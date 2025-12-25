عربي
أمساليوم
بث مباشر
واشنطن تعبر عن قلقها إزاء تصاعد النزاع بين كمبوديا وتايلاند
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن قلقه إزاء استمرار النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، حسبما أفاد... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103014697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84be7a46e86b5621fef4c9f6e8de3e97.jpg
وأوضح البيان أن روبيو شدّد على حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إحلال السلام، وأكد على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقيات كوالالمبور للسلام. كما أكد استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم في المفاوضات لضمان السلام والاستقرار بين البلدين.يُذكر أن النزاع المسلّح على الحدود، الذي تجدد في 7 ديسمبر الجاري، شهد استخدام معدات ثقيلة ومدفعية وطائرات، واستمر لأكثر من أسبوعين.وأفادت القوات التايلاندية بمقتل 22 عسكريًا وإصابة أكثر من 120 آخرين، فيما أعلن الجانب الكمبودي مقتل 30 مدنيًا وإصابة 87 آخرين. كما اضطر أكثر من 400 ألف شخص من كلا الطرفين لترك منازلهم في المناطق الحدودية.وتعود أسباب النزاع إلى القضايا الإقليمية المتبقية منذ الحقبة الاستعمارية لفرنسا في الهند الصينية، حيث لم تغطّ لجنة الترسيم الفرنسية بعض المناطق النائية. ومع استقلال كمبوديا عن فرنسا عام 1953، أصبحت هذه المناطق محل نزاع حدودي بين البلدين.
واشنطن تعبر عن قلقها إزاء تصاعد النزاع بين كمبوديا وتايلاند

22:47 GMT 25.12.2025
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن قلقه إزاء استمرار النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وأوضح البيان أن روبيو شدّد على حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إحلال السلام، وأكد على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقيات كوالالمبور للسلام. كما أكد استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم في المفاوضات لضمان السلام والاستقرار بين البلدين.
يُذكر أن النزاع المسلّح على الحدود، الذي تجدد في 7 ديسمبر الجاري، شهد استخدام معدات ثقيلة ومدفعية وطائرات، واستمر لأكثر من أسبوعين.
وأفادت القوات التايلاندية بمقتل 22 عسكريًا وإصابة أكثر من 120 آخرين، فيما أعلن الجانب الكمبودي مقتل 30 مدنيًا وإصابة 87 آخرين. كما اضطر أكثر من 400 ألف شخص من كلا الطرفين لترك منازلهم في المناطق الحدودية.
وتعود أسباب النزاع إلى القضايا الإقليمية المتبقية منذ الحقبة الاستعمارية لفرنسا في الهند الصينية، حيث لم تغطّ لجنة الترسيم الفرنسية بعض المناطق النائية. ومع استقلال كمبوديا عن فرنسا عام 1953، أصبحت هذه المناطق محل نزاع حدودي بين البلدين.
