تركيا تقيم جنازة عسكرية لرئيس الأركان الليبي ورفاقه.. فيديو
تركيا تقيم جنازة عسكرية لرئيس الأركان الليبي ورفاقه.. فيديو
أقيمت في تركيا، صباح اليوم السبت، مراسم جنازة عسكرية لـ5 ضباط ليبيين، بينهم رئيس أركان الجيش الليبي بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد علي الحداد، والذين لقوا مصرعهم في تحطم طائرة، يوم الثلاثاء الماضي.
ونشرت وزارة الدفاع التركية عبر منصة "إكس"، مقطعا مصورا من مراسم التأبين ترأسها وزير الدفاع التركي يشار غولر، وذلك في قاعدة "مرتد" الجوية قرب العاصمة أنقرة.
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أنه سيتم إعادة جثامين رئيس الأركان الليبي ومستشاريه، الذين لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة قرب أنقرة، إلى بلادهم اليوم السبت.
وكان رئيس الأركان الليبي في حكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، و4 من مستشاريه، و3 من أفراد طاقم طائرة، لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة "فالكون 50"، التي كانوا يستقلونها، بعد أقل من أربعين دقيقة من إقلاعها، يوم الثلاثاء الماضي.
وعُثر على الصندوق الأسود للطائرة في أرض زراعية قرب موقع التحطم، وقالت السلطات التركية إن "الطائرة تعرضت لعطل كهربائي"، لكنها أضافت أن "التحقيق في سبب التحطم سيُجرى من قبل دولة محايدة، يُحتمل أن تكون ألمانيا".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد الأربعاء الماضي، بدء التحقيقات الموسعة في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية الفريق أول محمد الحداد، حيث نقلت وسائل إعلام غربية، عن أردوغان أن "المؤسسات التركية المعنية ستفصح عن جميع المعلومات الخاصة بالحدث فور التوصل إليها".
وتابع الرئيس التركي: "نسأل الله للضحايا الرحمة وأن يتغمدهم برحمتهم"، مقدمًا التعازي إلى شعب ليبيا والقوات المسلحة الليبية.