أبرز الأحداث الرئيسية لعام 2025 في صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251227/أبرز-الأحداث-الرئيسية-لعام-2025-في-صور-1108625755.html
أبرز الأحداث الرئيسية لعام 2025 في صور
أبرز الأحداث الرئيسية لعام 2025 في صور
سبوتنيك عربي
اختار فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لأبرز الأحداث الرئيسية لعام 2025، وقام بجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T12:22+0000
2025-12-27T12:22+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108625928_0:21:2876:1639_1920x0_80_0_0_f04c25ab5db30a7b093f21d8c48a9764.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108625928_200:0:2464:1698_1920x0_80_0_0_0c5755f3f11709e207107c0f2b6b2eaa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

أبرز الأحداث الرئيسية لعام 2025 في صور

12:22 GMT 27.12.2025
تابعنا عبر
اختار فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لأبرز الأحداث الرئيسية لعام 2025، وقام بجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Pool/The New York Times/Kenny Holston

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوسط، يحتفل مع بارون ترامب (ابنه) من اليسار، وميلانيا ترامب (زوجته)، وإريك ترامب (ابنه)، وإيفانكا ترامب (ابنته)، وتيفاني ترامب (ابنته)، بعد أدائه اليمين الدستورية في حفل تنصيب الرئيس الـ60 للولايات المتحدة، في قاعة "روتوندا" بمبنى الـ"كابيتول" الأمريكي، في واشنطن، في 20 يناير/ كانون الثاني 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوسط، يحتفل مع بارون ترامب (ابنه) من اليسار، وميلانيا ترامب (زوجته)، وإريك ترامب (ابنه)، وإيفانكا ترامب (ابنته)، وتيفاني ترامب (ابنته)، بعد أدائه اليمين الدستورية في حفل تنصيب الرئيس الـ60 للولايات المتحدة، في قاعة &quot;روتوندا&quot; بمبنى الـ&quot;كابيتول&quot; الأمريكي، في واشنطن، في 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي
1/25
© AP Photo / Pool/The New York Times/Kenny Holston

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوسط، يحتفل مع بارون ترامب (ابنه) من اليسار، وميلانيا ترامب (زوجته)، وإريك ترامب (ابنه)، وإيفانكا ترامب (ابنته)، وتيفاني ترامب (ابنته)، بعد أدائه اليمين الدستورية في حفل تنصيب الرئيس الـ60 للولايات المتحدة، في قاعة "روتوندا" بمبنى الـ"كابيتول" الأمريكي، في واشنطن، في 20 يناير/ كانون الثاني 2025

© Getty Images / Stringer

تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى تابعًا لشبكة أخبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي جزء من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، في 16 يونيو/ حزيران 2025، في العاصمة الإيرانية طهران

تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى تابعًا لشبكة أخبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي جزء من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، في 16 يونيو/ حزيران 2025، في العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي
2/25
© Getty Images / Stringer

تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى تابعًا لشبكة أخبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي جزء من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، في 16 يونيو/ حزيران 2025، في العاصمة الإيرانية طهران

© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (من اليسار إلى اليمين)، في حفل الاستقبال الرسمي، الذي أقامه الرئيس الصيني لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون"، في مدينة تيانجين الصينية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (من اليسار إلى اليمين)، في حفل الاستقبال الرسمي، الذي أقامه الرئيس الصيني لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة &quot;شنغهاي للتعاون&quot;، في مدينة تيانجين الصينية - سبوتنيك عربي
3/25
© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (من اليسار إلى اليمين)، في حفل الاستقبال الرسمي، الذي أقامه الرئيس الصيني لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون"، في مدينة تيانجين الصينية

© Sputnik . Alexander Kharchenko / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في سودجا المحررة، حيث حررت وحدات من قوات المجموعة قرى ميلوفوي وبودول في منطقة سودجا بمقاطعة كورسك الروسية، خلال العمليات الهجومية

جندي من قوات مجموعة &quot;الشمال&quot; الروسية في سودجا المحررة، حيث حررت وحدات من قوات المجموعة قرى ميلوفوي وبودول في منطقة سودجا بمقاطعة كورسك الروسية، خلال العمليات الهجومية - سبوتنيك عربي
4/25
© Sputnik . Alexander Kharchenko
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في سودجا المحررة، حيث حررت وحدات من قوات المجموعة قرى ميلوفوي وبودول في منطقة سودجا بمقاطعة كورسك الروسية، خلال العمليات الهجومية

© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من كوريا الديمقراطية الشعبية شارك في تحرير قرية بمنطقة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية

جندي من كوريا الديمقراطية الشعبية شارك في تحرير قرية بمنطقة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي
5/25
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي من كوريا الديمقراطية الشعبية شارك في تحرير قرية بمنطقة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية

© Getty Images / Hindustan Times/Raju Shinde

خبراء الطب الشرعي ومسؤولو الهيئة العامة للطيران المدني يبحثون عن أدلة في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية، يونيو 2025، في الهند

خبراء الطب الشرعي ومسؤولو الهيئة العامة للطيران المدني يبحثون عن أدلة في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية، يونيو 2025، في الهند - سبوتنيك عربي
6/25
© Getty Images / Hindustan Times/Raju Shinde

خبراء الطب الشرعي ومسؤولو الهيئة العامة للطيران المدني يبحثون عن أدلة في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية، يونيو 2025، في الهند

© Getty Images / Ali Moustafa

القناع الذهبي للملك المصري القديم توت عنخ آمون (1341-1323 قبل الميلاد)، يعرض داخل قاعة "توت عنخ آمون" في المتحف المصري الكبير، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، في الجيزة بمصر

القناع الذهبي للملك المصري القديم توت عنخ آمون (1341-1323 قبل الميلاد)، يعرض داخل قاعة &quot;توت عنخ آمون&quot; في المتحف المصري الكبير، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، في الجيزة بمصر - سبوتنيك عربي
7/25
© Getty Images / Ali Moustafa

القناع الذهبي للملك المصري القديم توت عنخ آمون (1341-1323 قبل الميلاد)، يعرض داخل قاعة "توت عنخ آمون" في المتحف المصري الكبير، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، في الجيزة بمصر

© AP Photo / Omar Sanadiki

جنود سوريون يرفعون العلم السوري أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة دمشق، عقب الضربة الإسرائيلية التي طالت المبنى

جنود سوريون يرفعون العلم السوري أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة دمشق، عقب الضربة الإسرائيلية التي طالت المبنى - سبوتنيك عربي
8/25
© AP Photo / Omar Sanadiki

جنود سوريون يرفعون العلم السوري أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة دمشق، عقب الضربة الإسرائيلية التي طالت المبنى

© AP Photo / NASA/Firefly Aerospace

يظهر ظل المركبة القمرية الخاصة "بلو غوست" على سطح القمر، بعد هبوطها عليه حاملةً شحنة خاصة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، في مارس/ آذار 2025

يظهر ظل المركبة القمرية الخاصة &quot;بلو غوست&quot; على سطح القمر، بعد هبوطها عليه حاملةً شحنة خاصة لوكالة الفضاء الأمريكية &quot;ناسا&quot;، في مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي
9/25
© AP Photo / NASA/Firefly Aerospace

يظهر ظل المركبة القمرية الخاصة "بلو غوست" على سطح القمر، بعد هبوطها عليه حاملةً شحنة خاصة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، في مارس/ آذار 2025

© AP Photo / John McDonnell

أليكس أوفيتشكين، صاحب الرقم 8، الجناح الأيسر لفريق "واشنطن كابيتالز"، يحتفل بتسجيله هدفه رقم الـ900 في مسيرته بدوري الهوكي الأمريكي (NHL)، ضد فريق "سانت لويس بلوز"، خلال الشوط الثاني من مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري، في نوفمبر 2025، في واشنطن

أليكس أوفيتشكين، صاحب الرقم 8، الجناح الأيسر لفريق &quot;واشنطن كابيتالز&quot;، يحتفل بتسجيله هدفه رقم الـ900 في مسيرته بدوري الهوكي الأمريكي (NHL)، ضد فريق &quot;سانت لويس بلوز&quot;، خلال الشوط الثاني من مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري، في نوفمبر 2025، في واشنطن - سبوتنيك عربي
10/25
© AP Photo / John McDonnell

أليكس أوفيتشكين، صاحب الرقم 8، الجناح الأيسر لفريق "واشنطن كابيتالز"، يحتفل بتسجيله هدفه رقم الـ900 في مسيرته بدوري الهوكي الأمريكي (NHL)، ضد فريق "سانت لويس بلوز"، خلال الشوط الثاني من مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري، في نوفمبر 2025، في واشنطن

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة &quot;إلمندورف - ريتشاردسون&quot; العسكرية في ألاسكا - سبوتنيك عربي
11/25
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مركز اقتراع بالعاصمة مينسك

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مركز اقتراع بالعاصمة مينسك - سبوتنيك عربي
12/25
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مركز اقتراع بالعاصمة مينسك

© Sputnik . EMERCOM of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور

موظف من وزارة الطوارئ الروسية يستجيب لتداعيات الزلزال، الذي ضرب ميانمار، وقد تم إرسال فريق من الوزارة إلى مقاطعة ماندالاي، المنطقة الأكثر تضرراً في البلاد، حيث عمل الفريق على مدار الساعة لإزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، في 28 مارس/ آذار 2025

موظف من وزارة الطوارئ الروسية يستجيب لتداعيات الزلزال، الذي ضرب ميانمار، وقد تم إرسال فريق من الوزارة إلى مقاطعة ماندالاي، المنطقة الأكثر تضرراً في البلاد، حيث عمل الفريق على مدار الساعة لإزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، في 28 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي
13/25
© Sputnik . EMERCOM of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور

موظف من وزارة الطوارئ الروسية يستجيب لتداعيات الزلزال، الذي ضرب ميانمار، وقد تم إرسال فريق من الوزارة إلى مقاطعة ماندالاي، المنطقة الأكثر تضرراً في البلاد، حيث عمل الفريق على مدار الساعة لإزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، في 28 مارس/ آذار 2025

© Getty Images / Kiran Ridley

طوّقت الشرطة الفرنسية مدخل متحف الـ"لوفر" بعد عملية سرقة مجوهرات، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، في باريس، فرنسا. وأعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، إغلاق المتحف الشهير عالميًا، في الـ19 من الشهر ذاته، بسبب عملية السرقة، التي وقعت بعد افتتاحه للجمهور مباشرة

طوّقت الشرطة الفرنسية مدخل متحف الـ&quot;لوفر&quot; بعد عملية سرقة مجوهرات، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، في باريس، فرنسا. وأعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، إغلاق المتحف الشهير عالميًا، في الـ19 من الشهر ذاته، بسبب عملية السرقة، التي وقعت بعد افتتاحه للجمهور مباشرة - سبوتنيك عربي
14/25
© Getty Images / Kiran Ridley

طوّقت الشرطة الفرنسية مدخل متحف الـ"لوفر" بعد عملية سرقة مجوهرات، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، في باريس، فرنسا. وأعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، إغلاق المتحف الشهير عالميًا، في الـ19 من الشهر ذاته، بسبب عملية السرقة، التي وقعت بعد افتتاحه للجمهور مباشرة

© Sputnik . POOL/Valeriy Sharifulin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران - سبوتنيك عربي
15/25
© Sputnik . POOL/Valeriy Sharifulin
/
الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
© AP Photo / Evan Vucci

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يحملان وثائق موقّعة خلال قمة لدعم إنهاء الحرب في قطاع غزة، التي استمرت لأكثر من عامين بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يحملان وثائق موقّعة خلال قمة لدعم إنهاء الحرب في قطاع غزة، التي استمرت لأكثر من عامين بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية - سبوتنيك عربي
16/25
© AP Photo / Evan Vucci

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يحملان وثائق موقّعة خلال قمة لدعم إنهاء الحرب في قطاع غزة، التي استمرت لأكثر من عامين بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية

© Getty Images / Tomohiro Ohsumi

استقبال أعضاء البرلمان الياباني (المجلس الأدنى للبرلمان) رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي ساناي تاكايتشي، بالتصفيق الحار بعد انتخابها رئيسة للوزراء في 21 أكتوبر 2025، في العاصمة طوكيو

استقبال أعضاء البرلمان الياباني (المجلس الأدنى للبرلمان) رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي ساناي تاكايتشي، بالتصفيق الحار بعد انتخابها رئيسة للوزراء في 21 أكتوبر 2025، في العاصمة طوكيو - سبوتنيك عربي
17/25
© Getty Images / Tomohiro Ohsumi

استقبال أعضاء البرلمان الياباني (المجلس الأدنى للبرلمان) رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي ساناي تاكايتشي، بالتصفيق الحار بعد انتخابها رئيسة للوزراء في 21 أكتوبر 2025، في العاصمة طوكيو

© AP Photo / Pool/Kim Hong-Ji

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، في الوسط، يصل إلى المحكمة لحضور جلسة استماع لمراجعة مذكرة توقيفه، التي طلبها المدّعون العامون الخاصون في العاصمة سيئول، كوريا الجنوبية

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، في الوسط، يصل إلى المحكمة لحضور جلسة استماع لمراجعة مذكرة توقيفه، التي طلبها المدّعون العامون الخاصون في العاصمة سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي
18/25
© AP Photo / Pool/Kim Hong-Ji

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، في الوسط، يصل إلى المحكمة لحضور جلسة استماع لمراجعة مذكرة توقيفه، التي طلبها المدّعون العامون الخاصون في العاصمة سيئول، كوريا الجنوبية

© AP Photo / Miguel Oses

أناس يشترون الطعام من أحد المتاجر الكبرى أثناء انقطاع التيار الكهربائي في بامبلونا، شمالي إسبانيا

أناس يشترون الطعام من أحد المتاجر الكبرى أثناء انقطاع التيار الكهربائي في بامبلونا، شمالي إسبانيا - سبوتنيك عربي
19/25
© AP Photo / Miguel Oses

أناس يشترون الطعام من أحد المتاجر الكبرى أثناء انقطاع التيار الكهربائي في بامبلونا، شمالي إسبانيا

© Sputnik . Russian Foreign Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (من اليسار)، خلال محادثات ثنائية بين ممثلين عن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حول أوكرانيا، في قصر "الدرعية" الملكي في مجمع "البساتين"، بالعاصمة الرياض

المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (من اليسار)، خلال محادثات ثنائية بين ممثلين عن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حول أوكرانيا، في قصر &quot;الدرعية&quot; الملكي في مجمع &quot;البساتين&quot;، بالعاصمة الرياض - سبوتنيك عربي
20/25
© Sputnik . Russian Foreign Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور

المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (من اليسار)، خلال محادثات ثنائية بين ممثلين عن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حول أوكرانيا، في قصر "الدرعية" الملكي في مجمع "البساتين"، بالعاصمة الرياض

© AP Photo / Andreea Alexandru

امرأة تلتقط صورة لصورة البابا الراحل فرنسيس الثاني، كُتب عليها "من فضلكم، لا تنسوا الصلاة من أجلي"، خلال قداس أُقيم على راحة نفسه في كنيسة "سانتو سبيريتو" في ساسيا خارج الفاتيكان

امرأة تلتقط صورة لصورة البابا الراحل فرنسيس الثاني، كُتب عليها &quot;من فضلكم، لا تنسوا الصلاة من أجلي&quot;، خلال قداس أُقيم على راحة نفسه في كنيسة &quot;سانتو سبيريتو&quot; في ساسيا خارج الفاتيكان - سبوتنيك عربي
21/25
© AP Photo / Andreea Alexandru

امرأة تلتقط صورة لصورة البابا الراحل فرنسيس الثاني، كُتب عليها "من فضلكم، لا تنسوا الصلاة من أجلي"، خلال قداس أُقيم على راحة نفسه في كنيسة "سانتو سبيريتو" في ساسيا خارج الفاتيكان

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من القادة الأجانب يشاركون في مراسم مشتركة لوضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة "ألكسندر" بالعاصمة موسكو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من القادة الأجانب يشاركون في مراسم مشتركة لوضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة &quot;ألكسندر&quot; بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
22/25
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من القادة الأجانب يشاركون في مراسم مشتركة لوضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة "ألكسندر" بالعاصمة موسكو

© Sputnik . POOL/Alexander Ryumin / الانتقال إلى بنك الصور

مفاوضات مباشرة بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، في قصر "سيراجان" في مدينة إسطنبول التركية

مفاوضات مباشرة بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، في قصر &quot;سيراجان&quot; في مدينة إسطنبول التركية - سبوتنيك عربي
23/25
© Sputnik . POOL/Alexander Ryumin
/
الانتقال إلى بنك الصور

مفاوضات مباشرة بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، في قصر "سيراجان" في مدينة إسطنبول التركية

© AP Photo / Mystyslav Chernov

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس (يمين)، يتحدث مع فلاديمير زيلينسكي (يسار)، بينما يستمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للجدال الدائر بينهما في المكتب البيضاوي، في البيت الأبيض

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس (يمين)، يتحدث مع فلاديمير زيلينسكي (يسار)، بينما يستمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للجدال الدائر بينهما في المكتب البيضاوي، في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي
24/25
© AP Photo / Mystyslav Chernov

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس (يمين)، يتحدث مع فلاديمير زيلينسكي (يسار)، بينما يستمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للجدال الدائر بينهما في المكتب البيضاوي، في البيت الأبيض

© Getty Images / Kevin Frayer

"روبوت بشري" يُشير بيده قبل انطلاقه في عرض استعراضي، قبيل بدء حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للـ"روبوتات البشرية" في حلبة التزلج الوطنية بالعاصمة الصينية بكين

&quot;روبوت بشري&quot; يُشير بيده قبل انطلاقه في عرض استعراضي، قبيل بدء حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للـ&quot;روبوتات البشرية&quot; في حلبة التزلج الوطنية بالعاصمة الصينية بكين - سبوتنيك عربي
25/25
© Getty Images / Kevin Frayer

"روبوت بشري" يُشير بيده قبل انطلاقه في عرض استعراضي، قبيل بدء حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للـ"روبوتات البشرية" في حلبة التزلج الوطنية بالعاصمة الصينية بكين

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала