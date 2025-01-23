https://sarabic.ae/20250123/الولايات-المتحدة-الأمريكية-تعزز-الحدود-مع-المكسيك-بالمعدات-العسكرية-والقوات-1097059751.html

الولايات المتحدة الأمريكية تعزز الحدود مع المكسيك بالمعدات العسكرية والقوات

الولايات المتحدة الأمريكية تعزز الحدود مع المكسيك بالمعدات العسكرية والقوات

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة سترسل 1500 جندي إلى الحدود مع المكسيك تنفيذا لقرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T05:56+0000

2025-01-23T05:56+0000

2025-01-23T05:56+0000

المكسيك

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085531770_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5e359173d47e6a216f7750e82cec5b90.jpg

وقالت ليفيت للصحفيين: "وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بإرسال 1.5 ألف جندي إضافي إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".وتابعت: "لقد كان الشعب الأمريكي ينتظر لحظة كهذه، عندما تأخذ وزارة الدفاع الأمريكية الأمن القومي على محمل الجد. فهو يشكل الأولوية الأولى للشعب الأمريكي".وأضاف سيلز أن البنتاغون سيوفر طائرات لترحيل 5 آلاف مهاجر غير شرعي من كاليفورنيا وتكساس، كما سيشارك في بناء حواجز على الحدود مع المكسيك.وأكد أن "هذه مجرد البداية".وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، يستعد ترامب أيضًا لإرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الحدود المكسيكية.في اليوم الأول في منصبه، وقّع ترامب أيضًا أمرًا تنفيذيًا باستئناف بناء جدار على الحدود مع المكسيك وإعادة العمل ببرنامج "البقاء في المكسيك"، بالإضافة إلى إعلانه الاعتراف بعصابات المخدرات كمنظمات إرهابية أجنبية. وأمر بنشر قوات على الحدود الجنوبية لتعزيز أمن الحدود. وأكد ترامب أن الغرض من هذه الإجراءات هو حماية المواطنين الأمريكيين.وفي وقت سابق، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق مرور المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية عبر الحدود الجنوبية للبلاد وأمر بطردهم.عضو في الكونغرس الأمريكي يحدد مشروع قانون يتم إرساله أولا إلى ترامب للتوقيع عليه11 قرارا مهما من ترامب فور توليه السلطة وأهم ردود الفعل الدولية

https://sarabic.ae/20250109/ردا-على-ترامب-رئيسة-المكسيك-تقترح-إعادة-تسمية-أمريكا-إلى-اسمها-التاريخي-1096607499.html

المكسيك

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المكسيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية