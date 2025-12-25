وزير الخارجية الإيراني يحذر من "مؤامرة" تهدف إلى ضرب اقتصاد بلاده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251225/وزير-الخارجية-الإيراني-يحذر-من-مؤامرة-تهدف-إلى-ضرب-اقتصاد-بلاده---1108554954.html
وزير الخارجية الإيراني يحذر من "مؤامرة" تهدف إلى ضرب اقتصاد بلاده
وزير الخارجية الإيراني يحذر من "مؤامرة" تهدف إلى ضرب اقتصاد بلاده
سبوتنيك عربي
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، من "مؤامرة جديدة" يحيكها "الأعداء" لضرب الاقتصاد الإيراني وإثارة السخط الشعبي، مؤكدًا أن مثل هذه... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T10:25+0000
2025-12-25T10:25+0000
أخبار إيران
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107473713_0:0:1729:974_1920x0_80_0_0_3b525e5bd41248651120424ef50b21e3.jpg
جاءت تصريحات عراقجي، خلال لقائه مجموعة من الاقتصاديين في مدينة أصفهان، حيث قال: "يبدو الآن أن مؤامرة جديدة تُحاك، إذ يسعى العدو إلى دفع الأوضاع الاقتصادية إلى مستوى يؤدي إلى تصاعد حالة السخط الشعبي، بما يفضي إلى إضعاف النظام والحكومة من الداخل". وأضاف أن "هذا الحلم أيضًا سيأخذونه معهم إلى القبر"، مشيرًا إلى أن إيران تمكنت خلال حرب الأيام الـ12 الأخيرة مع إسرائيل، من "تجاوز الأزمة العسكرية عبر صمود القوات المسلحة واستخدام صواريخ محلية الصنع وجهود الشعب والحكومة".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
https://sarabic.ae/20251225/نتنياهو-حسابات-إسرائيل-مع-إيران-وأنصار-الله-لم-تحسم-بعد-1108542940.html
https://sarabic.ae/20251223/ما-إمكانية-أن-تشن-إسرائيل-حربا-على-إيران-وما-موقف-أمريكا؟-1108504874.html
https://sarabic.ae/20251222/إسرائيل-تحذر-الولايات-المتحدة-من-أن-تدريبات-إيران-الصاروخية-قد-تكون-تمهيدا-لضربة-1108446459.html
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107473713_141:0:1677:1152_1920x0_80_0_0_427c9e709809a1c0efa8c9caa43879e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الإيراني يحذر من "مؤامرة" تهدف إلى ضرب اقتصاد بلاده

10:25 GMT 25.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، من "مؤامرة جديدة" يحيكها "الأعداء" لضرب الاقتصاد الإيراني وإثارة السخط الشعبي، مؤكدًا أن مثل هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل.
جاءت تصريحات عراقجي، خلال لقائه مجموعة من الاقتصاديين في مدينة أصفهان، حيث قال: "يبدو الآن أن مؤامرة جديدة تُحاك، إذ يسعى العدو إلى دفع الأوضاع الاقتصادية إلى مستوى يؤدي إلى تصاعد حالة السخط الشعبي، بما يفضي إلى إضعاف النظام والحكومة من الداخل".
وأضاف أن "هذا الحلم أيضًا سيأخذونه معهم إلى القبر"، مشيرًا إلى أن إيران تمكنت خلال حرب الأيام الـ12 الأخيرة مع إسرائيل، من "تجاوز الأزمة العسكرية عبر صمود القوات المسلحة واستخدام صواريخ محلية الصنع وجهود الشعب والحكومة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
نتنياهو: حسابات إسرائيل مع إيران و"أنصار الله" لم تحسم بعد
06:28 GMT

وأكد عراقجي الحاجة إلى التكاتف الوطني لإفشال أي محاولات خارجية لفرض ظروف اقتصادية قاسية على الجمهورية الإسلامية، قائلًا: "نحن اليوم بحاجة إلى التكاتف لإفشال الأزمة الاقتصادية ومحاولات الأعداء".

وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
ما إمكانية أن تشن إسرائيل حربا على إيران وما موقف أمريكا؟
23 ديسمبر, 20:22 GMT
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
إسرائيل تحذر الولايات المتحدة من أن تدريبات إيران الصاروخية "قد تكون تمهيدا لضربة ضد تل أبيب"
22 ديسمبر, 02:09 GMT
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала