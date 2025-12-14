برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": فرنسا توهم الرأي العام أنها تخوض حربا مع الجزائر عنوانها حرية التعبير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251214/برلماني-جزائري-لـسبوتنيك-فرنسا-توهم-الرأي-العام-أنها-تخوض-حربا-مع-الجزائر-عنوانها-حرية-التعبير-1108151427.html
برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": فرنسا توهم الرأي العام أنها تخوض حربا مع الجزائر عنوانها حرية التعبير
برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": فرنسا توهم الرأي العام أنها تخوض حربا مع الجزائر عنوانها حرية التعبير
سبوتنيك عربي
انتقد النائب عن حركة "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر، علي ربيج، بشدة التصعيد الفرنسي الأخير، معتبراً توقيف الصحفي الجزائري مهدي غزار (غراز) في باريس، فصلًا... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T13:47+0000
2025-12-14T14:17+0000
الجزائر
أخبار فرنسا
حصري
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100064903_0:248:2553:1684_1920x0_80_0_0_2a111000ead3168dfe34e1f4cb999da9.jpg
واعتبر ربيج أن الضغوط الفرنسية تأتي لإجبار الجزائر على تقديم تنازلات، من بينها الإفراج عن الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، الذي أيدت محكمة استئناف جزائرية حكمًا بسجنه 7 سنوات بتهم تتعلق بـ"تمجيد الإرهاب" والاتصال بعناصر مشتبه في صلتها بجماعات إرهابية.وأكد البرلماني الجزائري، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية يجب أن تتجاوز التوترات الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات ليست مرتبطة بشخصيات فردية مثل غليز أو الكاتب بوعلام صنصال، بل هي "معارك هامشية" تخلقها فرنسا لإيهام الرأي العام الفرنسي بأنها تدافع عن حرية التعبير والحريات.وأضاف أن "الحقيقة تكمن في خسائر فرنسا الكبيرة لمصالحها في الجزائر، مما يدفعها إلى ترحيل الأزمة إلى قضايا ثانوية، تغلق ملفًا لتفتح آخر، في محاولة للتعويض عن فقدان شركاء وحلفاء جدد اكتسبتهم الجزائر خارج النفوذ الفرنسي التقليدي".واعتبر ربيج، أن إدراج غزار في الملف لأمني الفرنسي وتوقيفه لساعات قبل إخلاء سبيله، يعكس خضوع الدول الأوروبية عمومًا للضغوط الأمريكية، ويؤكد أن فرنسا تفقد تدريجيًا نفوذها الاقتصادي والسياسي في المنطقة.ونشأت أزمة العلاقات بين فرنسا والجزائر، بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بينما تطالب الجزائر بإجراء استفتاء على تقرير مصير الإقليم.وأعربت الجزائر عن رفضها لقرار فرنسا دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وسط ضغوط على باريس والتوتر حول ترحيل مواطنيها.وفرضت الدولتان قيودا على الدبلوماسيين، بعد تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 على إنهاء اتفاقية 1968، التي تسهّل إقامة وعمل الجزائريين في فرنسا.وفي أوائل أكتوبر 2024، أبلغت وكالة تراخيص التصدير والاستيراد الجزائرية "ألجكس" الشركات بأنها ستتوقف عن إصدار تصاريح للمنتجات المستوردة من فرنسا، وحثتها على البحث عن موردين بديلين.
https://sarabic.ae/20251123/ماكرون-يدعو-إلى-علاقة-هادئة-مع-الجزائر-1107411433.html
https://sarabic.ae/20251113/العفو-عن-صنصال-هل-يكون-بداية-الصلح-الدبلوماسي-بين-الجزائر-وفرنسا؟-1107084104.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100064903_0:9:2553:1924_1920x0_80_0_0_cbed89d5be466e42e9626421deed3fb9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, أخبار فرنسا , حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, أخبار فرنسا , حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": فرنسا توهم الرأي العام أنها تخوض حربا مع الجزائر عنوانها حرية التعبير

13:47 GMT 14.12.2025 (تم التحديث: 14:17 GMT 14.12.2025)
© AP Photo / Anis Belghoulالبرلمان الجزائري (مجلس الأمة)
البرلمان الجزائري (مجلس الأمة) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Anis Belghoul
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
انتقد النائب عن حركة "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر، علي ربيج، بشدة التصعيد الفرنسي الأخير، معتبراً توقيف الصحفي الجزائري مهدي غزار (غراز) في باريس، فصلًا جديدًا في سلسلة الضغوط الفرنسية.
واعتبر ربيج أن الضغوط الفرنسية تأتي لإجبار الجزائر على تقديم تنازلات، من بينها الإفراج عن الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، الذي أيدت محكمة استئناف جزائرية حكمًا بسجنه 7 سنوات بتهم تتعلق بـ"تمجيد الإرهاب" والاتصال بعناصر مشتبه في صلتها بجماعات إرهابية.
وأكد البرلماني الجزائري، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية يجب أن تتجاوز التوترات الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات ليست مرتبطة بشخصيات فردية مثل غليز أو الكاتب بوعلام صنصال، بل هي "معارك هامشية" تخلقها فرنسا لإيهام الرأي العام الفرنسي بأنها تدافع عن حرية التعبير والحريات.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
ماكرون يدعو إلى علاقة "هادئة" مع الجزائر
23 نوفمبر, 07:21 GMT
وأضاف أن "الحقيقة تكمن في خسائر فرنسا الكبيرة لمصالحها في الجزائر، مما يدفعها إلى ترحيل الأزمة إلى قضايا ثانوية، تغلق ملفًا لتفتح آخر، في محاولة للتعويض عن فقدان شركاء وحلفاء جدد اكتسبتهم الجزائر خارج النفوذ الفرنسي التقليدي".
واعتبر ربيج، أن إدراج غزار في الملف لأمني الفرنسي وتوقيفه لساعات قبل إخلاء سبيله، يعكس خضوع الدول الأوروبية عمومًا للضغوط الأمريكية، ويؤكد أن فرنسا تفقد تدريجيًا نفوذها الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
ونشأت أزمة العلاقات بين فرنسا والجزائر، بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بينما تطالب الجزائر بإجراء استفتاء على تقرير مصير الإقليم.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
العفو عن صنصال... هل يكون بداية الصلح الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا؟
13 نوفمبر, 14:38 GMT
وأعربت الجزائر عن رفضها لقرار فرنسا دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وسط ضغوط على باريس والتوتر حول ترحيل مواطنيها.
وفرضت الدولتان قيودا على الدبلوماسيين، بعد تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 على إنهاء اتفاقية 1968، التي تسهّل إقامة وعمل الجزائريين في فرنسا.
وفي أوائل أكتوبر 2024، أبلغت وكالة تراخيص التصدير والاستيراد الجزائرية "ألجكس" الشركات بأنها ستتوقف عن إصدار تصاريح للمنتجات المستوردة من فرنسا، وحثتها على البحث عن موردين بديلين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала