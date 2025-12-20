مشروع قانون تجريم الاستعمار ينزل البرلمان: جرائم فرنسا في الجزائر لا تسقط بالتقادم
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament
شرع نواب البرلمان الجزائري اليوم السبت، في مناقشة مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي يتكون من خمسة فصول و27 مادة قانونية، تؤكد في مجملها حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية، وعدم الإفلات من العقاب.
وحضر الجلسة أعضاء الطاقم الحكومي، وممثلو منظمات العائلة الثورية في البلاد، برفقة نواب مجلس الشعب والكتل النيابية، لتحقيق إجماع يهدف من خلاله إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الجزائرية.
وزير المجاهدين يؤكد أن الجزائر لا تساوم أبدا على ذاكرتها
وشدّد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم السبت، أن الجزائر المنتصرة لا تساوم أبداً على ذاكرتها الوطنية.
أتى ذلك في كلمته أثناء جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مؤكداً أن الجزائر لا تقبل المساس بحقائقها التاريخية.
وأوضح تاشريفت أن هذا النص "يجسّد إدانة نظام استعماري بائد قام على القهر والظلم"، مبرزاً الأهمية التي يكتسيها ملف الذاكرة الوطنية الذي توليه الجزائر، بقيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عناية خاصة.
وبحسب تاشريفت، يشكّل مقترح قانون تجريم الاستعمار خطوة نوعية من شأنها تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية التي تعنى بحماية الذاكرة الوطنية، مؤكداً أن الدولة بكل مؤسساتها الدستورية متمسكة بحقها السيادي في صون تاريخها الوطني والدفاع عن ذاكرتها بكل الوسائل والآليات.
13 نوفمبر, 14:38 GMT
ولفت تاشريفت إلى أن التذكير بجرائم الاستعمار الفرنسي ليس استحضاراً للماضي فحسب، بل هو واجب أخلاقي وتاريخي، بالنظر إلى حجم هذه الجرائم التي فاقت في فظاعتها وهولها كل الحدود، وانتهى الوزير إلى التأكيد أنه لا عدالة إنسانية دون اعتراف ولا مستقبل كريم دون إنصاف.
رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي: مشروع القانون محطة فارقة في مسار الجزائر الحديثة
ونيابة عن رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الجزائري، قام رئيسه إبراهيم بوغالي بعرض نص المقترح، مؤكداً أن هذا القانون لا يقتصر على كونه نصاً تشريعياً فحسب، بل هو لحظة وعي ووفاء ومحطة فارقة في مسار الجزائر الحديثة، مبرزاً أن هذه اللحظة تجدّد فيها الدولة عبر مؤسستها التشريعية عهدها مع الذاكرة الوطنية.
وذكّر رئيس الغرفة التشريعية السفلى بالجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين على مدار 132 سنة من الاحتلال الغاشم، مركزاً على تمسك الشعب الجزائري بذاكرته الوطنية، مشيراً إلى أن المستقبل لا يقوم على القفز على الماضي.
ويستند مشروع هذا المقترح الوارد في 5 فصول تضم 27 مادة، إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب، حيث يهدف إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية.
البرلماني زكريا بلخير لـ"سبوتنيك": نحن نعيش حدثا تاريخيا غير مسبوق
قال النائب عن حركة مجتمع السلم زكريا بلخير لـ"سبوتنيك"، إن ما حدث اليوم بالبرلمان هو حدث تاريخي غير مسبوق وهو تتويج لنضالات مستمرة منذ فجر الاستقلال من طرف الأسر السياسية المتعاقبة، لأن القانون من أهم مطالب الشعب الجزائري وملف يحظى بمكانة معنوية كبيرة لدى الجزائريين وملف له تأثيره في العلاقات الفرنسية الجزائرية.
وفي ذات السياق شدد المتحدث أن القانون لا يمكن اعتباره ردة فعل في ظل التوتر المتزايد بين البلدين، بل هو خطوة إيجابية لتصحيح مسار العلاقات التي تحتاج إلى المصارحة والوضوح وتصحيح الاختلالات، ومعالجتها بشجاعة من الطرف الفرنسي الذي هو ملزم اليوم بالاعتراف والاعتذار عن كل ما قام به في الجزائر طيلة قرن ونصف، هنا يمكننا الحديث عن علاقة متوازنة، لهذا القرار اليوم تاريخي ويخدم مصلحة الشعبين ويصحح ما يحدث في فرنسا من عودة الذهنية الكولونيالية التي تستحضر جراحات الماضي لحسابات سياسية، وأضاف بالنسبة إلى الرسالة الحضارية التي تقدمها الجزائر في ظل هذا السياق الدولي الذي لم يعد فيه للمواثيق الدولية مكانة، أنه على الدول احترام القانون الدولي واللوائح الدولية.
30 أكتوبر, 20:25 GMT
خبير دستوري لـ"سبوتنيك": الجزائر تضع القانون الدولي في إحراج وتطالبه بالإنصاف
من جانبه، قال الخبير الدستوري موسى بودهان لـ"سبوتنيك"، إن الجزائر من خلال مشروع قانون تجريم الاستعمار، من شأنها تحديد الجرائم مكتملة الأركان التي قامت بها فرنسا في الجزائر، والإبادات الجماعية التي قامت بها، وإدراج الأحكام الثانوية المتعلقة بتثبيت مسؤولية فرنسا حول الجرائم وآليات مطالبتها بالاعتراف والاعتذار والتعويض.
وشدد المتحدث على أن جرائم فرنسا لا تسقط بالتقادم، ومن شأن هذا القانون إقرار أحكام جزائية على ترويج الاستعمار، كما يمكن الجزائر من مقاضاة بلد قامت بجرائم ضد الإنسانية في بلدها، مشيراً إلى التنسيق مع كل مكونات المجتمع لتمرير قانون تجريم الاستعمار.