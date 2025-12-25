https://sarabic.ae/20251225/معلومات-عن-قانون-تجريم-الاستعمار-الفرنسي-للجزائر-1108555366.html
معلومات عن قانون "تجريم الاستعمار" الفرنسي للجزائر
صادق البرلمان الجزائري على قانون "تجريم الاستعمار"، الذي يستند إلى مبادئ القانون الدولي، التي تؤكد على حق الشعوب في الإنصاف القانوني وحقها في تحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ويعتمد القانون على حصر الجرائم، التي تم ارتكابها بواسطة فرنسا خلال احتلالها للجزائر، ويحدد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، كما يتضمن وضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، إضافة إلى إقراره تدابير جزائية تجرّم أي نوع من تمجيد الاستعمار أو الترويج له.