احتفالات عيد الميلاد حول العالم

شجرة عيد الميلاد أمام مدخل الكاتدرائية الكاثوليكية في نوفوسيبيرسك بروسيا
أناس يلتقطون صورا أمام منزل مزين بمشهدية الميلاد، عشية عيد الميلاد، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2025، في مدينة هوشي منه، فيتنام
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، يهنئان الأطفال أثناء مشاركتهما في تتبع تحركات "سانتا كلوز"
احتفالات عيد الميلاد في سان بطرسبورغ، روسيا
مزاد اللحوم السنوي، عشية عيد الميلاد في سوق "سميثفيلد"، في لندن، المملكة المتحدة
قداس عيد الميلاد في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في جبال الأورال وسيبيريا والشرق الأقصى في أومسك، روسيا
أناس يحملون الشموع ويغنون عشية عيد الميلاد في ملعب "إندونيسيا أرينا" في جاكرتا، إندونيسيا
أشخاص يقفون أمام شجرة عيد الميلاد في كنيسة "العائلة المقدسة" في غزة
البابا ليو الرابع عشر، يقيم قداسا عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان
الاحتفال عشية عيد الميلاد في كنيسة القديس أنطوان، إسطنبول
