"إجراء تنظيمي"... حاكم مصرف سوريا المركزي يكشف تفاصيل عن العملة الجديدة
أكّد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم السبت، أن "خطّة إصدار العملة النقدية الجديدة تأتي في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية،... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال الحصرية: "الهدف الأساسي هو تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وضمان تلبية احتياجات السوق، ولا نتوقّع أي انعكاسات سلبية على قيمة العملة الوطنية".وأوضح لوكالة "سانا"، أن "هناك مراحل لطرح العملة، في المرحلة الأولى سيتم تداولها بشكل تدريجي إلى جانب الفئات الحالية، من دون أن يؤدّي ذلك إلى سحب أو إلغاء أي فئات متداولة حالياً، وفي المرحلة الثانية يبدأ التبديل، وفي المرحلة الثالثة يصبح التبديل حصراً عن طريق مصرف سورية المركزي".أفادت صحيفة بريطانية، أمس الجمعة، نقلاً عن مصادرها، أن السلطات السورية تخطط لإصدار أوراق نقدية بالعملة الوطنية، ستطبعها شركة "غوزناك" الروسية.وأضاف التقرير الذي نشرته الصحيفة، أن "سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة، مع حذف صفرين منها، في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة السورية التي انخفضت قيمتها بشكل كبير".
أكّد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم السبت، أن "خطّة إصدار العملة النقدية الجديدة تأتي في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية، وهي جزء من عملية الإصلاح النقدي والمالي".
وقال الحصرية: "الهدف الأساسي هو تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وضمان تلبية احتياجات السوق، ولا نتوقّع أي انعكاسات سلبية على قيمة العملة الوطنية".
وتابع: "ستكون الكميات المطبوعة من العملة الجديدة مدروسة بدقّة بما يتناسب مع متطلّبات الاقتصاد الوطني".
وأوضح لوكالة "سانا"، أن "هناك مراحل لطرح العملة، في المرحلة الأولى سيتم تداولها بشكل تدريجي إلى جانب الفئات الحالية، من دون أن يؤدّي ذلك إلى سحب أو إلغاء أي فئات متداولة حالياً، وفي المرحلة الثانية يبدأ التبديل، وفي المرحلة الثالثة يصبح التبديل حصراً عن طريق مصرف سورية المركزي".
وأشار إلى أن "العملة الجديدة تتميّز بمواصفات فنية عالية وتقنيات حديثة مضادّة للتزوير، ما يسهم في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وحماية حقوق المتعاملين".
وأردف: "ستُطبع الأوراق النقدية الجديدة لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، وباستخدام أحدث التقنيات المضادة للتزوير، ما يعزّز موثوقية التداول ويحمي حقوق المتعاملين".
أفادت صحيفة بريطانية، أمس الجمعة، نقلاً عن مصادرها، أن السلطات السورية تخطط لإصدار أوراق نقدية بالعملة الوطنية، ستطبعها شركة "غوزناك" الروسية.
وأضاف التقرير الذي نشرته الصحيفة، أن "سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة، مع حذف صفرين منها، في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة السورية التي انخفضت قيمتها بشكل كبير".