روبيو: الولايات المتحدة مستعدة لتيسير الحوار بين كمبوديا وتايلاند

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251225/روبيو-الولايات-المتحدة-مستعدة-لتيسير-الحوار-بين-كمبوديا-وتايلاند-1108583565.html
روبيو: الولايات المتحدة مستعدة لتيسير الحوار بين كمبوديا وتايلاند
روبيو: الولايات المتحدة مستعدة لتيسير الحوار بين كمبوديا وتايلاند
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيه، عن قلقه إزاء العنف المستمر بين كمبوديا وتايلاند، مؤكدا استعداد... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T21:47+0000
2025-12-25T21:47+0000
العالم
أخبار تايلاند
أخبار كمبوديا
الولايات المتحدة الأمريكية
مفاوضات سلام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bfabebe1eed74e19860f91a2f8ea404.jpg
وقالت الخارجية الأميركية في بيان، يوم أمس الخميس إن "وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، عن قلقه إزاء العنف المستمر بين كمبوديا وتايلاند". وأكد روبيو مجددا رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلام، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقيات كوالالمبور للسلام.وأعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، يوم الأربعاء الماضي، أن الاشتباكات بين القوات التايلاندية والكمبودية على الحدود بين البلدين ما زالت متواصلة، عشية اليوم الأول من مفاوضات خفض التصعيد واستئناف العمل باتفاق وقف إطلاق النار.وكان وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكيو قد صرّح، يوم الاثنين، بأن تايلاند وكمبوديا فشلتا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي استضافته ماليزيا، مشيرا إلى أن المفاوضات ستتواصل في 24 كانون الأول/ديسمبر.ويعود النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى عقود طويلة، لكنه تحول إلى صراع مسلح في 24 تموز/يوليو، حيث تبادل الجانبان القصف المدفعي والغارات الجوية، وسقط ضحايا من العسكريين والمدنيين. وفي 4 آب/أغسطس أعلن الطرفان وقفًا فوريًا لإطلاق النار، تلاه توقيع اتفاق رسمي لتنفيذه بعد أيام.إلا أن الأعمال القتالية استؤنفت منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر، مع تبادل الاتهامات بخرق الهدنة. ونتيجة الضربات الكمبودية على المقاطعات الحدودية التايلاندية، قُتل ما لا يقل عن 22 شخصا، وأصيب نحو 140 آخرين، فيما جرى إجلاء قرابة 140 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر.
https://sarabic.ae/20251224/استمرار-القتال-بين-تايلاند-وكمبوديا-عشية-محادثات-وقف-إطلاق-النار-1108511048.html
https://sarabic.ae/20251224/تايلاند-وكمبوديا-تبدآن-محادثات-حول-وقف-إطلاق-النار-على-الحدود-1108508815.html
أخبار تايلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c67b5d58dba01553b6491c8a1920ef95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تايلاند, أخبار كمبوديا, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات سلام
العالم, أخبار تايلاند, أخبار كمبوديا, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات سلام

روبيو: الولايات المتحدة مستعدة لتيسير الحوار بين كمبوديا وتايلاند

21:47 GMT 25.12.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيه، عن قلقه إزاء العنف المستمر بين كمبوديا وتايلاند، مؤكدا استعداد بلاده لتيسير الحوار لضمان السلام بين بنوم بنه وبانكوك.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان، يوم أمس الخميس إن "وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، عن قلقه إزاء العنف المستمر بين كمبوديا وتايلاند".
وأكد روبيو مجددا رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلام، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقيات كوالالمبور للسلام.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أيضا إلى استعداد الولايات المتحدة لتيسير الحوار لضمان السلام والاستقرار بين البلدين.

الجيش التايلاندي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
استمرار القتال بين تايلاند وكمبوديا عشية مفاوضات وقف إطلاق النار
أمس, 05:15 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، يوم الأربعاء الماضي، أن الاشتباكات بين القوات التايلاندية والكمبودية على الحدود بين البلدين ما زالت متواصلة، عشية اليوم الأول من مفاوضات خفض التصعيد واستئناف العمل باتفاق وقف إطلاق النار.
وكان وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكيو قد صرّح، يوم الاثنين، بأن تايلاند وكمبوديا فشلتا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي استضافته ماليزيا، مشيرا إلى أن المفاوضات ستتواصل في 24 كانون الأول/ديسمبر.

في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الكمبودية أيضا استمرار القتال في العديد من قطاعات الحدود. وقالت في بيان إن "الجانب التايلاندي انتهك وقف إطلاق النار بشكل متواصل"، متهمة تايلاند باستخدام "جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والتدميرية"، بما في ذلك مقاتلات "إف 16" ، معتبرة أن ذلك يشكل "دليلًا واضحا لا يقبل الجدل على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وميثاق آسيان والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

جيش تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
تايلاند وكمبوديا تبدآن مفاوضات حول وقف إطلاق النار على الحدود
أمس, 01:50 GMT
ويعود النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى عقود طويلة، لكنه تحول إلى صراع مسلح في 24 تموز/يوليو، حيث تبادل الجانبان القصف المدفعي والغارات الجوية، وسقط ضحايا من العسكريين والمدنيين. وفي 4 آب/أغسطس أعلن الطرفان وقفًا فوريًا لإطلاق النار، تلاه توقيع اتفاق رسمي لتنفيذه بعد أيام.
إلا أن الأعمال القتالية استؤنفت منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر، مع تبادل الاتهامات بخرق الهدنة. ونتيجة الضربات الكمبودية على المقاطعات الحدودية التايلاندية، قُتل ما لا يقل عن 22 شخصا، وأصيب نحو 140 آخرين، فيما جرى إجلاء قرابة 140 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала