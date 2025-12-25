عربي
أمساليوم
بث مباشر
حاكم مصرف سوريا يعلن عن صدور العملة الوطنية الجديدة
وصف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، صدور المرسوم الرئاسي رقم 293 لعام 2025 المتعلق بإصدار العملة السورية الجديدة بأنه "محطة وطنية مفصلية" تعكس... 25.12.2025
وأوضح الحصرية أن المرسوم منح مصرف سوريا المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات، مشيراً إلى أن الأول من كانون الثاني (يناير) 2026 سيكون موعداً لبدء عملية الاستبدال، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا". وأكد الحاكم أن عملية التبديل ستكون سلسة ومنظمة، وسيتم شرح آليتها بكل وضوح وشفافية خلال مؤتمر صحفي مخصص، بهدف تعزيز الثقة وتكريس الشراكة مع المواطنين. وكان مصرف سوريا المركزي قد حسم، الجمعة قبل الماضية، الجدل المثار حول ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق عملة رقمية جديدة.يأتي ذلك بعد انتشار صور ومشاركات على مواقع التواصل، تشير إلى إطلاق عملة رقمية باسم "أمانة" (Amanah Coin – AMN) يُزعم أنها ستنافس الليرة التركية والدولار، مع خوارزمية ربط ذكية توفر استقرارا نسبيا.وكان مصرف سوريا المركزي، أكد في بيان سابق، أنه مستمر في تنفيذ خطة تبديل العملة بالتعاون مع الجهات المعنية، وشدد على أنه الجهة الوحيدة المخوّلة بنشر المعلومات المتعلقة بها، وأنه لم يتم تحديد أي تاريخ نهائي لطرح العملة الجديدة، وما يُتداول عبر منصات غير رسمية لا أساس له من الصحة.
13:42 GMT 25.12.2025
وصف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، صدور المرسوم الرئاسي رقم 293 لعام 2025 المتعلق بإصدار العملة السورية الجديدة بأنه "محطة وطنية مفصلية" تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة.
وأوضح الحصرية أن المرسوم منح مصرف سوريا المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات، مشيراً إلى أن الأول من كانون الثاني (يناير) 2026 سيكون موعداً لبدء عملية الاستبدال، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأكد الحاكم أن عملية التبديل ستكون سلسة ومنظمة، وسيتم شرح آليتها بكل وضوح وشفافية خلال مؤتمر صحفي مخصص، بهدف تعزيز الثقة وتكريس الشراكة مع المواطنين.
واعتبر الحصرية أن العملة الجديدة تمثل رمزاً للسيادة المالية بعد التحرير، وعنواناً لمرحلة جديدة تبنى بتعاون الجميع وبإدارة المصرف المركزي، لتكون إنجازاً وطنياً يضاف إلى الإنجازات المتحققة، وخطوة راسخة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي.
وكان مصرف سوريا المركزي قد حسم، الجمعة قبل الماضية، الجدل المثار حول ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق عملة رقمية جديدة.
"إجراء تنظيمي"... حاكم مصرف سوريا المركزي يكشف تفاصيل عن العملة الجديدة
23 أغسطس, 13:42 GMT
ونفى المصرف إطلاق أي عملة رقمية جديدة أو غيرها، سواء كانت مرتبطة بالليرة السورية أو بأي عملات أخرى، موضحا في بيان رسمي، أن أي نشاط أو إعلان يتعلق بإصدار عملة أو أدوات مالية لا يمكن أن يصدر إلا عنه حصرا عبر قنواته المعتمدة، ودعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
يأتي ذلك بعد انتشار صور ومشاركات على مواقع التواصل، تشير إلى إطلاق عملة رقمية باسم "أمانة" (Amanah Coin – AMN) يُزعم أنها ستنافس الليرة التركية والدولار، مع خوارزمية ربط ذكية توفر استقرارا نسبيا.
وكان مصرف سوريا المركزي، أكد في بيان سابق، أنه مستمر في تنفيذ خطة تبديل العملة بالتعاون مع الجهات المعنية، وشدد على أنه الجهة الوحيدة المخوّلة بنشر المعلومات المتعلقة بها، وأنه لم يتم تحديد أي تاريخ نهائي لطرح العملة الجديدة، وما يُتداول عبر منصات غير رسمية لا أساس له من الصحة.
