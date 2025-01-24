https://sarabic.ae/20250124/بطائرات-عسكرية-إدارة-ترامب-تكشف-عن-أكبر-عملية-ترحيل-للمهاجرين-في-أمريكا-1097108798.html
"بطائرات عسكرية"... إدارة ترامب تكشف عن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في أمريكا
"بطائرات عسكرية"... إدارة ترامب تكشف عن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في أمريكا
سبوتنيك عربي
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ونقلهم بطائرات عسكرية. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T10:41+0000
2025-01-24T10:41+0000
2025-01-24T10:41+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101668/58/1016685887_0:163:2400:1513_1920x0_80_0_0_9e6644a704270ed9b3b72d5b0f69d08f.jpg
وأكد الجهاز الإعلامي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت 538 "مهاجرا غير نظامي"، مشيراً إلى أن واشنطن بصدد ترحيل "مئات المهاجرين غير النظاميين"، بحسب قول الجهاز.بدورها، قالت كارولاين ليفت، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، في منشور عبر منصة "إكس"، يوم أمس الخميس، إن "إدارة ترامب، أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي"، مضيفة أنه تم ترحيل "المئات في طائرات عسكرية"، وأردفت أن "أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية. قُطعت وعود وتم الوفاء بها".ووقّع ترامب أوامر تنفيذية لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية لبلاده، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّدا بترحيل "الأجانب المجرمين"، بحسب قوله.وفي وقت سابق، قال ترامب إنه في أول يوم له في منصبه سيوقع على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير المسجلين، ووعد بترحيل "كل عضو في عصابة أجنبية ومهاجر غير شرعي على الأراضي الأمريكية"، على حد قوله.الولايات المتحدة الأمريكية تعزز الحدود مع المكسيك بالمعدات العسكرية والقواتالمكسيك تهدد بفرض رسوم على المنتجات الأمريكية
https://sarabic.ae/20241229/فريق-ترامب-قد-يستخدم-القواعد-العسكرية-الأمريكية-لترحيل-المهاجرين-غير-الشرعيين-1096293018.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101668/58/1016685887_84:0:2317:1675_1920x0_80_0_0_aa587dfbe2bef7cd5f6dfd0adce78dfa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
"بطائرات عسكرية"... إدارة ترامب تكشف عن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في أمريكا
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ونقلهم بطائرات عسكرية.
وأكد الجهاز الإعلامي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت 538 "مهاجرا غير نظامي"، مشيراً إلى أن واشنطن بصدد ترحيل "مئات المهاجرين غير النظاميين"، بحسب قول الجهاز.
بدورها، قالت كارولاين ليفت، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، في منشور عبر منصة "إكس"، يوم أمس الخميس، إن "إدارة ترامب، أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي"، مضيفة أنه تم ترحيل "المئات في طائرات عسكرية"، وأردفت أن "أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية. قُطعت وعود وتم الوفاء بها".
يذكر أن ترامب، كان قد وعد بشن حملة صارمة على "الهجرة غير النظامية" خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
29 ديسمبر 2024, 00:10 GMT
ووقّع ترامب أ
وامر تنفيذية لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية لبلاده، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّدا بترحيل "الأجانب المجرمين"، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، قال ترامب إنه في أول يوم له في منصبه سيوقع على حزمة من الأوامر
التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير المسجلين، ووعد بترحيل "كل عضو في عصابة أجنبية ومهاجر غير شرعي على الأراضي الأمريكية"، على حد قوله.