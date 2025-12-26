https://sarabic.ae/20251226/إعلام-يكشف-عن-تحرك-أمريكي-جديد-بشأن-إدارة-الضفة-الغربية-1108606500.html
إعلام يكشف عن تحرك أمريكي جديد بشأن إدارة الضفة الغربية
إعلام يكشف عن تحرك أمريكي جديد بشأن إدارة الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر إعلامية، نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى "لإصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية"، خشية فقدان سيطرتها على الضفة... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T14:46+0000
2025-12-26T14:46+0000
2025-12-26T14:46+0000
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105203738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9133a1c602fd48571bb9e7766ab709d2.jpg
وكشفت وكالة "أكسيوس": "من المتوقع أن يثير ترامب خلال اجتماعه مع نتنياهو الوضع في الضفة الغربية ومخاوف انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية. وترغب إدارة ترامب في تنفيذ خطة طموحة لإصلاح السلطة، لكنها لن تنجح إذا استمر الإسرائيليون في تقويضها".وكان مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح لوكالة "سبوتنيك" في 8 ديسمبر/كانون الأول، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 ديسمبر/كانون الأول في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن بمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".
https://sarabic.ae/20251226/مقتل-فلسطينيين-اثنين-عبرا-الخط-الأصفر-جنوبي-قطاع-غزة-1108593281.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105203738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b716916b86c5cd59b271ff7267f48d2f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام يكشف عن تحرك أمريكي جديد بشأن إدارة الضفة الغربية
أفادت مصادر إعلامية، نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى "لإصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية"، خشية فقدان سيطرتها على الضفة الغربية.
وكشفت وكالة "أكسيوس": "من المتوقع أن يثير ترامب خلال اجتماعه مع نتنياهو الوضع في الضفة الغربية ومخاوف انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية. وترغب إدارة ترامب في تنفيذ خطة طموحة لإصلاح السلطة، لكنها لن تنجح إذا استمر الإسرائيليون في تقويضها".
ووفقاً للوكالة، فإن إدارة ترامب تريد من إسرائيل اتخاذ خطوات لمكافحة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن توسيع المستوطنات.
وكان مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح لوكالة "سبوتنيك" في 8 ديسمبر/كانون الأول، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 ديسمبر/كانون الأول في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.
وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.
ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن بمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".