https://sarabic.ae/20251227/موسكو-تحديد-مواعيد-نهائية-مصطنعة-لن-يساعد-في-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-1108640736.html
موسكو: تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
موسكو: تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا. 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T15:01+0000
2025-12-27T15:01+0000
2025-12-27T15:01+0000
راديو
عالم سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
إيران
أخبار إيران
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108640579_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_bae696712a03a80597d0c510d66ac297.png
موسكو: تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
موسكو: تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
وأضاف خلال برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، "إن تحديد مُهل زمنية شكلية لن تُجدي نفعًا في هذه الحالة، لأنها لا تُسهّل العمل الحقيقي".وأشار إلى أن الزيارة نوع من الاستدعاء الأمريكي للرجل ليس للتعرف على النتائج، وإنما للضغط عليه لأنه يضرب بالمبادرة الأمريكية عرض الحائط.وقال قناة إن زيلينسكي فقد الكثير في الفترة الماضية وأهم ما فقده هو صوابه وانسياقه وراء الأوربيين بشكل كبير.قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد بحي وادي الذهب في حمص وسط سورياأفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بوقوع انفجار داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة، في حي وادي الذهب في حمص وسط سوريا، ما أدى إلى مقتل 8 وجرح العشرات.في هذا الإطار، قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد نادر العمري، إن عودة التفجيرات الإرهابية مؤشر خطير، مؤكدا أن العمل العسكري والأمني وحده لا يكفي لمواجهة التنظيمات الإرهابية.وأكد أن محاربة الإرهاب هو مسار متعدد الجوانب، يشمل أيضا مسارات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية.إسرائيل تبحث خيار المواجهة مع طهران تزامنا مع مزاعم غربية حول إعادة توجيه البرنامج النووي الإيراني لإنتاج رؤوس مدمجة للصواريخقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تبحث خيار المواجهة مع إيران في حال عدم كبح واشنطن برنامج طهران الصاروخي، محذرة من خطورة التهديد الصاروخي الإيراني.إلى ذلك، حذر تقرير صادر عن معهد دراسات السياسة الدولية الإيطالي، من أن البرنامج النووي الإيراني بات أكثر تركيزًا على إنتاج رؤوس نووية مدمجة يمكن ربطها بالصواريخ الباليستية.واستبعد المجالي توجيه ضربة إسرائيلية أو أمريكية لطهران، بعد تقليص القدرات النووية بسبب الضربات الإسرائيلية الأمريكية السابقة.إسرائيل تعتزم إنشاء منطقة عسكرية كبيرة داخل غزة وتهجير الفلسطينيين من الضفةوقال كاتس إن الضفة الغربية المحتلة أيضا ستشهد مزيداً من المستوطنات والقواعد العسكرية وعمليات تهجير للفلسطينيين، واصفاً السياسة الإسرائيلية هناك بأنها "ضم عملي".وأضاف أن إسرائيل لا تأبه بأحد ولا تهتم بردود الفعل الدولية، خاصة أنهم لم يتعرضوا لأي عقوبات دولية ملموسة سواء اقتصاديا أو ثقافيا أو رياضيا.مصرف سوريا المركزي يحدد بداية العام المقبل موعدا لبدء إبدال العملةحدّد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بداية العام المقبل موعدا لبدء إبدال العملة القديمة بأخرى جديدة.ومنح مرسوم رئاسي متعلق بإصدار العملة السورية الجديدة صلاحيات للمصرف المركزي "لتحديد مهل التبديل ومراكزه"، بحسب ما نشر الحاكم.وأضاف أن ذلك يتطلب الكثير من الإجراءات على صعيد السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108640579_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_0b16f9edaa32f6ac47b35035beff1bad.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
عالم سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم, аудио
عالم سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم, аудио
موسكو: تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
وأضاف خلال برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، "إن تحديد مُهل زمنية شكلية لن تُجدي نفعًا في هذه الحالة، لأنها لا تُسهّل العمل الحقيقي".
في هذا السياق، استبعد الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، أن تكون زيارة زيلينسكي القادمة لفلوريدا حاسمة.
وأشار إلى أن الزيارة نوع من الاستدعاء الأمريكي للرجل ليس للتعرف على النتائج، وإنما للضغط عليه لأنه يضرب بالمبادرة الأمريكية عرض الحائط.
وقال قناة إن زيلينسكي
فقد الكثير في الفترة الماضية وأهم ما فقده هو صوابه وانسياقه وراء الأوربيين بشكل كبير.
قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد بحي وادي الذهب في حمص وسط سوريا
أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بوقوع انفجار داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة، في حي وادي الذهب في حمص وسط سوريا، ما أدى إلى مقتل 8 وجرح العشرات.
وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان، إن الوحدات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات الأمنية المتبعة في المكان، كما تابعت جمع الأدلة، بالتوازي مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الانفجار واتخاذ الإجراءات القانونية.
في هذا الإطار، قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد نادر العمري، إن عودة التفجيرات الإرهابية مؤشر خطير، مؤكدا أن العمل العسكري والأمني وحده لا يكفي لمواجهة التنظيمات الإرهابية.
وأكد أن محاربة الإرهاب
هو مسار متعدد الجوانب، يشمل أيضا مسارات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية.
إسرائيل تبحث خيار المواجهة مع طهران تزامنا مع مزاعم غربية حول إعادة توجيه البرنامج النووي الإيراني لإنتاج رؤوس مدمجة للصواريخ
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تبحث خيار المواجهة مع إيران في حال عدم كبح واشنطن برنامج طهران
الصاروخي، محذرة من خطورة التهديد الصاروخي الإيراني.
إلى ذلك، حذر تقرير صادر عن معهد دراسات السياسة الدولية الإيطالي، من أن البرنامج النووي الإيراني بات أكثر تركيزًا على إنتاج رؤوس نووية مدمجة يمكن ربطها بالصواريخ الباليستية.
في هذا الصدد، قال د. إياد المجالي الخبير في الشأن الإيراني والإقليمي، إن السلوك الإيراني في إدارة هذا النمط من الصراع يمكن تقييمه بأنه نوع من البحث عن فرص واستثمار المواقف الغربية المتضاربة.
واستبعد المجالي توجيه ضربة إسرائيلية أو أمريكية لطهران، بعد تقليص القدرات النووية بسبب الضربات الإسرائيلية
الأمريكية السابقة.
إسرائيل تعتزم إنشاء منطقة عسكرية كبيرة داخل غزة وتهجير الفلسطينيين من الضفة
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عزم إسرائيل بناء منطقة عسكرية كبيرة داخل قطاع غزة حتى في حال دخول اتفاق وقف إطلاق النار المرحلة الثانية.
وقال كاتس إن الضفة الغربية المحتلة أيضا ستشهد مزيداً من المستوطنات والقواعد العسكرية وعمليات تهجير للفلسطينيين، واصفاً السياسة الإسرائيلية هناك بأنها "ضم عملي".
في هذا الإطار، قال د. أمجد شهاب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إن خطة إسرائيل لبناء مستوطنات داخل الضفة تعني أنهم بالمرحلة الأخيرة من سعيهم لضم الضفة رغم الرفض الدولي.
وأضاف أن إسرائيل
لا تأبه بأحد ولا تهتم بردود الفعل الدولية، خاصة أنهم لم يتعرضوا لأي عقوبات دولية ملموسة سواء اقتصاديا أو ثقافيا أو رياضيا.
مصرف سوريا المركزي يحدد بداية العام المقبل موعدا لبدء إبدال العملة
حدّد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية
بداية العام المقبل موعدا لبدء إبدال العملة القديمة بأخرى جديدة.
ومنح مرسوم رئاسي متعلق بإصدار العملة السورية الجديدة صلاحيات للمصرف المركزي "لتحديد مهل التبديل ومراكزه"، بحسب ما نشر الحاكم.
في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، د. علي محمد إن استبدال العملة السورية، هو بداية مشوار طويل للإصلاح النقدي.
وأضاف أن ذلك يتطلب الكثير من الإجراءات على صعيد السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.