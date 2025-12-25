https://sarabic.ae/20251225/تركيا-تعلن-إحباط-مخططات-لهجمات-إرهابية-واسعة-خلال-أعياد-الميلاد-ورأس-السنة-1108552271.html

تركيا تعلن إحباط مخططات لهجمات إرهابية واسعة خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

تركيا تعلن إحباط مخططات لهجمات إرهابية واسعة خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

سبوتنيك عربي

أعلنت النيابة العامة التركية أنه "تم إحباط مخططات إرهابية، يُشتبه في أن تنظيم "داعش" (الإرهابي محظور في روسيا ودول عدة) كان وراءه، وذلك من خلال حملة أمنية... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-25T08:55+0000

2025-12-25T08:55+0000

2025-12-25T08:55+0000

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102070/35/1020703593_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_e7cc4f4e9d386362a1d5a28b5dde0123.jpg

وقال بيان النيابة العامة التركية: "تم إفشال مخططات لهجمات إرهابية في تركيا، خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، بتحريض من تنظيم "داعش".وأضاف أن "عمليات الاعتقال جاءت بعد أن تلقي مكتب مكافحة الإرهاب التابع للنيابة معلومات استخبارية حول هذه المخططات، ولفتت إلى أن بعض المشتبه بهم كانوا على اتصال بعناصر تنظيم "داعش".وقالت مصادر أمنية تركية، لوسائل إعلام محلية، إن "جهاز المخابرات توصل، من خلال أنشطته الاستطلاعية، إلى وجود شخص من أصل تركي يُدعى محمد غوران، يحمل اسما حركيًا هو "يحيى"، ينشط ضمن تنظيم "داعش- ولاية خراسان" على الحدود الأفغانية الباكستانية، تولى مهاما فعالة في معسكرات تابعة للتنظيم، وارتقى مع مرور الوقت إلى مستوى قيادي".

https://sarabic.ae/20251223/أردوغان-تركيا-مستعدة-للمشاركة-في-الآليات-الدولية-التي-تدعم-أمن-لبنان-1108496719.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم