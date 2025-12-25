https://sarabic.ae/20251225/روبيو-الولايات-المتحدة-مستعدة-لتيسير-الحوار-بين-كمبوديا-وتايلاند-1108583565.html

روبيو: الولايات المتحدة مستعدة لتيسير الحوار بين كمبوديا وتايلاند

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيه، عن قلقه إزاء العنف المستمر بين كمبوديا وتايلاند، مؤكدا استعداد... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، يوم أمس الخميس إن "وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، عن قلقه إزاء العنف المستمر بين كمبوديا وتايلاند". وأكد روبيو مجددا رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلام، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقيات كوالالمبور للسلام.وأعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، يوم الأربعاء الماضي، أن الاشتباكات بين القوات التايلاندية والكمبودية على الحدود بين البلدين ما زالت متواصلة، عشية اليوم الأول من مفاوضات خفض التصعيد واستئناف العمل باتفاق وقف إطلاق النار.وكان وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكيو قد صرّح، يوم الاثنين، بأن تايلاند وكمبوديا فشلتا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي استضافته ماليزيا، مشيرا إلى أن المفاوضات ستتواصل في 24 كانون الأول/ديسمبر.ويعود النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى عقود طويلة، لكنه تحول إلى صراع مسلح في 24 تموز/يوليو، حيث تبادل الجانبان القصف المدفعي والغارات الجوية، وسقط ضحايا من العسكريين والمدنيين. وفي 4 آب/أغسطس أعلن الطرفان وقفًا فوريًا لإطلاق النار، تلاه توقيع اتفاق رسمي لتنفيذه بعد أيام.إلا أن الأعمال القتالية استؤنفت منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر، مع تبادل الاتهامات بخرق الهدنة. ونتيجة الضربات الكمبودية على المقاطعات الحدودية التايلاندية، قُتل ما لا يقل عن 22 شخصا، وأصيب نحو 140 آخرين، فيما جرى إجلاء قرابة 140 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر.

