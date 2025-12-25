مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
https://sarabic.ae/20251225/مراكب-خوفو-ومقبرة-تحتمس-الثاني-اكتشافات-تعيد-كتابة-تاريخ-مصر-1108580510.html
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
مساحة حرة
مصر
أخبار مصر الآن
راديو
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
شهد المتحف المصري الكبير حدثا أثريا بارزا، حيث تم تثبيت أول قطعة خشبية من مركب الملك خوفو الثانية بعد ترميمها، إيذانا ببدء المرحلة الأهم من مشروع إعادة تركيب المركب داخل متحف مراكب خوفو.
كما شهدت مصر كشفا أثريا استثنائيا، حيث أعلنت وزارة السياحة والآثار عن اكتشاف أول مقبرة ملكية من عصر الأسرة الثامنة عشرة منذ مقبرة توت عنخ آمون عام 1922، تعود للملك تحتمس الثاني، وذلك في جبل طيبة غرب الأقصر.
في هذا السياق، قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن مشروع إعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية يُعد واحدا من أضخم مشروعات الترميم على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذه القطعة الأثرية الخشبية تُعتبر من أكبر الآثار العضوية المكتشفة، إذ يبلغ طول المركب نحو 40 مترا وصُنعت أخشابها من لبنان.
وأكد في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن المشروع الحالي يمثل تجربة فريدة عالميا، إذ يتيح للزائر متابعة مراحل الترميم لحظة بلحظة داخل متحف المركب، في تجربة حية تجمع بين المعرفة العلمية والمتعة البصرية، ومن المقرر أن تستغرق أعمال التركيب نحو أربع سنوات.
وأشار شاكر إلى أن الكشف الأخير لمقبرة الملك تحتمس الثاني يعد من أهم الاكتشافات الأثرية في العقود الأخيرة، بل ويوازي في أهميته الاكتشافات الكبرى التي وضعت مصر في صدارة الحضارة الإنسانية. وأوضح أن الحضارة المصرية القديمة ما زالت قادرة على إبهار العالم، سواء بالنسبة للقارئ العادي أو الباحث المتخصص، وهو ما يجعل أي كشف جديد في مصر يتصدر الاهتمام العلمي والإعلامي عالميا.
وأضاف شاكر أن مقبرة تحتمس الثاني كانت من المقابر المفقودة في قائمة ملوك الأسرة الثامنة عشرة، وهي الأسرة التي تعرف بـ"أسرة الإمبراطورية" نظرا لدورها في بناء مصر كقوة عظمى بعد طرد الهكسوس.
وأشار إلى أن المومياء الخاصة بالملك كانت قد عثر عليها في خبيئة الدير البحري، لكن مكان دفنه ظل مجهولا حتى تمكنت بعثة مصرية–إنجليزية مشتركة من تحديد المقبرة في الوادي الغربي بجبانة طيبة.
