الأوكرانيون يتصدرون قائمة "الأسوأ بين الأسوأ" للمجرمين في الولايات المتحدة
الأوكرانيون يتصدرون قائمة "الأسوأ بين الأسوأ" للمجرمين في الولايات المتحدة
أظهرت بيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن المهاجرين الأوكرانيين المتهمين بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة تصدّروا قائمة "الأسوأ بين الأسوأ" بين المجرمين
وتضم القائمة، التي اطلعت عليها "سبوتنيك"، بيانات عن المهاجرين المعتقلين الذين تتهمهم السلطات الأمريكية بارتكاب جرائم متنوعة.ووفقًا للوزارة، فإن أكبر عدد من المجرمين من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي هم من المواطنين الأوكرانيين، حيث ورد في القائمة 27 شخصًا.وتشمل التهم الاتجار بالمخدرات، والجرائم الجنسية بما فيها الاعتداء على القاصرين، والسطو، والاحتيال، وحتى الاستعباد والاتجار بالبشر.
الأوكرانيون يتصدرون قائمة "الأسوأ بين الأسوأ" للمجرمين في الولايات المتحدة
أظهرت بيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن المهاجرين الأوكرانيين المتهمين بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة تصدّروا قائمة "الأسوأ بين الأسوأ" بين المجرمين القادمين من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.
