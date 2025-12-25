https://sarabic.ae/20251225/وزير-الخارجية-الإيراني-يحذر-من-مؤامرة-تهدف-إلى-ضرب-اقتصاد-بلاده---1108554954.html

وزير الخارجية الإيراني يحذر من "مؤامرة" تهدف إلى ضرب اقتصاد بلاده

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، من "مؤامرة جديدة" يحيكها "الأعداء" لضرب الاقتصاد الإيراني وإثارة السخط الشعبي، مؤكدًا أن مثل هذه... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

جاءت تصريحات عراقجي، خلال لقائه مجموعة من الاقتصاديين في مدينة أصفهان، حيث قال: "يبدو الآن أن مؤامرة جديدة تُحاك، إذ يسعى العدو إلى دفع الأوضاع الاقتصادية إلى مستوى يؤدي إلى تصاعد حالة السخط الشعبي، بما يفضي إلى إضعاف النظام والحكومة من الداخل". وأضاف أن "هذا الحلم أيضًا سيأخذونه معهم إلى القبر"، مشيرًا إلى أن إيران تمكنت خلال حرب الأيام الـ12 الأخيرة مع إسرائيل، من "تجاوز الأزمة العسكرية عبر صمود القوات المسلحة واستخدام صواريخ محلية الصنع وجهود الشعب والحكومة".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

