https://sarabic.ae/20241127/المكسيك-تهدد-بفرض-رسوم-على-المنتجات-الأمريكية--1095238310.html

المكسيك تهدد بفرض رسوم على المنتجات الأمريكية

المكسيك تهدد بفرض رسوم على المنتجات الأمريكية

سبوتنيك عربي

هددت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، يوم أمس الثلاثاء، أن المكسيك قد ترد بفرض رسوم جمركية من جانبها، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T10:12+0000

2024-11-27T10:12+0000

2024-11-27T10:12+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

المكسيك

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104449/21/1044492152_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c913ec8e1b8bdaddd996cbd37679d74.jpg

وأكدت شينباوم أنها مستعدة للمشاركة في محادثات بشأن هذه القضايا، لكنها أضافت أن المخدرات مشكلة أمريكية.وقال شينباوم في إشارة إلى شركات صناعة السيارات الأمريكية التي لديها مصانع على جانبي الحدود: "ستتبع الرسوم الجمركية رسوم أخرى ردا على ذلك".وأشارت شينباوم إن المكسيك تعاني من تدفق الأسلحة المهربة من الولايات المتحدة، وأضاف أن تدفق المخدرات "يمثل مشكلة تتعلق بالصحة العامة والاستهلاك في مجتمع بلادكم".كما انتقدت شينباوم حجم الإنفاق الأمريكي على التسلح، ودعت إلى توجيه هذه الأموال لمعالجة مشكلات الهجرة على مستوى المنطقة.ويشير رد شينباوم الحاد إلى أن ترامب يواجه رئيسًا مكسيكيًا مختلفًا تمامًا عما واجهه في ولايته الأولى.وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الاثنين، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% على المنتجات القادمة من الصين، مبررًا ذلك بـ"مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية".وقال ترامب: "في 20 يناير (كانون الثاني المقبل)، كأحد أوامر التنفيذ الأولى لي، سأوقع جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا بسبب الحدود المفتوحة السخيفة".كندا ترد على ترامب: إمدادات الطاقة الأمريكية تعتمد على التعاون معنافريق عمل ترامب يوقع مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض لانتقال السلطةإغلاق ملف التهم الموجهة لترامب لحين مغادرته السلطة عام 2029

https://sarabic.ae/20241126/ترامب-يتعهد-بفرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-على-واردات-المكسيك-وكندا-1095185301.html

الولايات المتحدة الأمريكية

المكسيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم