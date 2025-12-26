ريابكوف: سيناريو انهيار أوكرانيا ليس مجرد تكهنات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
https://sarabic.ae/20251226/ريابكوف-سيناريو-انهيار-أوكرانيا-ليس-مجرد-تكهنات-1108608641.html
ريابكوف: سيناريو انهيار أوكرانيا ليس مجرد تكهنات
ريابكوف: سيناريو انهيار أوكرانيا ليس مجرد تكهنات
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T16:48+0000
2025-12-26T16:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103641/37/1036413708_0:70:3039:1779_1920x0_80_0_0_13e6a630feee1c4307a1e126ff525c0b.jpg
وقال ريابكوف، خلال برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "إن تحديد مُهل زمنية شكلية لن تُجدي نفعًا في هذه الحالة، لا مواعيد نهائية؛ تسعة أيام، تسعون يومًا، أو أي مدة أخرى، فهي لا تُسهّل العمل الحقيقي".وأضاف: "علينا التوقف عن النظر في صفحات التقويم وتحديد المواعيد، بل التركيز على جوهر المسألة. نحن على أتم الاستعداد، ونتوقع النهج نفسه من الطرف الآخر".ولفت إلى أن "خطة التسوية الأوكرانية التي تم تداولها أمس تختلف اختلافا جذريا عما يجري العمل عليه في الاتصالات مع الجانب الأمريكي".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على أن "روسيا مستعدة تماماً لحل النزاع الأوكراني".وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، والسفير التركي لدى روسيا، تانجو بيلغيتش، يبحثان جوانب محددة من الأزمة الأوكرانية في سياق جهود أنقرة لتيسير عملية التفاوض.وأكدت الوزارة أن الاجتماع ركز على الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما التطورات في سوريا وليبيا والسودان ومنطقة الساحل.وقال المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول مستوى هذه الاتصالات بين موسكو وواشنطن: "لا أستطيع الإفصاح عن ذلك. لقد أجرينا اتصالًا هاتفيًا، وقررنا مواصلة الحوار. هذا كل ما يمكننا قوله".وأضاف بيسكوف، ردًا على سؤال حول تقييم موسكو للوثيقة التي أحضرها الممثل الخاص للرئاسة الروسية كيريل ديميترييف من الولايات المتحدة، عقب محادثات ميامي: "ما زلنا نعتقد أن نشر هذه المعلومات، في هذا التوقيت، قد يؤثر سلبًا على عملية التفاوض".
https://sarabic.ae/20251226/إعلام-مقربون-من-ترامب-يرون-في-روسيا-وجهة-واعدة-للأعمال-1108603838.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103641/37/1036413708_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_9ef5c2dfcf2fcbf0465c1a59a4ae9a66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ريابكوف: سيناريو انهيار أوكرانيا ليس مجرد تكهنات

16:48 GMT 26.12.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
وقال ريابكوف، خلال برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "إن تحديد مُهل زمنية شكلية لن تُجدي نفعًا في هذه الحالة، لا مواعيد نهائية؛ تسعة أيام، تسعون يومًا، أو أي مدة أخرى، فهي لا تُسهّل العمل الحقيقي".
وأضاف: "علينا التوقف عن النظر في صفحات التقويم وتحديد المواعيد، بل التركيز على جوهر المسألة. نحن على أتم الاستعداد، ونتوقع النهج نفسه من الطرف الآخر".
ولفت إلى أن "خطة التسوية الأوكرانية التي تم تداولها أمس تختلف اختلافا جذريا عما يجري العمل عليه في الاتصالات مع الجانب الأمريكي".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن "سيناريو انهيار أوكرانيا ليس مجرد تكهنات لكن مدى واقعيته يبقى سؤالاً مفتوحا".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على أن "روسيا مستعدة تماماً لحل النزاع الأوكراني".
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
إعلام: مقربون من ترامب يرون في روسيا وجهة واعدة للأعمال
13:23 GMT
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، والسفير التركي لدى روسيا، تانجو بيلغيتش، يبحثان جوانب محددة من الأزمة الأوكرانية في سياق جهود أنقرة لتيسير عملية التفاوض.
وأكدت الوزارة أن الاجتماع ركز على الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما التطورات في سوريا وليبيا والسودان ومنطقة الساحل.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن ممثلين عن القيادة الروسية، اجتمعوا مع ممثلين عن الإدارة الأمريكية، عقب زيارة المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف، للولايات المتحدة، وذلك بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول مستوى هذه الاتصالات بين موسكو وواشنطن: "لا أستطيع الإفصاح عن ذلك. لقد أجرينا اتصالًا هاتفيًا، وقررنا مواصلة الحوار. هذا كل ما يمكننا قوله".
وأضاف بيسكوف، ردًا على سؤال حول تقييم موسكو للوثيقة التي أحضرها الممثل الخاص للرئاسة الروسية كيريل ديميترييف من الولايات المتحدة، عقب محادثات ميامي: "ما زلنا نعتقد أن نشر هذه المعلومات، في هذا التوقيت، قد يؤثر سلبًا على عملية التفاوض".
