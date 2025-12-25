https://sarabic.ae/20251225/فشل-محاولة-سرقة-صراف-آلي-بطريقة-غريبة-في-تكساس-فيديو-1108570186.html
في حادثة غريبة بولاية تكساس، حاول لصوص سرقة جهاز صراف آلي من سوبر ماركت عبر ربطه بسيارة دفع رباعي مسروقة. 25.12.2025, سبوتنيك عربي
ويظهر الفيديو كيف تم سحب الجهاز، لكنه علق أثناء سحبه ، وفق ما أفادت به شبكات إعلام غربية.ورغم محاولاتهم المتكررة لكسر أبواب المتجر والفرار بالجهاز، لم يتمكنوا من ذلك.وفقدوا الصراف في نهاية المطاف.
طريقة غريبة لسرقة صراف آلي تنتهي بالفشل في ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو... فيديو
14:48 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 14:56 GMT 25.12.2025)
