بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/البرلمان-الجزائري-يصادق-على-قانون-تجريم-الاستعمار-1108528081.html
البرلمان الجزائري يصادق على قانون "تجريم الاستعمار"
البرلمان الجزائري يصادق على قانون "تجريم الاستعمار"
سبوتنيك عربي
صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، خلال جلسة علنية اليوم الأربعاء، على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد، الذي استمر 132 عاما. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T16:42+0000
2025-12-24T16:42+0000
الجزائر
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار فرنسا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108399710_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ac02250969f6d30a5baa29728a73535c.jpg
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، مشيرة إلى أن المصادقة على القانون جرت بإجماع أعضاء المجلس، وجرت خلال جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وشاركت فيها وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي، إضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي. وبحسب الوكالة، فإن القانون يستند إلى 5 فصول تضم 27 مادة ويستند إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد على حق الشعوب في الإنصاف القانوني وحقها في تحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب. ويعتمد القانون على حصر الجرائم التي تم ارتكابها بواسطة فرنسا خلال احتلالها للجزائر، ويحدد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري. ويتضمن القانون وضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، إضافة إلى إقراره تدابير جزائية تجرم أي نوع من تمجيد الاستعمار أو الترويج له. ولفتت الوكالة إلى أن هذا القانون يهدف إلى تثبيت تلك المسؤوليات لتكون أساسا للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية الجزائرية.يذكر أن الاستعمار الفرنسي للجزائر استمر 132 عاما (من 1830 حتى 1962)، وانتهى باندلاع ثورة الأول من نوفمبر / تشرين الثاني عام 1954، التي تكللت بإعلان استقلال الجزائر في يوليو/ تموز 1962.
https://sarabic.ae/20251220/مشروع-قانون-تجريم-الاستعمار-ينزل-البرلمان-جرائم-فرنسا-في-الجزائر-لا-تسقط-بالتقادم-1108403290.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108399710_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_74d96824248426a76da3920840260357.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فرنسا , الأخبار
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فرنسا , الأخبار

البرلمان الجزائري يصادق على قانون "تجريم الاستعمار"

16:42 GMT 24.12.2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Photo / Algerian parliament
تابعنا عبر
صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، خلال جلسة علنية اليوم الأربعاء، على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد، الذي استمر 132 عاما.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، مشيرة إلى أن المصادقة على القانون جرت بإجماع أعضاء المجلس، وجرت خلال جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وشاركت فيها وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي، إضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي.
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
مشروع قانون تجريم الاستعمار ينزل البرلمان: جرائم فرنسا في الجزائر لا تسقط بالتقادم
20 ديسمبر, 20:16 GMT
وبحسب الوكالة، فإن القانون يستند إلى 5 فصول تضم 27 مادة ويستند إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد على حق الشعوب في الإنصاف القانوني وحقها في تحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب.
ويعتمد القانون على حصر الجرائم التي تم ارتكابها بواسطة فرنسا خلال احتلالها للجزائر، ويحدد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري.
ويتضمن القانون وضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، إضافة إلى إقراره تدابير جزائية تجرم أي نوع من تمجيد الاستعمار أو الترويج له.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا القانون يهدف إلى تثبيت تلك المسؤوليات لتكون أساسا للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية الجزائرية.
يذكر أن الاستعمار الفرنسي للجزائر استمر 132 عاما (من 1830 حتى 1962)، وانتهى باندلاع ثورة الأول من نوفمبر / تشرين الثاني عام 1954، التي تكللت بإعلان استقلال الجزائر في يوليو/ تموز 1962.
