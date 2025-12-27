عربي
https://sarabic.ae/20251227/تايلاند-وكمبوديا-توقعان-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1108618870.html
تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار
تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية أن تايلاند وكمبوديا، وقّعتا اليوم السبت، اتفاقًا لوقف إطلاق النار، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بين الجارتين في جنوب شرق آسيا،... 27.12.2025
2025-12-27T04:08+0000
2025-12-27T04:42+0000
أخبار تايلاند
كمبوديا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103014697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84be7a46e86b5621fef4c9f6e8de3e97.jpg
وأوضح بيان الدفاع الكمبودية أن وزير الدفاع التايلاندي ناثافون ناكفانيت، ووزيرة الدفاع الكمبودية تيا سيها، وقّعا على الإعلان، الذي يقضي باستئناف وقف إطلاق النار، ابتداء من 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.كما جاء في بيان صادر عن اللجنة الحدودية العامة الخاصة بين البلدين: "يتفق الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار، ابتداء من توقيع هذا البيان المشترك، على أن يبدأ سريانه من الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي في 27 ديسمبر 2025، ويشمل جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية، وكذلك الأهداف العسكرية لأي طرف، في جميع الحالات وجميع المناطق".يُذكر أن النزاع المسلّح على الحدود بين البلدبن، والذي تجدد في 7 ديسمبر الجاري، شهد استخدام معدات ثقيلة ومدفعية وطائرات، واستمر لأكثر من أسبوعين.وتعود أسباب النزاع إلى القضايا الإقليمية المتبقية منذ الحقبة الاستعمارية لفرنسا في الهند، حيث لم تغطِ لجنة الترسيم الفرنسية بعض المناطق النائية. ومع استقلال كمبوديا عن فرنسا عام 1953، أصبحت هذه المناطق محل نزاع حدودي بين البلدين.
https://sarabic.ae/20251224/استمرار-القتال-بين-تايلاند-وكمبوديا-عشية-محادثات-وقف-إطلاق-النار-1108511048.html
أخبار تايلاند
كمبوديا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103014697_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_3039048c78d0067c12f2d3580dc198f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تايلاند, كمبوديا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تايلاند, كمبوديا, العالم, أخبار العالم الآن

تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار

04:08 GMT 27.12.2025 (تم التحديث: 04:42 GMT 27.12.2025)
© AP Photoجيش تايلاند
جيش تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية أن تايلاند وكمبوديا، وقّعتا اليوم السبت، اتفاقًا لوقف إطلاق النار، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بين الجارتين في جنوب شرق آسيا، واللتي خاضتا اشتباكات حدودية عنيفة لأسابيع.
وأوضح بيان الدفاع الكمبودية أن وزير الدفاع التايلاندي ناثافون ناكفانيت، ووزيرة الدفاع الكمبودية تيا سيها، وقّعا على الإعلان، الذي يقضي باستئناف وقف إطلاق النار، ابتداء من 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
كما جاء في بيان صادر عن اللجنة الحدودية العامة الخاصة بين البلدين: "يتفق الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار، ابتداء من توقيع هذا البيان المشترك، على أن يبدأ سريانه من الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي في 27 ديسمبر 2025، ويشمل جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية، وكذلك الأهداف العسكرية لأي طرف، في جميع الحالات وجميع المناطق".
الجيش التايلاندي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
استمرار القتال بين تايلاند وكمبوديا عشية مفاوضات وقف إطلاق النار
24 ديسمبر, 05:15 GMT
يُذكر أن النزاع المسلّح على الحدود بين البلدبن، والذي تجدد في 7 ديسمبر الجاري، شهد استخدام معدات ثقيلة ومدفعية وطائرات، واستمر لأكثر من أسبوعين.

وأفادت القوات التايلاندية بمقتل 22 عسكريًا وإصابة أكثر من 120 آخرين، فيما أعلن الجانب الكمبودي مقتل 30 مدنيًا وإصابة 87 آخرين، كما اضطر أكثر من 400 ألف شخص من كلا الطرفين لترك منازلهم في المناطق الحدودية.

وتعود أسباب النزاع إلى القضايا الإقليمية المتبقية منذ الحقبة الاستعمارية لفرنسا في الهند، حيث لم تغطِ لجنة الترسيم الفرنسية بعض المناطق النائية. ومع استقلال كمبوديا عن فرنسا عام 1953، أصبحت هذه المناطق محل نزاع حدودي بين البلدين.
