https://sarabic.ae/20251227/تايلاند-وكمبوديا-توقعان-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1108618870.html

تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار

تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية أن تايلاند وكمبوديا، وقّعتا اليوم السبت، اتفاقًا لوقف إطلاق النار، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بين الجارتين في جنوب شرق آسيا،... 27.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-27T04:08+0000

2025-12-27T04:08+0000

2025-12-27T04:42+0000

أخبار تايلاند

كمبوديا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103014697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84be7a46e86b5621fef4c9f6e8de3e97.jpg

وأوضح بيان الدفاع الكمبودية أن وزير الدفاع التايلاندي ناثافون ناكفانيت، ووزيرة الدفاع الكمبودية تيا سيها، وقّعا على الإعلان، الذي يقضي باستئناف وقف إطلاق النار، ابتداء من 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.كما جاء في بيان صادر عن اللجنة الحدودية العامة الخاصة بين البلدين: "يتفق الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار، ابتداء من توقيع هذا البيان المشترك، على أن يبدأ سريانه من الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي في 27 ديسمبر 2025، ويشمل جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية، وكذلك الأهداف العسكرية لأي طرف، في جميع الحالات وجميع المناطق".يُذكر أن النزاع المسلّح على الحدود بين البلدبن، والذي تجدد في 7 ديسمبر الجاري، شهد استخدام معدات ثقيلة ومدفعية وطائرات، واستمر لأكثر من أسبوعين.وتعود أسباب النزاع إلى القضايا الإقليمية المتبقية منذ الحقبة الاستعمارية لفرنسا في الهند، حيث لم تغطِ لجنة الترسيم الفرنسية بعض المناطق النائية. ومع استقلال كمبوديا عن فرنسا عام 1953، أصبحت هذه المناطق محل نزاع حدودي بين البلدين.

https://sarabic.ae/20251224/استمرار-القتال-بين-تايلاند-وكمبوديا-عشية-محادثات-وقف-إطلاق-النار-1108511048.html

أخبار تايلاند

كمبوديا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تايلاند, كمبوديا, العالم, أخبار العالم الآن