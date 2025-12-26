الأوكرانيون يتصدرون قائمة "الأسوأ بين الأسوأ" للمجرمين في الولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251226/الأوكرانيون-يتصدرون-قائمة-الأسوأ-بين-الأسوأ-للمجرمين-في-الولايات-المتحدة-1108586597.html
الأوكرانيون يتصدرون قائمة "الأسوأ بين الأسوأ" للمجرمين في الولايات المتحدة
الأوكرانيون يتصدرون قائمة "الأسوأ بين الأسوأ" للمجرمين في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن المهاجرين الأوكرانيين المتهمين بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة تصدّروا قائمة "الأسوأ بين الأسوأ" بين المجرمين... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T02:10+0000
2025-12-26T02:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/0e/1048359615_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_659f655afa6274b0694319cd63e7532f.jpg
وتضم القائمة، التي اطلعت عليها "سبوتنيك"، بيانات عن المهاجرين المعتقلين الذين تتهمهم السلطات الأمريكية بارتكاب جرائم متنوعة.ووفقًا للوزارة، فإن أكبر عدد من المجرمين من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي هم من المواطنين الأوكرانيين، حيث ورد في القائمة 27 شخصًا.وتشمل التهم الاتجار بالمخدرات، والجرائم الجنسية بما فيها الاعتداء على القاصرين، والسطو، والاحتيال، وحتى الاستعباد والاتجار بالبشر.
https://sarabic.ae/20250125/إدارة-ترامب-توقف-برامج-استقبال-المهاجرين-بما-في-ذلك-الأوكرانيين-1097127665.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/0e/1048359615_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3e5eaaf42531f2377bfc8621253e6c93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الأوكرانيون يتصدرون قائمة "الأسوأ بين الأسوأ" للمجرمين في الولايات المتحدة

02:10 GMT 26.12.2025
© MARK HOFFMANالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
© MARK HOFFMAN
تابعنا عبر
أظهرت بيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن المهاجرين الأوكرانيين المتهمين بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة تصدّروا قائمة "الأسوأ بين الأسوأ" بين المجرمين القادمين من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.
وتضم القائمة، التي اطلعت عليها "سبوتنيك"، بيانات عن المهاجرين المعتقلين الذين تتهمهم السلطات الأمريكية بارتكاب جرائم متنوعة.
A woman from Ukraine checks her mobile as she arrives with her belongings at the temporary refugee shelter. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
إدارة ترامب توقف برامج استقبال المهاجرين بما في ذلك الأوكرانيين
25 يناير, 04:09 GMT
ووفقًا للوزارة، فإن أكبر عدد من المجرمين من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي هم من المواطنين الأوكرانيين، حيث ورد في القائمة 27 شخصًا.
وتشمل التهم الاتجار بالمخدرات، والجرائم الجنسية بما فيها الاعتداء على القاصرين، والسطو، والاحتيال، وحتى الاستعباد والاتجار بالبشر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала