حملة أمنية...
وقال بيان النيابة العامة التركية: "تم إفشال مخططات لهجمات إرهابية في تركيا، خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، بتحريض من تنظيم "داعش".وأضاف أن "عمليات الاعتقال جاءت بعد أن تلقي مكتب مكافحة الإرهاب التابع للنيابة معلومات استخبارية حول هذه المخططات، ولفتت إلى أن بعض المشتبه بهم كانوا على اتصال بعناصر تنظيم "داعش".وقالت مصادر أمنية تركية، لوسائل إعلام محلية، إن "جهاز المخابرات توصل، من خلال أنشطته الاستطلاعية، إلى وجود شخص من أصل تركي يُدعى محمد غوران، يحمل اسما حركيًا هو "يحيى"، ينشط ضمن تنظيم "داعش- ولاية خراسان" على الحدود الأفغانية الباكستانية، تولى مهاما فعالة في معسكرات تابعة للتنظيم، وارتقى مع مرور الوقت إلى مستوى قيادي".
تركيا تعلن إحباط مخططات لهجمات إرهابية واسعة خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
أعلنت النيابة العامة التركية أنه "تم إحباط مخططات إرهابية، يُشتبه في أن تنظيم "داعش" (الإرهابي محظور في روسيا ودول عدة) كان وراءه، وذلك من خلال حملة أمنية واسعة نفذتها السلطات التركية في إسطنبول".
وقال بيان النيابة العامة التركية: "تم إفشال مخططات لهجمات إرهابية في تركيا، خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، بتحريض من تنظيم "داعش".
وتابع البيان: "تم إصدار أوامر اعتقال بحق 137 مشتبهًا بهم يقيمون في 124 عنوانًا مختلفًا، بتهم تتعلق بالإرهاب، من بينها ملاحقات على المستوى الدولي، وقد تم حتى الآن توقيف 115 شخصًا، بينما تستمر الجهود لضبط البقية".
وأضاف أن "عمليات الاعتقال جاءت بعد أن تلقي مكتب مكافحة الإرهاب التابع للنيابة معلومات استخبارية حول هذه المخططات، ولفتت إلى أن بعض المشتبه بهم كانوا على اتصال بعناصر تنظيم "داعش".
وتمكنت المخابرات التركية، يوم الثلاثاء الماضي، من القبض على أحد الأتراك من العناصر القيادية في تنظيم "ولاية خراسان"، التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية نفذتها بالمنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان، وقامت باقتياده إلى تركيا.
وقالت مصادر أمنية تركية، لوسائل إعلام محلية، إن "جهاز المخابرات توصل، من خلال أنشطته الاستطلاعية، إلى وجود شخص من أصل تركي يُدعى محمد غوران، يحمل اسما حركيًا هو "يحيى"، ينشط ضمن تنظيم "داعش- ولاية خراسان" على الحدود الأفغانية الباكستانية، تولى مهاما فعالة في معسكرات تابعة للتنظيم، وارتقى مع مرور الوقت إلى مستوى قيادي".