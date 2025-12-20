مشروع قانون تجريم الاستعمار ينزل البرلمان: جرائم فرنسا في الجزائر لا تسقط بالتقادم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251220/مشروع-قانون-تجريم-الاستعمار-ينزل-البرلمان-جرائم-فرنسا-في-الجزائر-لا-تسقط-بالتقادم-1108403290.html
مشروع قانون تجريم الاستعمار ينزل البرلمان: جرائم فرنسا في الجزائر لا تسقط بالتقادم
مشروع قانون تجريم الاستعمار ينزل البرلمان: جرائم فرنسا في الجزائر لا تسقط بالتقادم
سبوتنيك عربي
شرع نواب البرلمان الجزائري اليوم السبت، في مناقشة مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي يتكون من خمسة فصول و27 مادة قانونية، تؤكد في مجملها حق الشعوب في الإنصاف... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T20:16+0000
2025-12-20T20:16+0000
الجزائر
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108399510_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_824cf3540bd9a6420baceb812397eabc.jpg
وحضر الجلسة أعضاء الطاقم الحكومي، وممثلو منظمات العائلة الثورية في البلاد، برفقة نواب مجلس الشعب والكتل النيابية، لتحقيق إجماع يهدف من خلاله إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الجزائرية.وزير المجاهدين يؤكد أن الجزائر لا تساوم أبدا على ذاكرتهاأتى ذلك في كلمته أثناء جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مؤكداً أن الجزائر لا تقبل المساس بحقائقها التاريخية.وأوضح تاشريفت أن هذا النص "يجسّد إدانة نظام استعماري بائد قام على القهر والظلم"، مبرزاً الأهمية التي يكتسيها ملف الذاكرة الوطنية الذي توليه الجزائر، بقيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عناية خاصة.وبحسب تاشريفت، يشكّل مقترح قانون تجريم الاستعمار خطوة نوعية من شأنها تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية التي تعنى بحماية الذاكرة الوطنية، مؤكداً أن الدولة بكل مؤسساتها الدستورية متمسكة بحقها السيادي في صون تاريخها الوطني والدفاع عن ذاكرتها بكل الوسائل والآليات.ولفت تاشريفت إلى أن التذكير بجرائم الاستعمار الفرنسي ليس استحضاراً للماضي فحسب، بل هو واجب أخلاقي وتاريخي، بالنظر إلى حجم هذه الجرائم التي فاقت في فظاعتها وهولها كل الحدود، وانتهى الوزير إلى التأكيد أنه لا عدالة إنسانية دون اعتراف ولا مستقبل كريم دون إنصاف.رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي: مشروع القانون محطة فارقة في مسار الجزائر الحديثةونيابة عن رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الجزائري، قام رئيسه إبراهيم بوغالي بعرض نص المقترح، مؤكداً أن هذا القانون لا يقتصر على كونه نصاً تشريعياً فحسب، بل هو لحظة وعي ووفاء ومحطة فارقة في مسار الجزائر الحديثة، مبرزاً أن هذه اللحظة تجدّد فيها الدولة عبر مؤسستها التشريعية عهدها مع الذاكرة الوطنية.ويستند مشروع هذا المقترح الوارد في 5 فصول تضم 27 مادة، إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب، حيث يهدف إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية.البرلماني زكريا بلخير لـ"سبوتنيك": نحن نعيش حدثا تاريخيا غير مسبوقوفي ذات السياق شدد المتحدث أن القانون لا يمكن اعتباره ردة فعل في ظل التوتر المتزايد بين البلدين، بل هو خطوة إيجابية لتصحيح مسار العلاقات التي تحتاج إلى المصارحة والوضوح وتصحيح الاختلالات، ومعالجتها بشجاعة من الطرف الفرنسي الذي هو ملزم اليوم بالاعتراف والاعتذار عن كل ما قام به في الجزائر طيلة قرن ونصف، هنا يمكننا الحديث عن علاقة متوازنة، لهذا القرار اليوم تاريخي ويخدم مصلحة الشعبين ويصحح ما يحدث في فرنسا من عودة الذهنية الكولونيالية التي تستحضر جراحات الماضي لحسابات سياسية، وأضاف بالنسبة إلى الرسالة الحضارية التي تقدمها الجزائر في ظل هذا السياق الدولي الذي لم يعد فيه للمواثيق الدولية مكانة، أنه على الدول احترام القانون الدولي واللوائح الدولية.خبير دستوري لـ"سبوتنيك": الجزائر تضع القانون الدولي في إحراج وتطالبه بالإنصافوشدد المتحدث على أن جرائم فرنسا لا تسقط بالتقادم، ومن شأن هذا القانون إقرار أحكام جزائية على ترويج الاستعمار، كما يمكن الجزائر من مقاضاة بلد قامت بجرائم ضد الإنسانية في بلدها، مشيراً إلى التنسيق مع كل مكونات المجتمع لتمرير قانون تجريم الاستعمار.
https://sarabic.ae/20251214/برلماني-جزائري-لـسبوتنيك-فرنسا-توهم-الرأي-العام-أنها-تخوض-حربا-مع-الجزائر-عنوانها-حرية-التعبير-1108151427.html
https://sarabic.ae/20251113/العفو-عن-صنصال-هل-يكون-بداية-الصلح-الدبلوماسي-بين-الجزائر-وفرنسا؟-1107084104.html
https://sarabic.ae/20251030/فرنسا-النواب-يصوتون-بأغلبية-ضئيلة-ضد-اتفاقية-الهجرة-مع-الجزائر-بعد-56-عاما-1106574164.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108399510_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_8c781ab76e39fbf8fc78dc01b5391615.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فرنسا
الجزائر, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فرنسا

مشروع قانون تجريم الاستعمار ينزل البرلمان: جرائم فرنسا في الجزائر لا تسقط بالتقادم

20:16 GMT 20.12.2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Photo / Algerian parliament
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
شرع نواب البرلمان الجزائري اليوم السبت، في مناقشة مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي يتكون من خمسة فصول و27 مادة قانونية، تؤكد في مجملها حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية، وعدم الإفلات من العقاب.
وحضر الجلسة أعضاء الطاقم الحكومي، وممثلو منظمات العائلة الثورية في البلاد، برفقة نواب مجلس الشعب والكتل النيابية، لتحقيق إجماع يهدف من خلاله إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الجزائرية.
البرلمان الجزائري (مجلس الأمة) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": فرنسا توهم الرأي العام أنها تخوض حربا مع الجزائر عنوانها حرية التعبير
14 ديسمبر, 13:47 GMT

وزير المجاهدين يؤكد أن الجزائر لا تساوم أبدا على ذاكرتها

وشدّد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم السبت، أن الجزائر المنتصرة لا تساوم أبداً على ذاكرتها الوطنية.
أتى ذلك في كلمته أثناء جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مؤكداً أن الجزائر لا تقبل المساس بحقائقها التاريخية.
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
1/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
2/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
3/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
4/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
5/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
6/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
7/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
8/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
9/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
10/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
1/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
2/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
3/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
4/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
5/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
6/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
7/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
8/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
9/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
10/10
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
وأوضح تاشريفت أن هذا النص "يجسّد إدانة نظام استعماري بائد قام على القهر والظلم"، مبرزاً الأهمية التي يكتسيها ملف الذاكرة الوطنية الذي توليه الجزائر، بقيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عناية خاصة.
وبحسب تاشريفت، يشكّل مقترح قانون تجريم الاستعمار خطوة نوعية من شأنها تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية التي تعنى بحماية الذاكرة الوطنية، مؤكداً أن الدولة بكل مؤسساتها الدستورية متمسكة بحقها السيادي في صون تاريخها الوطني والدفاع عن ذاكرتها بكل الوسائل والآليات.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
العفو عن صنصال... هل يكون بداية الصلح الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا؟
13 نوفمبر, 14:38 GMT
ولفت تاشريفت إلى أن التذكير بجرائم الاستعمار الفرنسي ليس استحضاراً للماضي فحسب، بل هو واجب أخلاقي وتاريخي، بالنظر إلى حجم هذه الجرائم التي فاقت في فظاعتها وهولها كل الحدود، وانتهى الوزير إلى التأكيد أنه لا عدالة إنسانية دون اعتراف ولا مستقبل كريم دون إنصاف.

رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي: مشروع القانون محطة فارقة في مسار الجزائر الحديثة

ونيابة عن رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الجزائري، قام رئيسه إبراهيم بوغالي بعرض نص المقترح، مؤكداً أن هذا القانون لا يقتصر على كونه نصاً تشريعياً فحسب، بل هو لحظة وعي ووفاء ومحطة فارقة في مسار الجزائر الحديثة، مبرزاً أن هذه اللحظة تجدّد فيها الدولة عبر مؤسستها التشريعية عهدها مع الذاكرة الوطنية.
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
1/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
2/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
3/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
4/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
5/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
6/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
7/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
© Photo / Algerian parliament مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025 - سبوتنيك عربي
8/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
1/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
2/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
3/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
4/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
5/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
6/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
7/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
8/8
© Photo / Algerian parliament
مشروع قانون تجريم الإستعمار ينزل البرلمان الجزائري 2025
وذكّر رئيس الغرفة التشريعية السفلى بالجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين على مدار 132 سنة من الاحتلال الغاشم، مركزاً على تمسك الشعب الجزائري بذاكرته الوطنية، مشيراً إلى أن المستقبل لا يقوم على القفز على الماضي.
ويستند مشروع هذا المقترح الوارد في 5 فصول تضم 27 مادة، إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب، حيث يهدف إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية.
البرلماني زكريا بلخير لـ"سبوتنيك": نحن نعيش حدثا تاريخيا غير مسبوق
قال النائب عن حركة مجتمع السلم زكريا بلخير لـ"سبوتنيك"، إن ما حدث اليوم بالبرلمان هو حدث تاريخي غير مسبوق وهو تتويج لنضالات مستمرة منذ فجر الاستقلال من طرف الأسر السياسية المتعاقبة، لأن القانون من أهم مطالب الشعب الجزائري وملف يحظى بمكانة معنوية كبيرة لدى الجزائريين وملف له تأثيره في العلاقات الفرنسية الجزائرية.
وفي ذات السياق شدد المتحدث أن القانون لا يمكن اعتباره ردة فعل في ظل التوتر المتزايد بين البلدين، بل هو خطوة إيجابية لتصحيح مسار العلاقات التي تحتاج إلى المصارحة والوضوح وتصحيح الاختلالات، ومعالجتها بشجاعة من الطرف الفرنسي الذي هو ملزم اليوم بالاعتراف والاعتذار عن كل ما قام به في الجزائر طيلة قرن ونصف، هنا يمكننا الحديث عن علاقة متوازنة، لهذا القرار اليوم تاريخي ويخدم مصلحة الشعبين ويصحح ما يحدث في فرنسا من عودة الذهنية الكولونيالية التي تستحضر جراحات الماضي لحسابات سياسية، وأضاف بالنسبة إلى الرسالة الحضارية التي تقدمها الجزائر في ظل هذا السياق الدولي الذي لم يعد فيه للمواثيق الدولية مكانة، أنه على الدول احترام القانون الدولي واللوائح الدولية.
البرلمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
فرنسا.. النواب يصوتون بأغلبية ضئيلة ضد اتفاقية الهجرة مع الجزائر بعد 56 عاما
30 أكتوبر, 20:25 GMT

خبير دستوري لـ"سبوتنيك": الجزائر تضع القانون الدولي في إحراج وتطالبه بالإنصاف

من جانبه، قال الخبير الدستوري موسى بودهان لـ"سبوتنيك"، إن الجزائر من خلال مشروع قانون تجريم الاستعمار، من شأنها تحديد الجرائم مكتملة الأركان التي قامت بها فرنسا في الجزائر، والإبادات الجماعية التي قامت بها، وإدراج الأحكام الثانوية المتعلقة بتثبيت مسؤولية فرنسا حول الجرائم وآليات مطالبتها بالاعتراف والاعتذار والتعويض.
وشدد المتحدث على أن جرائم فرنسا لا تسقط بالتقادم، ومن شأن هذا القانون إقرار أحكام جزائية على ترويج الاستعمار، كما يمكن الجزائر من مقاضاة بلد قامت بجرائم ضد الإنسانية في بلدها، مشيراً إلى التنسيق مع كل مكونات المجتمع لتمرير قانون تجريم الاستعمار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала