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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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مساحة حرة
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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13:03 GMT
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20250125/إدارة-ترامب-توقف-برامج-استقبال-المهاجرين-بما-في-ذلك-الأوكرانيين-1097127665.html
إدارة ترامب توقف برامج استقبال المهاجرين بما في ذلك الأوكرانيين
إدارة ترامب توقف برامج استقبال المهاجرين بما في ذلك الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
أمر مسؤولو وزارة الأمن الداخلي بتعليق مؤقت لمجموعة من البرامج التي سمحت للمهاجرين بالاستقرار في الولايات المتحدة بشكل مؤقت، بما في ذلك مبادرة رئيسية للمواطنين... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T04:09+0000
2025-01-25T04:12+0000
ترامب
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتتضمن التوجيهات، أمس الجمعة، إنهاء "القرارات النهائية" بشأن الطلبات المتعلقة بتلك البرامج، وذلك في حين تقوم الإدارة بمراجعتها وتحديد ما إذا كان سيتم إنهاؤها، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.تعليق دخول الأوكرانيينوقالت الصحيفة إن نطاق البرامج التي تم تعليقها يشمل مجموعة واسعة، وسيتسبب القرار في حظر دخول المهاجرين الذين يفرون من بعض من أكثر الأماكن اضطراباً في العالم.وتشمل البرامج المتأثرة أيضًا مبادرة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، وهي مبادرة أطلقت في عهد بايدن وسمحت للمهاجرين الأوكرانيين بالدخول إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت إذا كان لديهم رعاة ماليون.ووفقًا للبيانات الحكومية، دخل أكثر من 150 ألف أوكراني الولايات المتحدة بموجب هذه المبادرة حتى سبتمبر/أيلول 2023.وبالإضافة إلى أوكرانيا، كانت البرامج توفر مساراً للمهاجرين من كوبا وهايتي وفنزويلا، وغيرهم، بحسب الصحيفة.كما يُعلق التوجيه أيضًا القرارات المتعلقة بالطلبات لبرنامج كان يسمح لبعض العائلات بإعادة لم الشمل في الولايات المتحدة، وكذلك برنامج آخر للأطفال القادمين من أمريكا الوسطى الذين لديهم أفراد من العائلة في الولايات المتحدة.حملة واسعة النطاقوتشير هذه الخطوة أيضاً إلى أن إدارة ترامب تخطط لإجراء حملة واسعة النطاق على مجموعة من البرامج التي سمحت للأشخاص بالدخول بشكل مؤقت.وقال المسؤولون في الإدارة إن الرئيس ترامب يعتقد أن العديد من هذه البرامج لم تكن قانونية من البداية.وقد وقع أمرًا يوم الاثنين يطالب وزارة الأمن الداخلي بإنهاء "جميع برامج الإفراج التصريحي التي تتناقض مع سياسات الولايات المتحدة التي وضعتها أوامري التنفيذية"، أو البرامج التي تسمح لعدد كبير من الأشخاص بدخول البلاد تحت حالة مؤقتة تُعرف بالإفراج التصريحي.وأمر القائم بأعمال رئيس وزارة الأمن الداخلي الوكالات يوم الاثنين بمراجعة برامج الإفراج للتأكد من أنها تتوافق مع معايير ترامب، وإذا لزم الأمر، تعليقها أثناء إجراء المراجعة.
https://sarabic.ae/20231222/إعلام-ألمانيا-ترفض-تسليم-اللاجئين-الأوكرانيين-لتعبئتهم-لدى-نظام-كييف--1084360373.html
https://sarabic.ae/20250124/بطائرات-عسكرية-إدارة-ترامب-تكشف-عن-أكبر-عملية-ترحيل-للمهاجرين-في-أمريكا-1097108798.html
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ترامب, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إدارة ترامب توقف برامج استقبال المهاجرين بما في ذلك الأوكرانيين

04:09 GMT 25.01.2025 (تم التحديث: 04:12 GMT 25.01.2025)
© AP Photo / Markus SchreiberA woman from Ukraine checks her mobile as she arrives with her belongings at the temporary refugee shelter.
A woman from Ukraine checks her mobile as she arrives with her belongings at the temporary refugee shelter. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
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أمر مسؤولو وزارة الأمن الداخلي بتعليق مؤقت لمجموعة من البرامج التي سمحت للمهاجرين بالاستقرار في الولايات المتحدة بشكل مؤقت، بما في ذلك مبادرة رئيسية للمواطنين الأوكرانيين.
وتتضمن التوجيهات، أمس الجمعة، إنهاء "القرارات النهائية" بشأن الطلبات المتعلقة بتلك البرامج، وذلك في حين تقوم الإدارة بمراجعتها وتحديد ما إذا كان سيتم إنهاؤها، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

تعليق دخول الأوكرانيين

وقالت الصحيفة إن نطاق البرامج التي تم تعليقها يشمل مجموعة واسعة، وسيتسبب القرار في حظر دخول المهاجرين الذين يفرون من بعض من أكثر الأماكن اضطراباً في العالم.
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ألمانيا ترفض تسليم اللاجئين الأوكرانيين لتعبئتهم لدى نظام كييف
22 ديسمبر 2023, 09:22 GMT
وتشمل البرامج المتأثرة أيضًا مبادرة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، وهي مبادرة أطلقت في عهد بايدن وسمحت للمهاجرين الأوكرانيين بالدخول إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت إذا كان لديهم رعاة ماليون.
ووفقًا للبيانات الحكومية، دخل أكثر من 150 ألف أوكراني الولايات المتحدة بموجب هذه المبادرة حتى سبتمبر/أيلول 2023.
وبالإضافة إلى أوكرانيا، كانت البرامج توفر مساراً للمهاجرين من كوبا وهايتي وفنزويلا، وغيرهم، بحسب الصحيفة.
كما يُعلق التوجيه أيضًا القرارات المتعلقة بالطلبات لبرنامج كان يسمح لبعض العائلات بإعادة لم الشمل في الولايات المتحدة، وكذلك برنامج آخر للأطفال القادمين من أمريكا الوسطى الذين لديهم أفراد من العائلة في الولايات المتحدة.

حملة واسعة النطاق

وتشير هذه الخطوة أيضاً إلى أن إدارة ترامب تخطط لإجراء حملة واسعة النطاق على مجموعة من البرامج التي سمحت للأشخاص بالدخول بشكل مؤقت.
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
"بطائرات عسكرية"... إدارة ترامب تكشف عن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في أمريكا
أمس, 10:41 GMT
وقال المسؤولون في الإدارة إن الرئيس ترامب يعتقد أن العديد من هذه البرامج لم تكن قانونية من البداية.
وقد وقع أمرًا يوم الاثنين يطالب وزارة الأمن الداخلي بإنهاء "جميع برامج الإفراج التصريحي التي تتناقض مع سياسات الولايات المتحدة التي وضعتها أوامري التنفيذية"، أو البرامج التي تسمح لعدد كبير من الأشخاص بدخول البلاد تحت حالة مؤقتة تُعرف بالإفراج التصريحي.
وأمر القائم بأعمال رئيس وزارة الأمن الداخلي الوكالات يوم الاثنين بمراجعة برامج الإفراج للتأكد من أنها تتوافق مع معايير ترامب، وإذا لزم الأمر، تعليقها أثناء إجراء المراجعة.
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