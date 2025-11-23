عربي
ماكرون يدعو إلى علاقة "هادئة" مع الجزائر
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى علاقة "هادئة" مع الجزائر، معتبرا في الوقت نفسه أن "العديد من الأمور" لا تزال بحاجة إلى "تصحيح" في العلاقات بين... 23.11.2025, سبوتنيك عربي
ماكرون يدعو إلى علاقة "هادئة" مع الجزائر

07:21 GMT 23.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى علاقة "هادئة" مع الجزائر، معتبرا في الوقت نفسه أن "العديد من الأمور" لا تزال بحاجة إلى "تصحيح" في العلاقات بين البلدين.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي خلال قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، أمس السبت: "أريد بناء علاقة هادئة للمستقبل، لكن علينا تصحيح الكثير، ونعلم أننا لسنا في وضع مُرضٍ في العديد من القضايا، كالأمن والهجرة والاقتصاد، لذا نريد نتائج".
وكان من المتوقع أن يعقد الرئيس الفرنسي اجتماعا مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، على هامش قمة العشرين، عقب العفو الذي أصدره الأخير الأسبوع الماضي عن الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، إلا أن تبون لم يسافر في نهاية المطاف إلى جوهانسبرغ.
وفي هذا الصدد، أضاف ماكرون: "سيُعقد اجتماع عندما ننتهي من إعداده لتحقيق نتائج".
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
العفو عن صنصال... هل يكون بداية الصلح الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا؟
13 نوفمبر, 14:38 GMT
واعتبر أنه حقق "تقدما" في العلاقات خلال السنوات الأخيرة "بنفس النهج: الاحترام والمعايير العالية".
وندد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ"رغبة الكثيرين في جعل الجزائر قضية سياسية داخلية فرنسية، وفي الجزائر، يسعى الكثيرون إلى جعل العلاقة مع فرنسا قضية سياسية داخلية جزائرية".
ونشأت أزمة العلاقات بين فرنسا والجزائر، بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بينما تطالب الجزائر بإجراء استفتاء على تقرير مصير الإقليم.
وأعربت الجزائر عن رفضها لقرار فرنسا دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وسط ضغوط على باريس والتوتر حول ترحيل مواطنيها.
البرلمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
فرنسا.. النواب يصوتون بأغلبية ضئيلة ضد اتفاقية الهجرة مع الجزائر بعد 56 عاما
30 أكتوبر, 20:25 GMT
وفرضت الدولتان قيودا على الدبلوماسيين، بعد تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 على إنهاء اتفاقية 1968، التي تسهّل إقامة وعمل الجزائريين في فرنسا.
وفي أوائل أكتوبر 2024، أبلغت وكالة تراخيص التصدير والاستيراد الجزائرية "ألجكس" الشركات بأنها ستتوقف عن إصدار تصاريح للمنتجات المستوردة من فرنسا، وحثتها على البحث عن موردين بديلين.
