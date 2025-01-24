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"بطائرات عسكرية"... إدارة ترامب تكشف عن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في أمريكا
"بطائرات عسكرية"... إدارة ترامب تكشف عن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في أمريكا
سبوتنيك عربي
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ونقلهم بطائرات عسكرية. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T10:41+0000
2025-01-24T10:41+0000
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وأكد الجهاز الإعلامي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت 538 "مهاجرا غير نظامي"، مشيراً إلى أن واشنطن بصدد ترحيل "مئات المهاجرين غير النظاميين"، بحسب قول الجهاز.بدورها، قالت كارولاين ليفت، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، في منشور عبر منصة "إكس"، يوم أمس الخميس، إن "إدارة ترامب، أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي"، مضيفة أنه تم ترحيل "المئات في طائرات عسكرية"، وأردفت أن "أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية. قُطعت وعود وتم الوفاء بها".ووقّع ترامب أوامر تنفيذية لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية لبلاده، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّدا بترحيل "الأجانب المجرمين"، بحسب قوله.وفي وقت سابق، قال ترامب إنه في أول يوم له في منصبه سيوقع على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير المسجلين، ووعد بترحيل "كل عضو في عصابة أجنبية ومهاجر غير شرعي على الأراضي الأمريكية"، على حد قوله.الولايات المتحدة الأمريكية تعزز الحدود مع المكسيك بالمعدات العسكرية والقواتالمكسيك تهدد بفرض رسوم على المنتجات الأمريكية
https://sarabic.ae/20241229/فريق-ترامب-قد-يستخدم-القواعد-العسكرية-الأمريكية-لترحيل-المهاجرين-غير-الشرعيين-1096293018.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

"بطائرات عسكرية"... إدارة ترامب تكشف عن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في أمريكا

10:41 GMT 24.01.2025
© AP Photo / Chitose Suzukiالعلم الأمريكي
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Chitose Suzuki
تابعنا عبر
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ونقلهم بطائرات عسكرية.
وأكد الجهاز الإعلامي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت 538 "مهاجرا غير نظامي"، مشيراً إلى أن واشنطن بصدد ترحيل "مئات المهاجرين غير النظاميين"، بحسب قول الجهاز.
بدورها، قالت كارولاين ليفت، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، في منشور عبر منصة "إكس"، يوم أمس الخميس، إن "إدارة ترامب، أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي"، مضيفة أنه تم ترحيل "المئات في طائرات عسكرية"، وأردفت أن "أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية. قُطعت وعود وتم الوفاء بها".

يذكر أن ترامب، كان قد وعد بشن حملة صارمة على "الهجرة غير النظامية" خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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فريق ترامب قد يستخدم القواعد العسكرية الأمريكية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين
29 ديسمبر 2024, 00:10 GMT
ووقّع ترامب أوامر تنفيذية لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية لبلاده، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّدا بترحيل "الأجانب المجرمين"، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، قال ترامب إنه في أول يوم له في منصبه سيوقع على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير المسجلين، ووعد بترحيل "كل عضو في عصابة أجنبية ومهاجر غير شرعي على الأراضي الأمريكية"، على حد قوله.
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