https://sarabic.ae/20250520/قاذفتان-روسيتان-استراتيجيتان-طراز-تو-95-إم-إس-تنفذان-طلعة-جوية-فوق-المياه-الدولية-لبحر-بارنتس---1100769923.html
قاذفتان روسيتان استراتيجيتان طراز "تو-95 إم إس" تنفذان طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بارنتس
قاذفتان روسيتان استراتيجيتان طراز "تو-95 إم إس" تنفذان طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بارنتس
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بارنتس. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T09:42+0000
2025-05-20T09:42+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-95 إم إس"، تابعتان لسلاح الجو البعيد المدى التابع للقوات الجوفضائية الروسية، تحليقًا مخططًا له في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، واستغرقت الرحلة أكثر من 4 ساعات.وأضاف البيان: "ووفرت طائرات "سو-33" التابعة للبحرية مرافقة جوية. وفي مراحل معينة من الرحلة، رافقت مقاتلات من دول أجنبية القاذفتين الاستراتيجيتين".وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات الروسية تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود.وأكد البيان أن جميع رحلات طائرات القوات الجوفضائية الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" تحلقان فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من طراز "تو-22 إم 3" تنفذان طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق
https://sarabic.ae/20241218/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تحلقان-باتجاه-الساحل-الغربي-لألاسكا-1095926297.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن
قاذفتان روسيتان استراتيجيتان طراز "تو-95 إم إس" تنفذان طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بارنتس
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بارنتس.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-95 إم إس"، تابعتان لسلاح الجو البعيد المدى التابع للقوات الجوفضائية الروسية، تحليقًا مخططًا له في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، واستغرقت الرحلة أكثر من 4 ساعات.
وأضاف البيان: "ووفرت طائرات "سو-33" التابعة للبحرية مرافقة جوية. وفي مراحل معينة من الرحلة، رافقت مقاتلات من دول أجنبية القاذفتين الاستراتيجيتين".
18 ديسمبر 2024, 14:05 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات الروسية
تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود.
وأكد البيان أن جميع رحلات طائرات القوات الجوفضائية الروسية
تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.