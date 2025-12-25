https://sarabic.ae/20251225/واشنطن-تعبر-عن-قلقها-إزاء-تصاعد-النزاع-بين-كمبوديا-وتايلاند-1108585088.html
واشنطن تعبر عن قلقها إزاء تصاعد النزاع بين كمبوديا وتايلاند
واشنطن تعبر عن قلقها إزاء تصاعد النزاع بين كمبوديا وتايلاند
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن قلقه إزاء استمرار النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وأوضح البيان أن روبيو شدّد على حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إحلال السلام، وأكد على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقيات كوالالمبور للسلام. كما أكد استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم في المفاوضات لضمان السلام والاستقرار بين البلدين.
يُذكر أن النزاع المسلّح على الحدود، الذي تجدد في 7 ديسمبر الجاري، شهد استخدام معدات ثقيلة ومدفعية وطائرات، واستمر لأكثر من أسبوعين.
وأفادت القوات التايلاندية بمقتل 22 عسكريًا وإصابة أكثر من 120 آخرين، فيما أعلن الجانب الكمبودي مقتل 30 مدنيًا وإصابة 87 آخرين
. كما اضطر أكثر من 400 ألف شخص من كلا الطرفين لترك منازلهم في المناطق الحدودية.
وتعود أسباب النزاع إلى القضايا الإقليمية المتبقية منذ الحقبة الاستعمارية لفرنسا في الهند الصينية، حيث لم تغطّ لجنة الترسيم الفرنسية بعض المناطق النائية. ومع استقلال كمبوديا عن فرنسا عام 1953، أصبحت هذه المناطق محل نزاع حدودي بين البلدين.