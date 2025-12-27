https://sarabic.ae/20251227/موسكو-تحديد-مواعيد-نهائية-مصطنعة-لن-يساعد-في-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-1108640736.html

موسكو: تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا

موسكو: تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا. 27.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف خلال برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، "إن تحديد مُهل زمنية شكلية لن تُجدي نفعًا في هذه الحالة، لأنها لا تُسهّل العمل الحقيقي".وأشار إلى أن الزيارة نوع من الاستدعاء الأمريكي للرجل ليس للتعرف على النتائج، وإنما للضغط عليه لأنه يضرب بالمبادرة الأمريكية عرض الحائط.وقال قناة إن زيلينسكي فقد الكثير في الفترة الماضية وأهم ما فقده هو صوابه وانسياقه وراء الأوربيين بشكل كبير.قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد بحي وادي الذهب في حمص وسط سورياأفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بوقوع انفجار داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة، في حي وادي الذهب في حمص وسط سوريا، ما أدى إلى مقتل 8 وجرح العشرات.في هذا الإطار، قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد نادر العمري، إن عودة التفجيرات الإرهابية مؤشر خطير، مؤكدا أن العمل العسكري والأمني وحده لا يكفي لمواجهة التنظيمات الإرهابية.وأكد أن محاربة الإرهاب هو مسار متعدد الجوانب، يشمل أيضا مسارات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية.إسرائيل تبحث خيار المواجهة مع طهران تزامنا مع مزاعم غربية حول إعادة توجيه البرنامج النووي الإيراني لإنتاج رؤوس مدمجة للصواريخقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تبحث خيار المواجهة مع إيران في حال عدم كبح واشنطن برنامج طهران الصاروخي، محذرة من خطورة التهديد الصاروخي الإيراني.إلى ذلك، حذر تقرير صادر عن معهد دراسات السياسة الدولية الإيطالي، من أن البرنامج النووي الإيراني بات أكثر تركيزًا على إنتاج رؤوس نووية مدمجة يمكن ربطها بالصواريخ الباليستية.واستبعد المجالي توجيه ضربة إسرائيلية أو أمريكية لطهران، بعد تقليص القدرات النووية بسبب الضربات الإسرائيلية الأمريكية السابقة.إسرائيل تعتزم إنشاء منطقة عسكرية كبيرة داخل غزة وتهجير الفلسطينيين من الضفةوقال كاتس إن الضفة الغربية المحتلة أيضا ستشهد مزيداً من المستوطنات والقواعد العسكرية وعمليات تهجير للفلسطينيين، واصفاً السياسة الإسرائيلية هناك بأنها "ضم عملي".وأضاف أن إسرائيل لا تأبه بأحد ولا تهتم بردود الفعل الدولية، خاصة أنهم لم يتعرضوا لأي عقوبات دولية ملموسة سواء اقتصاديا أو ثقافيا أو رياضيا.مصرف سوريا المركزي يحدد بداية العام المقبل موعدا لبدء إبدال العملةحدّد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بداية العام المقبل موعدا لبدء إبدال العملة القديمة بأخرى جديدة.ومنح مرسوم رئاسي متعلق بإصدار العملة السورية الجديدة صلاحيات للمصرف المركزي "لتحديد مهل التبديل ومراكزه"، بحسب ما نشر الحاكم.وأضاف أن ذلك يتطلب الكثير من الإجراءات على صعيد السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.

