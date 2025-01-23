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الولايات المتحدة الأمريكية تعزز الحدود مع المكسيك بالمعدات العسكرية والقوات
الولايات المتحدة الأمريكية تعزز الحدود مع المكسيك بالمعدات العسكرية والقوات
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة سترسل 1500 جندي إلى الحدود مع المكسيك تنفيذا لقرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T05:56+0000
2025-01-23T05:56+0000
المكسيك
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وقالت ليفيت للصحفيين: "وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بإرسال 1.5 ألف جندي إضافي إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".وتابعت: "لقد كان الشعب الأمريكي ينتظر لحظة كهذه، عندما تأخذ وزارة الدفاع الأمريكية الأمن القومي على محمل الجد. فهو يشكل الأولوية الأولى للشعب الأمريكي".وأضاف سيلز أن البنتاغون سيوفر طائرات لترحيل 5 آلاف مهاجر غير شرعي من كاليفورنيا وتكساس، كما سيشارك في بناء حواجز على الحدود مع المكسيك.وأكد أن "هذه مجرد البداية".وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، يستعد ترامب أيضًا لإرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الحدود المكسيكية.في اليوم الأول في منصبه، وقّع ترامب أيضًا أمرًا تنفيذيًا باستئناف بناء جدار على الحدود مع المكسيك وإعادة العمل ببرنامج "البقاء في المكسيك"، بالإضافة إلى إعلانه الاعتراف بعصابات المخدرات كمنظمات إرهابية أجنبية. وأمر بنشر قوات على الحدود الجنوبية لتعزيز أمن الحدود. وأكد ترامب أن الغرض من هذه الإجراءات هو حماية المواطنين الأمريكيين.وفي وقت سابق، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق مرور المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية عبر الحدود الجنوبية للبلاد وأمر بطردهم.عضو في الكونغرس الأمريكي يحدد مشروع قانون يتم إرساله أولا إلى ترامب للتوقيع عليه11 قرارا مهما من ترامب فور توليه السلطة وأهم ردود الفعل الدولية
https://sarabic.ae/20250109/ردا-على-ترامب-رئيسة-المكسيك-تقترح-إعادة-تسمية-أمريكا-إلى-اسمها-التاريخي-1096607499.html
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المكسيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية تعزز الحدود مع المكسيك بالمعدات العسكرية والقوات

05:56 GMT 23.01.2025
© AP Photo / Eric Gayالوضع على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في إيغل باس
الوضع على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في إيغل باس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Eric Gay
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة سترسل 1500 جندي إلى الحدود مع المكسيك تنفيذا لقرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيتولى تعزيز دفاع البلاد.
وقالت ليفيت للصحفيين: "وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بإرسال 1.5 ألف جندي إضافي إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

وأشارت إلى أن المهمة الرئيسية للبنتاغون في ظل الإدارة الجمهورية ستكون ضمان أمن الولايات المتحدة.

وتابعت: "لقد كان الشعب الأمريكي ينتظر لحظة كهذه، عندما تأخذ وزارة الدفاع الأمريكية الأمن القومي على محمل الجد. فهو يشكل الأولوية الأولى للشعب الأمريكي".

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، روبرت سيلز: "ستبدأ وزارة الدفاع في زيادة قواتها على الحدود الجنوبية الغربية بـ 1500 فرد إضافي من أفراد القوات البرية، بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر مع طواقمها ومحللي الاستخبارات... وهذا يمثل زيادة بنسبة 60 % في عدد القوات البرية العاملة منذ تولي الرئيس ترامب منصبه".

وأضاف سيلز أن البنتاغون سيوفر طائرات لترحيل 5 آلاف مهاجر غير شرعي من كاليفورنيا وتكساس، كما سيشارك في بناء حواجز على الحدود مع المكسيك.
وأكد أن "هذه مجرد البداية".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، يستعد ترامب أيضًا لإرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الحدود المكسيكية.
فوز مرشحة حزب مورينا اليساري الحاكم كلوديا شينباوم في الانتخابات الرئاسية في البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
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في اليوم الأول في منصبه، وقّع ترامب أيضًا أمرًا تنفيذيًا باستئناف بناء جدار على الحدود مع المكسيك وإعادة العمل ببرنامج "البقاء في المكسيك"، بالإضافة إلى إعلانه الاعتراف بعصابات المخدرات كمنظمات إرهابية أجنبية. وأمر بنشر قوات على الحدود الجنوبية لتعزيز أمن الحدود. وأكد ترامب أن الغرض من هذه الإجراءات هو حماية المواطنين الأمريكيين.
وفي وقت سابق، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق مرور المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية عبر الحدود الجنوبية للبلاد وأمر بطردهم.
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