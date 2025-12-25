فرنسا تنتقد قانون الجزائر لتجريم الاستعمار وتصفه بـ"العدائي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251225/فرنسا-تنتقد-قانون-الجزائر-لتجريم-الاستعمار-وتصفه-بـالعدائي-1108538590.html
فرنسا تنتقد قانون الجزائر لتجريم الاستعمار وتصفه بـ"العدائي"
فرنسا تنتقد قانون الجزائر لتجريم الاستعمار وتصفه بـ"العدائي"
سبوتنيك عربي
انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، القانون الذي أقرته الجزائر بشأن اعتبار الاستعمار الفرنسي جريمة، واصفة هذه المبادرة بأنها "عدائية بوضوح". 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T01:03+0000
2025-12-25T01:18+0000
أخبار فرنسا
الجزائر
العالم العربي
الاستعمار
الاستعمار الفرنسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108399289_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ae5ff9abfd5833c7a8e6fb3d375391dc.jpg
وأضافت فرنسا في بيان وزارة الخارجية أن باريس "تدين هذه المبادرة العدائية بوضوح، التي تستهدف كلاً من الرغبة في استئناف الحوار الفرنسي-الجزائري وكذلك تهدئة النقاشات حول القضايا التاريخية"، بحسب وكالة "فرانس برس".مع ذلك، أكدت فرنسا أنها ستواصل "العمل على استئناف الحوار المثمر مع الجزائر"، وخاصة في مجالات الأمن والهجرة.وكانت الجمعية الوطنية الجزائرية قد أصدرت بالإجماع مشروع القانون الذي يعترف بأن السياسات الاستعمارية التي نفذتها فرنسا في البلاد خلال القرنين التاسع عشر والعشرين كانت جرائم.وقال النائب عن حزب "حركة مجتمع السلم" سليمان زرقاني لوكالة "سبوتنيك" إن الجزائر تنتقل إلى آليات قضائية للضغط على فرنسا للاعتراف بالسياسات الاستعمارية كجرائم، وأنه من الضروري إعادة الممتلكات العامة المنهوبة وتعويض الأضرار.يشار إلى أن فرنسا على مدى عدة قرون كانت قوة استعمارية كبرى، حيث خضعت الجزائر لاحتلالها لأكثر من 130 عامًا. ونتيجة للحرب الوطنية للتحرير في 1962، حصلت الجزائر على استقلالها. ومع ذلك، استمرت فرنسا في إجراء تجارب نووية في صحراء الجزائر حتى عام 1966، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالبلاد.وفي وقت سابق، قال النائب الجزائري أحمد صدوق، لوكالة "سبوتنيك" إن على الدول الأفريقية تبني موقف موحد بشأن الحصول على تعويضات من القوى الاستعمارية السابقة واستخدام هذا كوسيلة لمواجهة الضغوط الأوروبية.وفي بداية ديسمبر، اعتمدت الدول الأفريقية إعلانًا في ختام المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم الاستعمار في القارة، الذي عقد في الجزائر من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، داعية القوى الاستعمارية إلى الاعتراف رسميًا بمسؤوليتها عن الماضي الاستعماري ووضع آليات للحصول على تعويضات.
https://sarabic.ae/20251224/البرلمان-الجزائري-يصادق-على-قانون-تجريم-الاستعمار-1108528081.html
أخبار فرنسا
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108399289_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_478eceeb872bda8b2653ef276e1585ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , الجزائر, العالم العربي, الاستعمار, الاستعمار الفرنسي
أخبار فرنسا , الجزائر, العالم العربي, الاستعمار, الاستعمار الفرنسي

فرنسا تنتقد قانون الجزائر لتجريم الاستعمار وتصفه بـ"العدائي"

01:03 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 01:18 GMT 25.12.2025)
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© Photo / Algerian parliament
تابعنا عبر
انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، القانون الذي أقرته الجزائر بشأن اعتبار الاستعمار الفرنسي جريمة، واصفة هذه المبادرة بأنها "عدائية بوضوح".
وأضافت فرنسا في بيان وزارة الخارجية أن باريس "تدين هذه المبادرة العدائية بوضوح، التي تستهدف كلاً من الرغبة في استئناف الحوار الفرنسي-الجزائري وكذلك تهدئة النقاشات حول القضايا التاريخية"، بحسب وكالة "فرانس برس".
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
البرلمان الجزائري يصادق على قانون "تجريم الاستعمار"
أمس, 16:42 GMT
مع ذلك، أكدت فرنسا أنها ستواصل "العمل على استئناف الحوار المثمر مع الجزائر"، وخاصة في مجالات الأمن والهجرة.
وكانت الجمعية الوطنية الجزائرية قد أصدرت بالإجماع مشروع القانون الذي يعترف بأن السياسات الاستعمارية التي نفذتها فرنسا في البلاد خلال القرنين التاسع عشر والعشرين كانت جرائم.
وقال النائب عن حزب "حركة مجتمع السلم" سليمان زرقاني لوكالة "سبوتنيك" إن الجزائر تنتقل إلى آليات قضائية للضغط على فرنسا للاعتراف بالسياسات الاستعمارية كجرائم، وأنه من الضروري إعادة الممتلكات العامة المنهوبة وتعويض الأضرار.
يشار إلى أن فرنسا على مدى عدة قرون كانت قوة استعمارية كبرى، حيث خضعت الجزائر لاحتلالها لأكثر من 130 عامًا. ونتيجة للحرب الوطنية للتحرير في 1962، حصلت الجزائر على استقلالها. ومع ذلك، استمرت فرنسا في إجراء تجارب نووية في صحراء الجزائر حتى عام 1966، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالبلاد.
وفي وقت سابق، قال النائب الجزائري أحمد صدوق، لوكالة "سبوتنيك" إن على الدول الأفريقية تبني موقف موحد بشأن الحصول على تعويضات من القوى الاستعمارية السابقة واستخدام هذا كوسيلة لمواجهة الضغوط الأوروبية.
وفي بداية ديسمبر، اعتمدت الدول الأفريقية إعلانًا في ختام المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم الاستعمار في القارة، الذي عقد في الجزائر من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، داعية القوى الاستعمارية إلى الاعتراف رسميًا بمسؤوليتها عن الماضي الاستعماري ووضع آليات للحصول على تعويضات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала