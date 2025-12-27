https://sarabic.ae/20251227/دجيغيت-منصة-إطلاق-الصواريخ-الروسية-المحمولة-على-الكتف-1108638408.html
"دجيغيت"... منصة إطلاق الصواريخ الروسية المحمولة على الكتف
يمكن لمنصة إطلاق الصواريخ الروسية "دجيغيت" إطلاق صاروخين من فئة الصواريخ المحمولة على الكتف، وهي منصة يتم تثبيتها على الأرض ويستخدمها جندي واحد، أو يتم تحميلها
وتجمع المنصة بين ميزتي التخفي والاستمرارية في استخدام القوة النيرانية المضادة للأهداف الجوية بأقل عدد من الجنود وتسهم في زيادة معدلات إطلاق الصواريخ، خاصة عندما تتعرض القوات لهجوم جوي كثيف من أهداف جوية قريبة.
يمكن لمنصة إطلاق الصواريخ الروسية "دجيغيت" إطلاق صاروخين من فئة الصواريخ المحمولة على الكتف، وهي منصة يتم تثبيتها على الأرض ويستخدمها جندي واحد، أو يتم تحميلها على مركبة.
