إعلام يكشف عن تحرك أمريكي جديد بشأن إدارة الضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251226/إعلام-يكشف-عن-تحرك-أمريكي-جديد-بشأن-إدارة-الضفة-الغربية-1108606500.html
إعلام يكشف عن تحرك أمريكي جديد بشأن إدارة الضفة الغربية
إعلام يكشف عن تحرك أمريكي جديد بشأن إدارة الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر إعلامية، نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى "لإصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية"، خشية فقدان سيطرتها على الضفة... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T14:46+0000
2025-12-26T14:46+0000
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105203738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9133a1c602fd48571bb9e7766ab709d2.jpg
وكشفت وكالة "أكسيوس": "من المتوقع أن يثير ترامب خلال اجتماعه مع نتنياهو الوضع في الضفة الغربية ومخاوف انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية. وترغب إدارة ترامب في تنفيذ خطة طموحة لإصلاح السلطة، لكنها لن تنجح إذا استمر الإسرائيليون في تقويضها".وكان مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح لوكالة "سبوتنيك" في 8 ديسمبر/كانون الأول، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 ديسمبر/كانون الأول في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن بمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".
https://sarabic.ae/20251226/مقتل-فلسطينيين-اثنين-عبرا-الخط-الأصفر-جنوبي-قطاع-غزة-1108593281.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105203738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b716916b86c5cd59b271ff7267f48d2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام يكشف عن تحرك أمريكي جديد بشأن إدارة الضفة الغربية

14:46 GMT 26.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالبوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت مصادر إعلامية، نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى "لإصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية"، خشية فقدان سيطرتها على الضفة الغربية.
وكشفت وكالة "أكسيوس": "من المتوقع أن يثير ترامب خلال اجتماعه مع نتنياهو الوضع في الضفة الغربية ومخاوف انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية. وترغب إدارة ترامب في تنفيذ خطة طموحة لإصلاح السلطة، لكنها لن تنجح إذا استمر الإسرائيليون في تقويضها".
ووفقاً للوكالة، فإن إدارة ترامب تريد من إسرائيل اتخاذ خطوات لمكافحة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن توسيع المستوطنات.
غزة.. صدى إبادة جماعية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
مقتل فلسطينيين اثنين عبرا الخط الأصفر جنوبي قطاع غزة
08:02 GMT
وكان مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح لوكالة "سبوتنيك" في 8 ديسمبر/كانون الأول، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 ديسمبر/كانون الأول في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.
وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.
ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن بمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала