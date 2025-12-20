https://sarabic.ae/20251220/مشروع-قانون-تجريم-الاستعمار-ينزل-البرلمان-جرائم-فرنسا-في-الجزائر-لا-تسقط-بالتقادم-1108403290.html

مشروع قانون تجريم الاستعمار ينزل البرلمان: جرائم فرنسا في الجزائر لا تسقط بالتقادم

مشروع قانون تجريم الاستعمار ينزل البرلمان: جرائم فرنسا في الجزائر لا تسقط بالتقادم

سبوتنيك عربي

شرع نواب البرلمان الجزائري اليوم السبت، في مناقشة مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي يتكون من خمسة فصول و27 مادة قانونية، تؤكد في مجملها حق الشعوب في الإنصاف... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-20T20:16+0000

2025-12-20T20:16+0000

2025-12-20T20:16+0000

الجزائر

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108399510_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_824cf3540bd9a6420baceb812397eabc.jpg

وحضر الجلسة أعضاء الطاقم الحكومي، وممثلو منظمات العائلة الثورية في البلاد، برفقة نواب مجلس الشعب والكتل النيابية، لتحقيق إجماع يهدف من خلاله إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الجزائرية.وزير المجاهدين يؤكد أن الجزائر لا تساوم أبدا على ذاكرتهاأتى ذلك في كلمته أثناء جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مؤكداً أن الجزائر لا تقبل المساس بحقائقها التاريخية.وأوضح تاشريفت أن هذا النص "يجسّد إدانة نظام استعماري بائد قام على القهر والظلم"، مبرزاً الأهمية التي يكتسيها ملف الذاكرة الوطنية الذي توليه الجزائر، بقيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عناية خاصة.وبحسب تاشريفت، يشكّل مقترح قانون تجريم الاستعمار خطوة نوعية من شأنها تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية التي تعنى بحماية الذاكرة الوطنية، مؤكداً أن الدولة بكل مؤسساتها الدستورية متمسكة بحقها السيادي في صون تاريخها الوطني والدفاع عن ذاكرتها بكل الوسائل والآليات.ولفت تاشريفت إلى أن التذكير بجرائم الاستعمار الفرنسي ليس استحضاراً للماضي فحسب، بل هو واجب أخلاقي وتاريخي، بالنظر إلى حجم هذه الجرائم التي فاقت في فظاعتها وهولها كل الحدود، وانتهى الوزير إلى التأكيد أنه لا عدالة إنسانية دون اعتراف ولا مستقبل كريم دون إنصاف.رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي: مشروع القانون محطة فارقة في مسار الجزائر الحديثةونيابة عن رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الجزائري، قام رئيسه إبراهيم بوغالي بعرض نص المقترح، مؤكداً أن هذا القانون لا يقتصر على كونه نصاً تشريعياً فحسب، بل هو لحظة وعي ووفاء ومحطة فارقة في مسار الجزائر الحديثة، مبرزاً أن هذه اللحظة تجدّد فيها الدولة عبر مؤسستها التشريعية عهدها مع الذاكرة الوطنية.ويستند مشروع هذا المقترح الوارد في 5 فصول تضم 27 مادة، إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب، حيث يهدف إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية.البرلماني زكريا بلخير لـ"سبوتنيك": نحن نعيش حدثا تاريخيا غير مسبوقوفي ذات السياق شدد المتحدث أن القانون لا يمكن اعتباره ردة فعل في ظل التوتر المتزايد بين البلدين، بل هو خطوة إيجابية لتصحيح مسار العلاقات التي تحتاج إلى المصارحة والوضوح وتصحيح الاختلالات، ومعالجتها بشجاعة من الطرف الفرنسي الذي هو ملزم اليوم بالاعتراف والاعتذار عن كل ما قام به في الجزائر طيلة قرن ونصف، هنا يمكننا الحديث عن علاقة متوازنة، لهذا القرار اليوم تاريخي ويخدم مصلحة الشعبين ويصحح ما يحدث في فرنسا من عودة الذهنية الكولونيالية التي تستحضر جراحات الماضي لحسابات سياسية، وأضاف بالنسبة إلى الرسالة الحضارية التي تقدمها الجزائر في ظل هذا السياق الدولي الذي لم يعد فيه للمواثيق الدولية مكانة، أنه على الدول احترام القانون الدولي واللوائح الدولية.خبير دستوري لـ"سبوتنيك": الجزائر تضع القانون الدولي في إحراج وتطالبه بالإنصافوشدد المتحدث على أن جرائم فرنسا لا تسقط بالتقادم، ومن شأن هذا القانون إقرار أحكام جزائية على ترويج الاستعمار، كما يمكن الجزائر من مقاضاة بلد قامت بجرائم ضد الإنسانية في بلدها، مشيراً إلى التنسيق مع كل مكونات المجتمع لتمرير قانون تجريم الاستعمار.

https://sarabic.ae/20251214/برلماني-جزائري-لـسبوتنيك-فرنسا-توهم-الرأي-العام-أنها-تخوض-حربا-مع-الجزائر-عنوانها-حرية-التعبير-1108151427.html

https://sarabic.ae/20251113/العفو-عن-صنصال-هل-يكون-بداية-الصلح-الدبلوماسي-بين-الجزائر-وفرنسا؟-1107084104.html

https://sarabic.ae/20251030/فرنسا-النواب-يصوتون-بأغلبية-ضئيلة-ضد-اتفاقية-الهجرة-مع-الجزائر-بعد-56-عاما-1106574164.html

الجزائر

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فرنسا