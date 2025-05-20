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قاذفتان روسيتان استراتيجيتان طراز "تو-95 إم إس" تنفذان طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بارنتس
قاذفتان روسيتان استراتيجيتان طراز "تو-95 إم إس" تنفذان طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بارنتس
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بارنتس. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T09:42+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-95 إم إس"، تابعتان لسلاح الجو البعيد المدى التابع للقوات الجوفضائية الروسية، تحليقًا مخططًا له في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، واستغرقت الرحلة أكثر من 4 ساعات.وأضاف البيان: "ووفرت طائرات "سو-33" التابعة للبحرية مرافقة جوية. وفي مراحل معينة من الرحلة، رافقت مقاتلات من دول أجنبية القاذفتين الاستراتيجيتين".وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات الروسية تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود.وأكد البيان أن جميع رحلات طائرات القوات الجوفضائية الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" تحلقان فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من طراز "تو-22 إم 3" تنفذان طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق
https://sarabic.ae/20241218/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تحلقان-باتجاه-الساحل-الغربي-لألاسكا-1095926297.html
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قاذفتان روسيتان استراتيجيتان طراز "تو-95 إم إس" تنفذان طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بارنتس

09:42 GMT 20.05.2025
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة ناقلة من طراز إيل-78 وحاملة صواريخ القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
طائرة ناقلة من طراز إيل-78 وحاملة صواريخ القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر بارنتس.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-95 إم إس"، تابعتان لسلاح الجو البعيد المدى التابع للقوات الجوفضائية الروسية، تحليقًا مخططًا له في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، واستغرقت الرحلة أكثر من 4 ساعات.
وأضاف البيان: "ووفرت طائرات "سو-33" التابعة للبحرية مرافقة جوية. وفي مراحل معينة من الرحلة، رافقت مقاتلات من دول أجنبية القاذفتين الاستراتيجيتين".
القاذفة الاستراتيجية الروسية تو 95 إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تحلقان باتجاه الساحل الغربي لألاسكا
18 ديسمبر 2024, 14:05 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات الروسية تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود.
وأكد البيان أن جميع رحلات طائرات القوات الجوفضائية الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" تحلقان فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي
قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من طراز "تو-22 إم 3" تنفذان طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق
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