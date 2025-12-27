تركيا تقيم جنازة عسكرية لرئيس الأركان الليبي ورفاقه.. فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أقيمت في تركيا، صباح اليوم السبت، مراسم جنازة عسكرية لـ5 ضباط ليبيين، بينهم رئيس أركان الجيش الليبي بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد علي الحداد، والذين... 27.12.2025
ونشرت وزارة الدفاع التركية عبر منصة "إكس"، مقطعا مصورا من مراسم التأبين ترأسها وزير الدفاع التركي يشار غولر، وذلك في قاعدة "مرتد" الجوية قرب العاصمة أنقرة.وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أنه سيتم إعادة جثامين رئيس الأركان الليبي ومستشاريه، الذين لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة قرب أنقرة، إلى بلادهم اليوم السبت.وكان رئيس الأركان الليبي في حكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، و4 من مستشاريه، و3 من أفراد طاقم طائرة، لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة "فالكون 50"، التي كانوا يستقلونها، بعد أقل من أربعين دقيقة من إقلاعها، يوم الثلاثاء الماضي.وعُثر على الصندوق الأسود للطائرة في أرض زراعية قرب موقع التحطم، وقالت السلطات التركية إن "الطائرة تعرضت لعطل كهربائي"، لكنها أضافت أن "التحقيق في سبب التحطم سيُجرى من قبل دولة محايدة، يُحتمل أن تكون ألمانيا".وتابع الرئيس التركي: "نسأل الله للضحايا الرحمة وأن يتغمدهم برحمتهم"، مقدمًا التعازي إلى شعب ليبيا والقوات المسلحة الليبية.
تركيا تقيم جنازة عسكرية لرئيس الأركان الليبي ورفاقه.. فيديو

رئيس الأركان الليبي، اللواء محمد الحداد
رئيس الأركان الليبي، اللواء محمد الحداد
أقيمت في تركيا، صباح اليوم السبت، مراسم جنازة عسكرية لـ5 ضباط ليبيين، بينهم رئيس أركان الجيش الليبي بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد علي الحداد، والذين لقوا مصرعهم في تحطم طائرة، يوم الثلاثاء الماضي.
ونشرت وزارة الدفاع التركية عبر منصة "إكس"، مقطعا مصورا من مراسم التأبين ترأسها وزير الدفاع التركي يشار غولر، وذلك في قاعدة "مرتد" الجوية قرب العاصمة أنقرة.
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أنه سيتم إعادة جثامين رئيس الأركان الليبي ومستشاريه، الذين لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة قرب أنقرة، إلى بلادهم اليوم السبت.
وكان رئيس الأركان الليبي في حكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، و4 من مستشاريه، و3 من أفراد طاقم طائرة، لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة "فالكون 50"، التي كانوا يستقلونها، بعد أقل من أربعين دقيقة من إقلاعها، يوم الثلاثاء الماضي.
وعُثر على الصندوق الأسود للطائرة في أرض زراعية قرب موقع التحطم، وقالت السلطات التركية إن "الطائرة تعرضت لعطل كهربائي"، لكنها أضافت أن "التحقيق في سبب التحطم سيُجرى من قبل دولة محايدة، يُحتمل أن تكون ألمانيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد الأربعاء الماضي، بدء التحقيقات الموسعة في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية الفريق أول محمد الحداد، حيث نقلت وسائل إعلام غربية، عن أردوغان أن "المؤسسات التركية المعنية ستفصح عن جميع المعلومات الخاصة بالحدث فور التوصل إليها".

وتابع الرئيس التركي: "نسأل الله للضحايا الرحمة وأن يتغمدهم برحمتهم"، مقدمًا التعازي إلى شعب ليبيا والقوات المسلحة الليبية.
