أبرز الأحداث الرئيسية لعام 2025 في صور

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوسط، يحتفل مع بارون ترامب (ابنه) من اليسار، وميلانيا ترامب (زوجته)، وإريك ترامب (ابنه)، وإيفانكا ترامب (ابنته)، وتيفاني ترامب (ابنته)، بعد أدائه اليمين الدستورية في حفل تنصيب الرئيس الـ60 للولايات المتحدة، في قاعة "روتوندا" بمبنى الـ"كابيتول" الأمريكي، في واشنطن، في 20 يناير/ كانون الثاني 2025
تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى تابعًا لشبكة أخبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي جزء من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، في 16 يونيو/ حزيران 2025، في العاصمة الإيرانية طهران
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (من اليسار إلى اليمين)، في حفل الاستقبال الرسمي، الذي أقامه الرئيس الصيني لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون"، في مدينة تيانجين الصينية
جندي من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في سودجا المحررة، حيث حررت وحدات من قوات المجموعة قرى ميلوفوي وبودول في منطقة سودجا بمقاطعة كورسك الروسية، خلال العمليات الهجومية
جندي من كوريا الديمقراطية الشعبية شارك في تحرير قرية بمنطقة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية
خبراء الطب الشرعي ومسؤولو الهيئة العامة للطيران المدني يبحثون عن أدلة في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية، يونيو 2025، في الهند
القناع الذهبي للملك المصري القديم توت عنخ آمون (1341-1323 قبل الميلاد)، يعرض داخل قاعة "توت عنخ آمون" في المتحف المصري الكبير، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، في الجيزة بمصر
جنود سوريون يرفعون العلم السوري أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة دمشق، عقب الضربة الإسرائيلية التي طالت المبنى
يظهر ظل المركبة القمرية الخاصة "بلو غوست" على سطح القمر، بعد هبوطها عليه حاملةً شحنة خاصة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، في مارس/ آذار 2025
أليكس أوفيتشكين، صاحب الرقم 8، الجناح الأيسر لفريق "واشنطن كابيتالز"، يحتفل بتسجيله هدفه رقم الـ900 في مسيرته بدوري الهوكي الأمريكي (NHL)، ضد فريق "سانت لويس بلوز"، خلال الشوط الثاني من مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري، في نوفمبر 2025، في واشنطن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مركز اقتراع بالعاصمة مينسك
موظف من وزارة الطوارئ الروسية يستجيب لتداعيات الزلزال، الذي ضرب ميانمار، وقد تم إرسال فريق من الوزارة إلى مقاطعة ماندالاي، المنطقة الأكثر تضرراً في البلاد، حيث عمل الفريق على مدار الساعة لإزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، في 28 مارس/ آذار 2025
طوّقت الشرطة الفرنسية مدخل متحف الـ"لوفر" بعد عملية سرقة مجوهرات، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، في باريس، فرنسا. وأعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، إغلاق المتحف الشهير عالميًا، في الـ19 من الشهر ذاته، بسبب عملية السرقة، التي وقعت بعد افتتاحه للجمهور مباشرة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يحملان وثائق موقّعة خلال قمة لدعم إنهاء الحرب في قطاع غزة، التي استمرت لأكثر من عامين بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية
استقبال أعضاء البرلمان الياباني (المجلس الأدنى للبرلمان) رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي ساناي تاكايتشي، بالتصفيق الحار بعد انتخابها رئيسة للوزراء في 21 أكتوبر 2025، في العاصمة طوكيو
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، في الوسط، يصل إلى المحكمة لحضور جلسة استماع لمراجعة مذكرة توقيفه، التي طلبها المدّعون العامون الخاصون في العاصمة سيئول، كوريا الجنوبية
أناس يشترون الطعام من أحد المتاجر الكبرى أثناء انقطاع التيار الكهربائي في بامبلونا، شمالي إسبانيا
المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (من اليسار)، خلال محادثات ثنائية بين ممثلين عن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حول أوكرانيا، في قصر "الدرعية" الملكي في مجمع "البساتين"، بالعاصمة الرياض
امرأة تلتقط صورة لصورة البابا الراحل فرنسيس الثاني، كُتب عليها "من فضلكم، لا تنسوا الصلاة من أجلي"، خلال قداس أُقيم على راحة نفسه في كنيسة "سانتو سبيريتو" في ساسيا خارج الفاتيكان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من القادة الأجانب يشاركون في مراسم مشتركة لوضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة "ألكسندر" بالعاصمة موسكو
مفاوضات مباشرة بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، في قصر "سيراجان" في مدينة إسطنبول التركية
نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس (يمين)، يتحدث مع فلاديمير زيلينسكي (يسار)، بينما يستمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للجدال الدائر بينهما في المكتب البيضاوي، في البيت الأبيض
"روبوت بشري" يُشير بيده قبل انطلاقه في عرض استعراضي، قبيل بدء حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للـ"روبوتات البشرية" في حلبة التزلج الوطنية بالعاصمة الصينية بكين
