عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة سفياتو بوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
احتفالات عيد الميلاد حول العالم
احتفالات عيد الميلاد حول العالم
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لاحتفالات عيد الميلاد حول العالم. 25.12.2025
احتفالات عيد الميلاد حول العالم

08:41 GMT 25.12.2025
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لاحتفالات عيد الميلاد حول العالم.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

شجرة عيد الميلاد أمام مدخل الكاتدرائية الكاثوليكية في نوفوسيبيرسك بروسيا

شجرة عيد الميلاد أمام مدخل الكاتدرائية الكاثوليكية في نوفوسيبيرسك بروسيا - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

شجرة عيد الميلاد أمام مدخل الكاتدرائية الكاثوليكية في نوفوسيبيرسك بروسيا

© Getty Images / Thanh Hue

أناس يلتقطون صورا أمام منزل مزين بمشهدية الميلاد، عشية عيد الميلاد، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2025، في مدينة هوشي منه، فيتنام

أناس يلتقطون صورا أمام منزل مزين بمشهدية الميلاد، عشية عيد الميلاد، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2025، في مدينة هوشي منه، فيتنام - سبوتنيك عربي
2/12
© Getty Images / Thanh Hue

أناس يلتقطون صورا أمام منزل مزين بمشهدية الميلاد، عشية عيد الميلاد، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2025، في مدينة هوشي منه، فيتنام

© Getty Images / Tasos Katopodis

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، يهنئان الأطفال أثناء مشاركتهما في تتبع تحركات "سانتا كلوز"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، يهنئان الأطفال أثناء مشاركتهما في تتبع تحركات &quot;سانتا كلوز&quot; - سبوتنيك عربي
3/12
© Getty Images / Tasos Katopodis

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، يهنئان الأطفال أثناء مشاركتهما في تتبع تحركات "سانتا كلوز"

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

احتفالات عيد الميلاد في سان بطرسبورغ، روسيا

احتفالات عيد الميلاد في سان بطرسبورغ، روسيا - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

احتفالات عيد الميلاد في سان بطرسبورغ، روسيا

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

مزاد اللحوم السنوي، عشية عيد الميلاد في سوق "سميثفيلد"، في لندن، المملكة المتحدة

مزاد اللحوم السنوي، عشية عيد الميلاد في سوق &quot;سميثفيلد&quot;، في لندن، المملكة المتحدة - سبوتنيك عربي
5/12
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

مزاد اللحوم السنوي، عشية عيد الميلاد في سوق "سميثفيلد"، في لندن، المملكة المتحدة

© AP Photo / Michael Probstالاحتفال بعيد الميلاد في ألمانيا
الاحتفال بعيد الميلاد في ألمانيا - سبوتنيك عربي
6/12
© AP Photo / Michael Probst
الاحتفال بعيد الميلاد في ألمانيا
© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

قداس عيد الميلاد في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في جبال الأورال وسيبيريا والشرق الأقصى في أومسك، روسيا

قداس عيد الميلاد في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في جبال الأورال وسيبيريا والشرق الأقصى في أومسك، روسيا - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Alexey Malgavko
/
الانتقال إلى بنك الصور

قداس عيد الميلاد في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في جبال الأورال وسيبيريا والشرق الأقصى في أومسك، روسيا

© AP Photo / Rodrigo Abdالاحتفال بعيد الميلاد في الأرجنتين
الاحتفال بعيد الميلاد في الأرجنتين - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo / Rodrigo Abd
الاحتفال بعيد الميلاد في الأرجنتين
© AP Photo / Tatan Syuflana

أناس يحملون الشموع ويغنون عشية عيد الميلاد في ملعب "إندونيسيا أرينا" في جاكرتا، إندونيسيا

أناس يحملون الشموع ويغنون عشية عيد الميلاد في ملعب &quot;إندونيسيا أرينا&quot; في جاكرتا، إندونيسيا - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Tatan Syuflana

أناس يحملون الشموع ويغنون عشية عيد الميلاد في ملعب "إندونيسيا أرينا" في جاكرتا، إندونيسيا

© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

أشخاص يقفون أمام شجرة عيد الميلاد في كنيسة "العائلة المقدسة" في غزة

أشخاص يقفون أمام شجرة عيد الميلاد في كنيسة &quot;العائلة المقدسة&quot; في غزة - سبوتنيك عربي
10/12
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

أشخاص يقفون أمام شجرة عيد الميلاد في كنيسة "العائلة المقدسة" في غزة

© AP Photo / Gregorio Borgia

البابا ليو الرابع عشر، يقيم قداسا عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان

البابا ليو الرابع عشر، يقيم قداسا عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان - سبوتنيك عربي
11/12
© AP Photo / Gregorio Borgia

البابا ليو الرابع عشر، يقيم قداسا عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان

© AP Photo / Khalil Hamra

الاحتفال عشية عيد الميلاد في كنيسة القديس أنطوان، إسطنبول

الاحتفال عشية عيد الميلاد في كنيسة القديس أنطوان، إسطنبول - سبوتنيك عربي
12/12
© AP Photo / Khalil Hamra

الاحتفال عشية عيد الميلاد في كنيسة القديس أنطوان، إسطنبول

