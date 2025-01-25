https://sarabic.ae/20250125/إدارة-ترامب-توقف-برامج-استقبال-المهاجرين-بما-في-ذلك-الأوكرانيين-1097127665.html

إدارة ترامب توقف برامج استقبال المهاجرين بما في ذلك الأوكرانيين

إدارة ترامب توقف برامج استقبال المهاجرين بما في ذلك الأوكرانيين

سبوتنيك عربي

أمر مسؤولو وزارة الأمن الداخلي بتعليق مؤقت لمجموعة من البرامج التي سمحت للمهاجرين بالاستقرار في الولايات المتحدة بشكل مؤقت، بما في ذلك مبادرة رئيسية للمواطنين... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T04:09+0000

2025-01-25T04:09+0000

2025-01-25T04:12+0000

ترامب

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وتتضمن التوجيهات، أمس الجمعة، إنهاء "القرارات النهائية" بشأن الطلبات المتعلقة بتلك البرامج، وذلك في حين تقوم الإدارة بمراجعتها وتحديد ما إذا كان سيتم إنهاؤها، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.تعليق دخول الأوكرانيينوقالت الصحيفة إن نطاق البرامج التي تم تعليقها يشمل مجموعة واسعة، وسيتسبب القرار في حظر دخول المهاجرين الذين يفرون من بعض من أكثر الأماكن اضطراباً في العالم.وتشمل البرامج المتأثرة أيضًا مبادرة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، وهي مبادرة أطلقت في عهد بايدن وسمحت للمهاجرين الأوكرانيين بالدخول إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت إذا كان لديهم رعاة ماليون.ووفقًا للبيانات الحكومية، دخل أكثر من 150 ألف أوكراني الولايات المتحدة بموجب هذه المبادرة حتى سبتمبر/أيلول 2023.وبالإضافة إلى أوكرانيا، كانت البرامج توفر مساراً للمهاجرين من كوبا وهايتي وفنزويلا، وغيرهم، بحسب الصحيفة.كما يُعلق التوجيه أيضًا القرارات المتعلقة بالطلبات لبرنامج كان يسمح لبعض العائلات بإعادة لم الشمل في الولايات المتحدة، وكذلك برنامج آخر للأطفال القادمين من أمريكا الوسطى الذين لديهم أفراد من العائلة في الولايات المتحدة.حملة واسعة النطاقوتشير هذه الخطوة أيضاً إلى أن إدارة ترامب تخطط لإجراء حملة واسعة النطاق على مجموعة من البرامج التي سمحت للأشخاص بالدخول بشكل مؤقت.وقال المسؤولون في الإدارة إن الرئيس ترامب يعتقد أن العديد من هذه البرامج لم تكن قانونية من البداية.وقد وقع أمرًا يوم الاثنين يطالب وزارة الأمن الداخلي بإنهاء "جميع برامج الإفراج التصريحي التي تتناقض مع سياسات الولايات المتحدة التي وضعتها أوامري التنفيذية"، أو البرامج التي تسمح لعدد كبير من الأشخاص بدخول البلاد تحت حالة مؤقتة تُعرف بالإفراج التصريحي.وأمر القائم بأعمال رئيس وزارة الأمن الداخلي الوكالات يوم الاثنين بمراجعة برامج الإفراج للتأكد من أنها تتوافق مع معايير ترامب، وإذا لزم الأمر، تعليقها أثناء إجراء المراجعة.

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ترامب, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية