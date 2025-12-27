https://sarabic.ae/20251227/تايلاند-وكمبوديا-توقعان-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1108618870.html
تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار
تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار
أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية أن تايلاند وكمبوديا، وقّعتا اليوم السبت، اتفاقًا لوقف إطلاق النار، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بين الجارتين في جنوب شرق آسيا،... 27.12.2025
أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية أن تايلاند وكمبوديا، وقّعتا اليوم السبت، اتفاقًا لوقف إطلاق النار، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بين الجارتين في جنوب شرق آسيا، واللتي خاضتا اشتباكات حدودية عنيفة لأسابيع.
وأوضح بيان الدفاع الكمبودية أن وزير الدفاع التايلاندي ناثافون ناكفانيت، ووزيرة الدفاع الكمبودية تيا سيها، وقّعا على الإعلان، الذي يقضي باستئناف وقف إطلاق النار، ابتداء من 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
كما جاء في بيان صادر عن اللجنة الحدودية العامة الخاصة بين البلدين: "يتفق الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار، ابتداء من توقيع هذا البيان المشترك، على أن يبدأ سريانه من الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي في 27 ديسمبر 2025، ويشمل جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية، وكذلك الأهداف العسكرية لأي طرف، في جميع الحالات وجميع المناطق".
يُذكر أن النزاع المسلّح على الحدود بين البلدبن، والذي تجدد في 7 ديسمبر الجاري، شهد استخدام معدات ثقيلة ومدفعية وطائرات، واستمر لأكثر من أسبوعين.
وأفادت القوات التايلاندية بمقتل 22 عسكريًا وإصابة أكثر من 120 آخرين، فيما أعلن الجانب الكمبودي مقتل 30 مدنيًا وإصابة 87 آخرين، كما اضطر أكثر من 400 ألف شخص من كلا الطرفين لترك منازلهم في المناطق الحدودية.
وتعود أسباب النزاع إلى القضايا الإقليمية المتبقية منذ الحقبة الاستعمارية لفرنسا في الهند، حيث لم تغطِ لجنة الترسيم الفرنسية بعض المناطق النائية. ومع استقلال كمبوديا عن فرنسا عام 1953، أصبحت هذه المناطق محل نزاع حدودي بين البلدين.