https://sarabic.ae/20251226/ريابكوف-سيناريو-انهيار-أوكرانيا-ليس-مجرد-تكهنات-1108608641.html

ريابكوف: سيناريو انهيار أوكرانيا ليس مجرد تكهنات

ريابكوف: سيناريو انهيار أوكرانيا ليس مجرد تكهنات

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا. 26.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-26T16:48+0000

2025-12-26T16:48+0000

2025-12-26T16:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103641/37/1036413708_0:70:3039:1779_1920x0_80_0_0_13e6a630feee1c4307a1e126ff525c0b.jpg

وقال ريابكوف، خلال برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "إن تحديد مُهل زمنية شكلية لن تُجدي نفعًا في هذه الحالة، لا مواعيد نهائية؛ تسعة أيام، تسعون يومًا، أو أي مدة أخرى، فهي لا تُسهّل العمل الحقيقي".وأضاف: "علينا التوقف عن النظر في صفحات التقويم وتحديد المواعيد، بل التركيز على جوهر المسألة. نحن على أتم الاستعداد، ونتوقع النهج نفسه من الطرف الآخر".ولفت إلى أن "خطة التسوية الأوكرانية التي تم تداولها أمس تختلف اختلافا جذريا عما يجري العمل عليه في الاتصالات مع الجانب الأمريكي".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على أن "روسيا مستعدة تماماً لحل النزاع الأوكراني".وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، والسفير التركي لدى روسيا، تانجو بيلغيتش، يبحثان جوانب محددة من الأزمة الأوكرانية في سياق جهود أنقرة لتيسير عملية التفاوض.وأكدت الوزارة أن الاجتماع ركز على الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما التطورات في سوريا وليبيا والسودان ومنطقة الساحل.وقال المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول مستوى هذه الاتصالات بين موسكو وواشنطن: "لا أستطيع الإفصاح عن ذلك. لقد أجرينا اتصالًا هاتفيًا، وقررنا مواصلة الحوار. هذا كل ما يمكننا قوله".وأضاف بيسكوف، ردًا على سؤال حول تقييم موسكو للوثيقة التي أحضرها الممثل الخاص للرئاسة الروسية كيريل ديميترييف من الولايات المتحدة، عقب محادثات ميامي: "ما زلنا نعتقد أن نشر هذه المعلومات، في هذا التوقيت، قد يؤثر سلبًا على عملية التفاوض".

https://sarabic.ae/20251226/إعلام-مقربون-من-ترامب-يرون-في-روسيا-وجهة-واعدة-للأعمال-1108603838.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم