وثائق أمريكية تكشف تراجعا غير مسبوق في الدعم العسكري لكييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251225/وثائق-أمريكية-تكشف-تراجعا-غير-مسبوق-في-الدعم-العسكري-لكييف-1108539518.html
وثائق أمريكية تكشف تراجعا غير مسبوق في الدعم العسكري لكييف
وثائق أمريكية تكشف تراجعا غير مسبوق في الدعم العسكري لكييف
سبوتنيك عربي
كشفت وثائق حكومية أمريكية اطّلعت عليها "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن أوكرانيا ستحصل في عام 2026 على أدنى حجم إجمالي من الدعم العسكري الأمريكي منذ بداية عام 2022،... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T03:34+0000
2025-12-25T04:32+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/07/1086772052_0:287:3073:2016_1920x0_80_0_0_10a2adf90fa4ce50ba6e12ceacf177c6.jpg
وبحسب قانون ميزانية الدفاع المعتمد للسنة المالية 2026، ستحصل كييف في العام المقبل على 400 مليون دولار فقط من الولايات المتحدة في إطار برنامج شراء الأسلحة الجديدة، المعروف باسم "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا". ووفقًا للوثيقة ذاتها، سيتم تخصيص المبلغ نفسه، أي 400 مليون دولار، لأوكرانيا أيضًا في عام 2027.ويُعد هذا المستوى المتدني القياسي من الدعم المخصص لكييف في عام 2026 نتيجة نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرّح مرارًا بأن واشنطن لم تعد تنفق أموال دافعي الضرائب على أوكرانيا، بل تبيع الأسلحة بأسعارها الكاملة لشركائها في حلف شمال الأطلسي، ليتم نقلها لاحقًا إلى القوات المسلحة الأوكرانية.وللمقارنة، تضمنت حزمة الدعم التي أقرّها الكونغرس لدعم كييف في أبريل 2024 نحو 14 مليار دولار ضمن البرنامج نفسه. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الأمريكية التي اطّلعت عليها سبوتنيك، واصلت واشنطن في عام 2025 تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر بقيمة تجاوزت 5.5 مليار دولار، ضمن حزم المساعدات التي أُعلن عنها في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن.وتشير تقارير المفتش العام لبرامج دعم أوكرانيا ووزارة الخارجية الأمريكية، وهما الجهتان اللتان تتحملان النصيب الأكبر من دعم أوكرانيا، إلى أن واشنطن قدّمت لكييف منذ بداية عام 2022 وحتى الربع الثالث من عام 2025 نحو 128 مليار دولار، وهو أعلى رقم بين جميع الدول الداعمة لأوكرانيا، ويشمل إمدادات الأسلحة والمساعدات المالية والإنسانية.ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، وبالاستناد إلى سلسلة تقارير صادرة عن المفتش العام، أرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا أسلحة بقيمة تقارب 70 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من فبراير 2022 وحتى منتصف عام 2025. كما خصصت واشنطن خلال هذه السنوات نحو 54 مليار دولار لدعم قدرة الميزانية الأوكرانية على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك قرض بقيمة 20 مليار دولار عبر آلية البنك الدولي في ديسمبر 2024. أما المبلغ المتبقي، والبالغ نحو 4 مليارات دولار، فقد قُدّم في شكل مساعدات إنسانية.وبالمجمل، خصص الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا والبرامج المرتبطة بها، بما في ذلك عملية "العزم الأطلسي"، أكثر من 187 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المفتش العام.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد مرارًا أن الولايات المتحدة لم تعد تنفق الأموال على دعم أوكرانيا، بل تركز فقط على تسوية النزاع.وترى موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل جهود التسوية، وتورّط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في النزاع، وتشكل "لعبة بالنار".وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستُعد هدفًا مشروعًا لروسيا، فيما شدد الكرملين على أن إغراق أوكرانيا بالسلاح من قبل الغرب لا يسهم في المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20230720/أنطونوف-الدعم-العسكري-الأمريكي-لكييف-يطيل-أمد-عذابات-نظام-زيلينسكي-1079234932.html
https://sarabic.ae/20251223/ترامب-يصف-بايدن-بـالأحمق-بسبب-الإنفاق-المفرط-على-أوكرانيا-1108476115.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/07/1086772052_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2d5c60bb38bf8fb2a74c2c1619d5f6b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

وثائق أمريكية تكشف تراجعا غير مسبوق في الدعم العسكري لكييف

03:34 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 04:32 GMT 25.12.2025)
© AP Photo / Czarek SokolowskiВойска НАТО принимают участие в военных маневрах Steadfast Defender 24 в Корженево, Польша
Войска НАТО принимают участие в военных маневрах Steadfast Defender 24 в Корженево, Польша - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
كشفت وثائق حكومية أمريكية اطّلعت عليها "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن أوكرانيا ستحصل في عام 2026 على أدنى حجم إجمالي من الدعم العسكري الأمريكي منذ بداية عام 2022، ولن تتمكن من التعويل على تدفقات مساعدات بمليارات الدولارات.
وبحسب قانون ميزانية الدفاع المعتمد للسنة المالية 2026، ستحصل كييف في العام المقبل على 400 مليون دولار فقط من الولايات المتحدة في إطار برنامج شراء الأسلحة الجديدة، المعروف باسم "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا". ووفقًا للوثيقة ذاتها، سيتم تخصيص المبلغ نفسه، أي 400 مليون دولار، لأوكرانيا أيضًا في عام 2027.
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنطونوف: الدعم العسكري الأمريكي لكييف يطيل أمد معاناة نظام زيلينسكي
20 يوليو 2023, 00:49 GMT
ويُعد هذا المستوى المتدني القياسي من الدعم المخصص لكييف في عام 2026 نتيجة نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرّح مرارًا بأن واشنطن لم تعد تنفق أموال دافعي الضرائب على أوكرانيا، بل تبيع الأسلحة بأسعارها الكاملة لشركائها في حلف شمال الأطلسي، ليتم نقلها لاحقًا إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وللمقارنة، تضمنت حزمة الدعم التي أقرّها الكونغرس لدعم كييف في أبريل 2024 نحو 14 مليار دولار ضمن البرنامج نفسه. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الأمريكية التي اطّلعت عليها سبوتنيك، واصلت واشنطن في عام 2025 تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر بقيمة تجاوزت 5.5 مليار دولار، ضمن حزم المساعدات التي أُعلن عنها في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن.
وتشير تقارير المفتش العام لبرامج دعم أوكرانيا ووزارة الخارجية الأمريكية، وهما الجهتان اللتان تتحملان النصيب الأكبر من دعم أوكرانيا، إلى أن واشنطن قدّمت لكييف منذ بداية عام 2022 وحتى الربع الثالث من عام 2025 نحو 128 مليار دولار، وهو أعلى رقم بين جميع الدول الداعمة لأوكرانيا، ويشمل إمدادات الأسلحة والمساعدات المالية والإنسانية.
ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، وبالاستناد إلى سلسلة تقارير صادرة عن المفتش العام، أرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا أسلحة بقيمة تقارب 70 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من فبراير 2022 وحتى منتصف عام 2025.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يصف بايدن بـ"الأحمق" بسبب الإنفاق المفرط على أوكرانيا
23 ديسمبر, 00:34 GMT
كما خصصت واشنطن خلال هذه السنوات نحو 54 مليار دولار لدعم قدرة الميزانية الأوكرانية على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك قرض بقيمة 20 مليار دولار عبر آلية البنك الدولي في ديسمبر 2024. أما المبلغ المتبقي، والبالغ نحو 4 مليارات دولار، فقد قُدّم في شكل مساعدات إنسانية.
وبالمجمل، خصص الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا والبرامج المرتبطة بها، بما في ذلك عملية "العزم الأطلسي"، أكثر من 187 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المفتش العام.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد مرارًا أن الولايات المتحدة لم تعد تنفق الأموال على دعم أوكرانيا، بل تركز فقط على تسوية النزاع.
وترى موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل جهود التسوية، وتورّط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في النزاع، وتشكل "لعبة بالنار".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستُعد هدفًا مشروعًا لروسيا، فيما شدد الكرملين على أن إغراق أوكرانيا بالسلاح من قبل الغرب لا يسهم في المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала