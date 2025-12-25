https://sarabic.ae/20251225/قاذفات-الصواريخ-تو-95-إم-إس-تنفذ-طيرانا-فوق-المياه-المحايدة---الدفاع-الروسية-1108540973.html
قاذفات الصواريخ "تو-95 إم إس" تنفذ طيرانا فوق المياه المحايدة - الدفاع الروسية
قاذفات الصواريخ "تو-95 إم إس" تنفذ طيرانا فوق المياه المحايدة - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن قاذفات صواريخ استراتيجية من نوع "تو-95 إم إس" التابعة لسلاح الجو الروسي، نفذت برفقة مقاتلات "سو-33"، رحلة... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T04:48+0000
2025-12-25T04:48+0000
2025-12-25T04:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103850/99/1038509919_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_a1972163701184ca3d0e56ae85111905.jpg
وقالت الوزارة: "نفذت قاذفات الصواريخ تو-95 إم إس التابعة لسلاح الجو الروسي رحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحري بارينتس والنرويج".وأضاف البيان: "استمرت الرحلة أكثر من 7 ساعات، فيما تولت أطقم مقاتلات سو-33 التابعة للبحرية العسكرية مهمة المرافقة الجوية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن أطقم الطيران البعيد المدى تقوم بانتظام برحلات فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي الشمالي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود، بما يتوافق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي
https://sarabic.ae/20250520/قاذفتان-روسيتان-استراتيجيتان-طراز-تو-95-إم-إس-تنفذان-طلعة-جوية-فوق-المياه-الدولية-لبحر-بارنتس---1100769923.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103850/99/1038509919_55:0:1035:735_1920x0_80_0_0_a03b9ab6b53f36851187e5897a4965c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
قاذفات الصواريخ "تو-95 إم إس" تنفذ طيرانا فوق المياه المحايدة - الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن قاذفات صواريخ استراتيجية من نوع "تو-95 إم إس" التابعة لسلاح الجو الروسي، نفذت برفقة مقاتلات "سو-33"، رحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة لبحري النرويج وبارينتس.
وقالت الوزارة: "نفذت قاذفات الصواريخ تو-95 إم إس التابعة لسلاح الجو الروسي رحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحري بارينتس والنرويج".
وأضاف البيان: "استمرت الرحلة أكثر من 7 ساعات، فيما تولت أطقم مقاتلات سو-33 التابعة للبحرية العسكرية مهمة المرافقة الجوية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن أطقم الطيران البعيد المدى تقوم بانتظام برحلات فوق المياه المحايدة
في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي الشمالي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود، بما يتوافق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي