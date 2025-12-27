موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
موسكو: تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
وأضاف خلال برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، "إن تحديد مُهل زمنية شكلية لن تُجدي نفعًا في هذه الحالة، لأنها لا تُسهّل العمل الحقيقي".

في هذا السياق، استبعد الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، أن تكون زيارة زيلينسكي القادمة لفلوريدا حاسمة.

وأشار إلى أن الزيارة نوع من الاستدعاء الأمريكي للرجل ليس للتعرف على النتائج، وإنما للضغط عليه لأنه يضرب بالمبادرة الأمريكية عرض الحائط.
وقال قناة إن زيلينسكي فقد الكثير في الفترة الماضية وأهم ما فقده هو صوابه وانسياقه وراء الأوربيين بشكل كبير.

قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد بحي وادي الذهب في حمص وسط سوريا

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بوقوع انفجار داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة، في حي وادي الذهب في حمص وسط سوريا، ما أدى إلى مقتل 8 وجرح العشرات.
وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان، إن الوحدات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات الأمنية المتبعة في المكان، كما تابعت جمع الأدلة، بالتوازي مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الانفجار واتخاذ الإجراءات القانونية.
في هذا الإطار، قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد نادر العمري، إن عودة التفجيرات الإرهابية مؤشر خطير، مؤكدا أن العمل العسكري والأمني وحده لا يكفي لمواجهة التنظيمات الإرهابية.
وأكد أن محاربة الإرهاب هو مسار متعدد الجوانب، يشمل أيضا مسارات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية.

إسرائيل تبحث خيار المواجهة مع طهران تزامنا مع مزاعم غربية حول إعادة توجيه البرنامج النووي الإيراني لإنتاج رؤوس مدمجة للصواريخ

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تبحث خيار المواجهة مع إيران في حال عدم كبح واشنطن برنامج طهران الصاروخي، محذرة من خطورة التهديد الصاروخي الإيراني.
إلى ذلك، حذر تقرير صادر عن معهد دراسات السياسة الدولية الإيطالي، من أن البرنامج النووي الإيراني بات أكثر تركيزًا على إنتاج رؤوس نووية مدمجة يمكن ربطها بالصواريخ الباليستية.
في هذا الصدد، قال د. إياد المجالي الخبير في الشأن الإيراني والإقليمي، إن السلوك الإيراني في إدارة هذا النمط من الصراع يمكن تقييمه بأنه نوع من البحث عن فرص واستثمار المواقف الغربية المتضاربة.
واستبعد المجالي توجيه ضربة إسرائيلية أو أمريكية لطهران، بعد تقليص القدرات النووية بسبب الضربات الإسرائيلية الأمريكية السابقة.

إسرائيل تعتزم إنشاء منطقة عسكرية كبيرة داخل غزة وتهجير الفلسطينيين من الضفة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عزم إسرائيل بناء منطقة عسكرية كبيرة داخل قطاع غزة حتى في حال دخول اتفاق وقف إطلاق النار المرحلة الثانية.
وقال كاتس إن الضفة الغربية المحتلة أيضا ستشهد مزيداً من المستوطنات والقواعد العسكرية وعمليات تهجير للفلسطينيين، واصفاً السياسة الإسرائيلية هناك بأنها "ضم عملي".
في هذا الإطار، قال د. أمجد شهاب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إن خطة إسرائيل لبناء مستوطنات داخل الضفة تعني أنهم بالمرحلة الأخيرة من سعيهم لضم الضفة رغم الرفض الدولي.
وأضاف أن إسرائيل لا تأبه بأحد ولا تهتم بردود الفعل الدولية، خاصة أنهم لم يتعرضوا لأي عقوبات دولية ملموسة سواء اقتصاديا أو ثقافيا أو رياضيا.

مصرف سوريا المركزي يحدد بداية العام المقبل موعدا لبدء إبدال العملة

حدّد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بداية العام المقبل موعدا لبدء إبدال العملة القديمة بأخرى جديدة.
ومنح مرسوم رئاسي متعلق بإصدار العملة السورية الجديدة صلاحيات للمصرف المركزي "لتحديد مهل التبديل ومراكزه"، بحسب ما نشر الحاكم.
في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، د. علي محمد إن استبدال العملة السورية، هو بداية مشوار طويل للإصلاح النقدي.
وأضاف أن ذلك يتطلب الكثير من الإجراءات على صعيد السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
