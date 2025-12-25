https://sarabic.ae/20251225/مراكب-خوفو-ومقبرة-تحتمس-الثاني-اكتشافات-تعيد-كتابة-تاريخ-مصر-1108580510.html

مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر

مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر

شهد المتحف المصري الكبير حدثا أثريا بارزا، حيث تم تثبيت أول قطعة خشبية من مركب الملك خوفو الثانية بعد ترميمها، إيذانا ببدء المرحلة الأهم من مشروع إعادة تركيب... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

كما شهدت مصر كشفا أثريا استثنائيا، حيث أعلنت وزارة السياحة والآثار عن اكتشاف أول مقبرة ملكية من عصر الأسرة الثامنة عشرة منذ مقبرة توت عنخ آمون عام 1922، تعود للملك تحتمس الثاني، وذلك في جبل طيبة غرب الأقصر.وأكد في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن المشروع الحالي يمثل تجربة فريدة عالميا، إذ يتيح للزائر متابعة مراحل الترميم لحظة بلحظة داخل متحف المركب، في تجربة حية تجمع بين المعرفة العلمية والمتعة البصرية، ومن المقرر أن تستغرق أعمال التركيب نحو أربع سنوات.وأشار شاكر إلى أن الكشف الأخير لمقبرة الملك تحتمس الثاني يعد من أهم الاكتشافات الأثرية في العقود الأخيرة، بل ويوازي في أهميته الاكتشافات الكبرى التي وضعت مصر في صدارة الحضارة الإنسانية. وأوضح أن الحضارة المصرية القديمة ما زالت قادرة على إبهار العالم، سواء بالنسبة للقارئ العادي أو الباحث المتخصص، وهو ما يجعل أي كشف جديد في مصر يتصدر الاهتمام العلمي والإعلامي عالميا.وأشار إلى أن المومياء الخاصة بالملك كانت قد عثر عليها في خبيئة الدير البحري، لكن مكان دفنه ظل مجهولا حتى تمكنت بعثة مصرية–إنجليزية مشتركة من تحديد المقبرة في الوادي الغربي بجبانة طيبة.

