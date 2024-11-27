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المكسيك تهدد بفرض رسوم على المنتجات الأمريكية
المكسيك تهدد بفرض رسوم على المنتجات الأمريكية
سبوتنيك عربي
هددت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، يوم أمس الثلاثاء، أن المكسيك قد ترد بفرض رسوم جمركية من جانبها، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T10:12+0000
2024-11-27T10:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأكدت شينباوم أنها مستعدة للمشاركة في محادثات بشأن هذه القضايا، لكنها أضافت أن المخدرات مشكلة أمريكية.وقال شينباوم في إشارة إلى شركات صناعة السيارات الأمريكية التي لديها مصانع على جانبي الحدود: "ستتبع الرسوم الجمركية رسوم أخرى ردا على ذلك".وأشارت شينباوم إن المكسيك تعاني من تدفق الأسلحة المهربة من الولايات المتحدة، وأضاف أن تدفق المخدرات "يمثل مشكلة تتعلق بالصحة العامة والاستهلاك في مجتمع بلادكم".كما انتقدت شينباوم حجم الإنفاق الأمريكي على التسلح، ودعت إلى توجيه هذه الأموال لمعالجة مشكلات الهجرة على مستوى المنطقة.ويشير رد شينباوم الحاد إلى أن ترامب يواجه رئيسًا مكسيكيًا مختلفًا تمامًا عما واجهه في ولايته الأولى.وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الاثنين، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% على المنتجات القادمة من الصين، مبررًا ذلك بـ"مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية".وقال ترامب: "في 20 يناير (كانون الثاني المقبل)، كأحد أوامر التنفيذ الأولى لي، سأوقع جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا بسبب الحدود المفتوحة السخيفة".كندا ترد على ترامب: إمدادات الطاقة الأمريكية تعتمد على التعاون معنافريق عمل ترامب يوقع مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض لانتقال السلطةإغلاق ملف التهم الموجهة لترامب لحين مغادرته السلطة عام 2029
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الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم

المكسيك تهدد بفرض رسوم على المنتجات الأمريكية

10:12 GMT 27.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martinالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند الجدار الحدودي مع المكسيك
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند الجدار الحدودي مع المكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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هددت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، يوم أمس الثلاثاء، أن المكسيك قد ترد بفرض رسوم جمركية من جانبها، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع المكسيكية إذا لم توقف البلاد تدفق المخدرات والمهاجرين عبر الحدود.
وأكدت شينباوم أنها مستعدة للمشاركة في محادثات بشأن هذه القضايا، لكنها أضافت أن المخدرات مشكلة أمريكية.

وقالت شينباوم: "أي رسوم جمركية ستقابل بأخرى رداً عليها.. وهكذا، حتى لا نعرض الأعمال المشتركة للخطر".

وقال شينباوم في إشارة إلى شركات صناعة السيارات الأمريكية التي لديها مصانع على جانبي الحدود: "ستتبع الرسوم الجمركية رسوم أخرى ردا على ذلك".

وقالت إن المكسيك بذلت الكثير لوقف تدفق المهاجرين، مشيرة إلى أن "قوافل المهاجرين لم تعد تصل إلى الحدود". ومع ذلك، فإن جهود المكسيك لمكافحة المخدرات... قد ضعفت في العام الماضي.

وأشارت شينباوم إن المكسيك تعاني من تدفق الأسلحة المهربة من الولايات المتحدة، وأضاف أن تدفق المخدرات "يمثل مشكلة تتعلق بالصحة العامة والاستهلاك في مجتمع بلادكم".
كما انتقدت شينباوم حجم الإنفاق الأمريكي على التسلح، ودعت إلى توجيه هذه الأموال لمعالجة مشكلات الهجرة على مستوى المنطقة.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% والصين بنسبة 10%
أمس, 00:48 GMT
ويشير رد شينباوم الحاد إلى أن ترامب يواجه رئيسًا مكسيكيًا مختلفًا تمامًا عما واجهه في ولايته الأولى.
في أواخر عام 2018، كان الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور سياسيا كاريزميا، قد طور علاقة ودية مع ترامب. وتمكن الاثنان في النهاية من إبرام صفقة ساعدت المكسيك بموجبها في إبعاد المهاجرين عن الحدود - واستقبلت المهاجرين المرحلين من دول أخرى - وتراجع ترامب عن التهديدات.
وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الاثنين، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% على المنتجات القادمة من الصين، مبررًا ذلك بـ"مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية".

وفي سلسلة منشورات عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أكد ترامب نيته فرض هذه الرسوم على بعض من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين بمجرد توليه منصبه.

وقال ترامب: "في 20 يناير (كانون الثاني المقبل)، كأحد أوامر التنفيذ الأولى لي، سأوقع جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا بسبب الحدود المفتوحة السخيفة".
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