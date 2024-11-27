https://sarabic.ae/20241127/فريق-ترامب-يوقع-مذكرة-تفاهم-مع-البيت-الأبيض-لانتقال-السلطة-1095232551.html

فريق عمل ترامب يوقع مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض لانتقال السلطة

فريق عمل ترامب يوقع مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض لانتقال السلطة

سبوتنيك عربي

بعد تأخير طويل، وقّع فريق عمل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض لانتقال الفريق إلى السلطة، ما يسمح له بالتنسيق مع الوكالات... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T05:46+0000

2024-11-27T05:46+0000

2024-11-27T05:48+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأكدت سوزي وايلز، كبيرة الموظفين في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الفريق الانتقالي الخاص به وقّع مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض تسمح له ببدء انتقاله إلى السلطة، وذلك بعد تأخير استمر لأسابيع.وسوف تسمح هذه الخطوة للفريق بالتنسيق بشكل مباشر مع الوكالات الاتحادية والوصول إلى الوثائق الحكومية.وأشارت وايلز إلى أنه "بعد الانتهاء من عملية اختيار حكومته المقبلة، يدخل الرئيس المنتخب ترامب، المرحلة التالية لانتقال إدارته من خلال تنفيذ مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض بقيادة الرئيس جو بايدن".وكان فريق ترامب، قد رفض طلبات إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بالتوقيع بسرعة على مذكرة التفاهم، واعترض على بعض بنود الاتفاق الانتقالي التقليدي، بحسب ما أفاد به البيت الأبيض.وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه، يوم أمس الثلاثاء، أحجم فريق ترامب عن التوقيع على تعهد أخلاقي حكومي، قائلا إن لديه خطة أخلاقية خاصة به "ستلبي متطلبات انتقال الموظفين بسلاسة إلى إدارة ترامب".وتم نشر التعهد الأخلاقي المنفصل في وقت لاحق على الموقع الإلكتروني لإدارة الخدمات العامة، وتضمن وعوداً بأن "أعضاء الفريق الانتقالي سيتجنبون تضارب المصالح وسيحمون المعلومات السرية".لكن الاتفاق لم يتضمن تعهداً بأن ترمب سيتجنب تضارب المصالح، وفق وكالة "رويترز".وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن فريق ترامب تجاهل المواعيد النهائية للتوقيع على اتفاقيتين رئيسيتين مطلوبتين بموجب القانون الأمريكي، وهما مذكرة تفاهم مع إدارة الخدمات العامة وأخرى مع البيت الأبيض.حملة هاريس تطلق دعوة لجمع التبرعات لمحاسبة ترامبالكرملين: أنصار ترامب يتحدثون عن السلام والإدارة الأمريكية الحالية تؤجج الصراع

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